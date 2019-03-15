16 фото весеннего Ижевска
Несмотря на то, что еще лежит снег, весна не только в душе, но и в городе
Фото: Алексей Сычев
Март радует ижевчан на редкость отличной погодой! Вот уже несколько дней светит солнце, а на улице бывают положительные температуры. Мы решили собрать несколько фотографий весеннего Ижевска от фотографов города.
Фото: @Nadina
Фото: Егор Авдеев
Фото: Александр Попков
Фото: Александр Фенелонов
Фото: Таня Мосейчук
Фото: Егор Авдеев
Фото: Александр Фенелонов
Фото: Гамиль Исламов
Фото: Геннадий Васильев
Фото: Сергей Алексеев
Фото: Евгений Столяренко
Фото: Александр Фенелонов
Фото: Егор Авдеев
Фото: Евгений Столяренко
Егор Авдеев
ИСТОЧНИК KP.RU
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