«Если откажешь мне, буду сидеть под окнами и ждать, когда влюбишься в меня»: Ветеран Вьетнама из США нашел свою любовь в Ижевске

Представьте, вы прогуливаетесь по Ижевску и навстречу вам идет бодрый дедушка. Немного прихрамывает, ступает аккуратно, на плече небольшая черная сумочка, а на лице улыбка. Таких много есть в городе, но не каждый является ветераном войны во Вьетнаме и обладателем «Серебряной звезды» от Президента США. 67-летний Коффман Ричард Дик нашел в столице Удмуртии спокойствие и свою любовь.

«Я ТЕБЯ ВСЕГДА ЛЮБИЛ»

Знакомство Ричарда и Татьяны произошло в 2004 году. Она работала в местном издании, он занимался продажей и ремонтом автомобилей в Сиэтле. Тогда Татьяна осваивала всемирную сеть и помогала подругам найти свою любовь за рубежом.

- Я хорошо знаю английский, а на тот момент многие девушки стремились найти именно мужа-иностранца. Мы публиковали анкеты, переписывались, потом они встречались. Сама решила выложить свои данные в интернет не сразу, да и внучка появилась, надо было с ней водиться. А когда решила опубликовать анкету, он сразу написал! Писал настойчиво, просил адрес электронной почты. Тогда думала: «Ну ладно, пусть пишет». Держала на дистанции, - рассказывает Татьяна.

Ричард не только галантно ухаживает, но поет песни и пишет стихи. Фото: личный архив героев публикации

Однако настойчивость Ричарда привлекла Татьяну. Они начали переписываться через почту, а уже в 2005 году иностранец первый раз приехал в Россию, на встречу со своей любовью.

- Увидел ее фотографию в профиле и тут же влюбился! Сказал тогда ей: «Я люблю тебя и всегда любил. И если ты мне не ответишь взаимностью, то буду сидеть под твоим окнам и ждать, когда влюбишься в меня», - вспоминает с улыбкой Ричард.

ЗАВЕЩАНИЕ ПРЕДОПРЕДЕЛИЛО ЖИЗНЬ

- Он знал, что где-то в России есть что-то для него, - рассказывает Татьяна. – Его бабушка и дедушка родом с Урала. И когда мы ездим в Екатеринбург в посольство, всегда смотрит в окно и говорит: «Это моя Родина». Да и дедушка ему постоянно говорил, что еще приедет в Россию.

По жизни Ричарда можно написать целую книгу! Он родился в Сиэтле в семье военных. Именно это и определило его жизненный путь. Отец написал завещание, что если с ним и супругой что-то случится, то Ричарда должны принять в кадетскую школу. Завещания всегда пишутся просто на всякий случай, но здесь оно было как предзнаменование.

Таким был Ричард, когда учился в кадетской школе. Фото: личный архив героев публикации

- Когда мне было 8 лет, в нашем доме начался сильный пожар. Отец прибежал за мной на второй этаж, смог вынести на улицу. Я помню, как он забежал в дом, чтобы спасти маму. И больше он не вышел, - Ричард не любит вспоминать этот момент в жизни, говорит, что до сих пор чувствует запах дыма.

Восемь лет он провел в школе, а когда мальчику исполнилось 17 лет, его отправили во Вьетнам. Ричард Коффман - самый молодой сержант на фронте.

«ЧУВСТВОВАЛ, ЧТО УМИРАЮ»

Полномасштабное вмешательство США в войну началось в марте 1965 года. Ричард лицом к лицу столкнулся с ней через два года. Молодого человека не щадили долгим пребыванием в казармах – сразу отправили на линию огня.

- В то утро я чувствовал, что что-то будет не так. Целый день шли бои, отовсюду выбегали вражеские солдаты. А нас было 150 человек. Силы были не равны. Мы вызвали огонь на себя, дав спастись 36 товарищам. Враг приближался к нам вплотную, везде свистели пули. Когда мы уже были на расстоянии вытянутой руки друг от друга, в ход шли штыки на автоматах, - рассказывает Ричард.

В кровавом месиве он получил две пули и шесть ножевых ранений. Враг не оставлял раненых - добивал штыками.

- Помню, что лежал там, смотрел в небо и чувствовал, что что-то холодное разливается по телу. Понимал, что вот сейчас умру, уже прощался с миром, - Ричарду воспоминания даются с трудом.

Прилетели вертолеты, чтобы забрать тела. Всех вывозили в специальных черных мешках и когда Ричарда загрузили в такой мешок, он начал двигаться! Товарищи поняли, что сержант еще живой и тут же доставили в госпиталь.

БЫЛ ВО ВСЕХ ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ

Два года он провел в больнице в Германии. Ему сделали сложнейшие на тот момент операции. До сих пор в теле Ричарда есть две металлические пластины. Врачи говорили, что он не сможет ходить – одна из пуль попала в район позвоночника. Но упрямец не собирался сдаваться.

- Он стал тренироваться, ходить, а потом власти США в награду за отвагу дали ему возможность обучаться в военной академии, - говорит Татьяна.

Военная академия Соединённых Штатов Америки, известная также как Вест-Пойнт, это высшее федеральное военное учебное заведение армии Штатов, является старейшей из пяти военных академий страны и именно она готовит генералов. Получить возможность обучаться там – большая честь. Ну а дальше выбора не было – Ричарда отправляют в горячие точки.

В одном из магазинов Сиэтла есть доска памяти, где расположены фотографии всех ветеранов города. В том числе и Ричарда. Фото: личный архив героев публикации

- Я могу рассказать обо всех местах, где был. Но не могу рассказывать, что там делал – до сих пор нахожусь под присягой и за разглашение могут наказать, - говорит американец.

Ирак, Кувейт, Самали, Ангола, Мозамбик – это неполный перечень государств, где Ричард участвовал в боевых действиях.

– Из всех этих мест мне особенно было страшно в Самали. Там убивали всех американцев – без разницы, солдат или нет. Был случай, когда там разбился наш вертолет. Погибшего военного местные привязали к капоту и возили по городу, как трофей…

Татьяна признается, что даже спустя столько лет у Ричарда бывают флешбэки – просыпается по ночам.

- Дослужившись до майора, я получил предложение стать полковником, если поеду в Ирак. Но я уже не мог. Устал, - рассказывает Ричард.

У Ричарда есть медаль «Пурпурное сердце» за ранения и «Серебряная звезда» - персональная военная награда США, основанием для награждения которой служат мужество и отвага, проявленные в бою.

Медаль "Серебряная звезда" - за мужество и отвагу в бою. Фото: Ирина Бурцева

НЕ ДАЛ ПОВТОРИТЬСЯ ТРАГЕДИИ ДЕТСТВА

В 1982 году Ричард ушел на службу в полицию города Сиэтл. Ответственная и важная работа, вкупе с былыми наградами, сделали его героем среди жителей. Мужественность его натуры подтвердилась во время обычного рабочего дня при патрулировании улиц.

- Поступило сообщение, что горит жилой дом. А я как раз был буквально в двух кварталах от места происшествия. Понимал, что пожарные могут не успеть и принял решение приехать на выручку, - рассказывает американец.

Когда он подъехал к дому, тот был объят пламенем. Из окна второго этажа кричали мальчик и девочка. На вид им было не больше шести лет…

- Забежал в горящий дом, пытаясь прикрыть лицо руками, забежал на второй этаж и вывел детей на улицу. Только после этого приехали пожарные, - говорит мужчина.

Вручение медали за спасение детей на пожаре. Фото: личный архив героев публикации

За этот доблестный поступок мэр города вручил Ричарду медаль, а в 1992 году он оставил службу и ушел на заслуженный отдых. Казалось бы, он сполна уже отдал долг не только стране, но и судьбе. Но нет, жизнь преподнесла ему еще один удар.

«Я ОТДАЛ ВСЮ ЖИЗНЬ СТРАНЕ, НО НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛ»

За время своей службы в армии Ричард первый раз женился и уже подрастали двое сыновей – Ричард и Роберт. Умники и красавцы – они притягивали взгляды не только девушек, но и работодателей. Ричард работал на Билла Гейтса (один из создателей компании Microsoft – Прим.ред.), а младший продавал автомобили «Форд».

Ричард со своим старшим сыном. Фото: личный архив героев публикации

События повернулись так, что в итоге Ричард расстался с женой и в 2004 году познакомился с Татьяной, которая заполнила все его сердце. Спустя некоторое время, в декабре перед самым Новым годом мужчина потерял последнее, что держало его в стране.

- Это было 21 число. Мои сыновья решили приехать в гости, наступало Рождество. Собравшись, они выехали на дорогу, где в них врезался пьяный водитель… Когда я приехал на место аварии, Роберт еще был жив. Он скончался у меня на руках… - с комом в горле вспоминает мужчина.

Трагедия потрясла город. А наш герой решил, что пора кардинально менять жизнь. И при первой встрече с Татьяной сказал: «Мне больше некуда уезжать. Я отдал всю жизнь стране, которая ничего не дала взамен».

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Март 2005 года, аэропорт Шереметьево – именно там ижевчанка впервые увидела Ричарда. Статный красавец, с хвостиком из кудрявых волос на голове, в шикарном пальто и дорогом костюме. Он сразу обращал на себя внимание.

- Помню, тогда долго ждала его в аэропорту. Уставшая, хотела есть. Встретила и сразу говорю: «Привет, ну пошли». А он потом мне сказал: «Ты меня сухо встретила!». А как нужно было? Я же первый раз его увидела, не на шею же сразу бросаться, - со смехом вспоминает Татьяна.

Прогулявшись по Москве, они поехали поездом в Ижевск. И Ричард остался в столице Удмуртии на семь лет.

Ричард признается, что влюбился в Татьяну с первого взгляда. Фото: Сергей Грачев

- Все это произошло быстро и спокойно. У меня мама тогда демократично отреагировала на приезд иностранца. Сказала, лишь бы мне комфортно было с ним. Помню, что первый год постоянно на кухне что-то готовила, хотела удивить. Потом он решительно сказал: «Все, теперь буду я для тебя готовить». Так и до сих пор – он хозяин на кухне, - с улыбкой говорит ижевчанка.

- Я люблю готовить для нее, если она счастлива, то и я счастлив, - тут же говорит Ричард.

Был период, когда паре нужно было съездить в Америку – у Ричарда была операция. Там они провели три года и в 2015 году вновь вернулись в Ижевск.

АККЛИМАТИЗАЦИЯ

В течение нескольких лет американец привыкал к суровой России. Один из главных выводов, который он сделал - нельзя доедать то, что положили тебе в тарелку в гостях.

- А то положат еще! И в какой-то момент ты уже готов лопнуть, но подкладывают и подкладывают угощения, - со смехом говорит Ричард.

Пара купила себе участок за городом. Теперь там есть даже газон, который мужчина каждый сезон подстригает. В быту тоже все наладилось. Вот только к холоду он не привык до сих пор.

Уже находясь в Ижевске, американец без труда отбился от двух воришек, которые хотели стащить у него деньги. Фото: Сергей Грачев

- Самое главное в адаптации – это понять русских, - рассуждает Ричард. - Заметил, что каждый день здесь, как экстрим. Американцы много работают и много получают. Русские работают еще больше, но меньше получают. Поэтому ежедневно нужно придумывать какие-то способы выхода из ситуации. Но все равно они очень счастливы. Еще понял, что русские очень умные. Здесь есть много университетов, колледжей, техникумов!

Супруги дома общаются на английском. Ричард, конечно, понимает по-русски, может объясниться, но предпочитает общаться с Татьяной на родном языке. Кстати, успел завоевать сердце внучек ижевчанки – персиковый пирог от американца не оставит равнодушным никого.

Сейчас Ричард будет оформлять документы, чтобы стать гражданином России. С 2015 года он жил по визе, а не так давно получил временное разрешение на проживание.

- Это самая его большая мечта - получить российский паспорт, - заключает Татьяна.