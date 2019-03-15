2019-03-15T12:21:24+03:00
Общество

16 фото весеннего Ижевска

Несмотря на то, что еще лежит снег, весна не только в душе, но и в городе
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Алексей СычевФото: Алексей Сычев

Март радует ижевчан на редкость отличной погодой! Вот уже несколько дней светит солнце, а на улице бывают положительные температуры. Мы решили собрать несколько фотографий весеннего Ижевска от фотографов города.

Фото: @Nadina

Фото: @Nadina

Фото: Егор Авдеев

Фото: Егор Авдеев

Фото: Александр Попков

Фото: Александр Попков

Фото: Александр Фенелонов

Фото: Александр Фенелонов

Фото: Таня Мосейчук

Фото: Таня Мосейчук

Фото: Егор Авдеев

Фото: Егор Авдеев

Фото: Александр Фенелонов

Фото: Александр Фенелонов

Фото: Гамиль Исламов

Фото: Гамиль Исламов

Фото: Геннадий Васильев

Фото: Геннадий Васильев

Фото: Сергей Алексеев

Фото: Сергей Алексеев

Фото: Евгений Столяренко

Фото: Евгений Столяренко

Фото: Александр Фенелонов

Фото: Александр Фенелонов

Фото: Егор Авдеев

Фото: Егор Авдеев

Фото: Евгений Столяренко

Фото: Евгений Столяренко

Егор Авдеев

Егор Авдеев

ИСТОЧНИК KP.RU

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