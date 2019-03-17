2019-03-17T15:58:38+03:00
Общество

Погода в Ижевске: на следующей неделе ожидается потепление

Дневная температура не опустится ниже 0 градусов
Анастасия Волкова
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Настоящая весна придет на следующей неделе в Ижевск: дневная температура не опустится ниже 0 градусов! По данным Яндекс.Погода, самым холодным днем недели станет четверг, а самым теплым - среда.

В понедельник, 18 марта, столбик термометра поднимется до +5 градуса. Ожидается пасмурная погода и ветер 1, 4 м/с.

Во вторник температура поднимется еще на 1 градус! Нас порадует солнечная погода и слабый ветер - порывы не достигнут и 1 м/с.

20 марта в Ижевск пасмурная погода и небольшое похолодание: столбик термометра опустится до +4 градусов. Ветер усилится до 2,5 м/с.

В четверг продолжит холодать: температура составит 0...+1 градус. В город приду осадки - ожидается небольшой снег.

Не изменится ситуация и в пятницу. В субботу потеплеет до +2 градусов. Продолжит идти небольшой снег.

В воскресенье, 24 марта, в Ижевске столбик термометра покажет ту же температуру. Ожидается западный ветер, 2,2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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