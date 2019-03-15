16 фото весеннего Ижевска

«Если откажешь мне, буду сидеть под окнами и ждать, когда влюбишься в меня»: Ветеран Вьетнама из США нашел свою любовь в Ижевске

Жизнь Ричарда Коффмана была наполнена горем. Но, преодолев все невзгоды, он стал счастлив со своей женой Татьяной