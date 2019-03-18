5 общественных пространств, которые планируют благоустроить в Ижевске в 2019 году

В 2019 году в Ижевске планируют благоустроить 5 общественных пространств. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев 11 марта. Работы будут выполнены в рамках программы «Формирование современной городской среды». О каких площадках идет речь и как они выглядят сейчас, выяснила «Комсомолка».

Сквер на ул. Оружейника Драгунова, Ленинский район

Сейчас в этом сквере просто поле, в котором нет ни каких развлечений. В будущем здесь появится ландшафтный парк, прогулочная зона и спортивные сооружения. Так,площадка будет разделена на несколько зон: входную, транзитную и набережную около пруда. Появятся также зоны тихого отдыха и массовых мероприятий,зона для размещения арт-объектов, детская игровая и физкультурно-оздоровительная зоны. Кроме того, в парке организуют прокат велосипедов, лыж и тюбингов.

Также в парке планируется организовать прокат велосипедов, коньков, лыж, тюбингов* Фото: Диля Ахмадишина

Проектно-сметная документация уже готова – до конца апреля в нее будут вноситься корректировки на основании пожеланий горожан.Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ – 35 млн рублей, они будут проведены за счет федеральных средств в этом году.

Сквер «Птичий», Первомайский район

Этот сквер находится между домами №158 на Пушкинской и №191а на Коммунаров. В рамках программы благоустройства здесь расчистят заросли кустарников, уберут аварийные деревья, сделают аллею и газоны, установят светодиодные фонари, поставят урны в форме яиц и сиденья-качели в виде птичьих гнезд*.

Название сквера выбрано не случайно – по словам ижевчан, здесь всегда много птиц* Фото: Диля Ахмадишина

Так будет выглядеть сквер после благоустройства Фото: izh.ru

До конца апреля инвестор разработает проектно-сметную документацию. Само строительство будет вестись этим летом за счет федеральной программы.

Сквер им. М.Т. Калашникова, Октябрьский район

К 100-летию Михаила Калашникова на территории студенческого городка ИжГТУ появится сквер его имени. Здесь планируется расчистка от зарослей кустарника, уборка аварийных деревьев, мощение пешеходной части, устройство освещения, газонов, урн, скамеек*. Возможна установка малых архитектурных форм*.

Также в сквере могут появиться малые архитектурные формы* Фото: Диля Ахмадишина

По словам Олега Бекмеметьева, проектно-сметную документацию подготовил ИжГТУ, строительно-монтажные работы оплатит инвестор, за счет средств местного бюджета будут профинансированы работы по благоустройству пешеходных дорожек и парковок.

Сквер «Рябиновый», Индустриальный район

Этот сквер находится в районе домов 163-183 по ул. 9 Января. Сейчас там просто газоны и дорожки. Планируется, что здесь появится детская площадка, универсальные спортивные площадки, в том числе тропа здоровья с тренажерами, велодорожки и роллердром. При оформлении будет использоваться один из символов Ижевска – рябина. Например, на тротуарах появятся красные круги*.

В сквере появится детская площадка для всех возрастов детей, универсальные спортивные площадки, в том числе тропа здоровья с тренажёрами, велодорожки и ролледром* Фото: Диля Ахмадишина

Планируется, что на благоустройство сквера пойдут средства, сэкономленные на торгах по другим объектам.

Сквер у ТРК «Столица», Устиновский район

Согласно предварительному проекту, это будет не просто зеленая зона, а целый спортивно-игровой и развлекательный комплекс, открытый для всех круглый год. Здесь должны будут появиться детские игровые всесезонные площадки, трасса с искусственными препятствиями для квадроциклов, велосипедные дорожки (зимой – лыжные трассы), паркур-городок, скейт-городов, профессиональный скалодром, веревочный городок, троллей, ярморочную площадь, волейбольную, баскетбольную и другие площадки*.

Цель концепции – создать парк, посвященный активному отдыху, физической культуре и спорту на открытом воздухе* Фото: Диля Ахмадишина

В этом году будет разработана проектно-сметная документация (за счет муниципального бюджета).

Кстати!

В 2019 году пройдут работы по благоустройству 23 придомовых территорий 40 многоквартирных домов. На эти цели в рамках федерального проекта планируется направить 89 млн рублей.

Также на средства, выделенные в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», будут завершены первый и второй этапы реконструкции Центральной площади. Сумма, выделенная на этот объект в 2019 году, составляет порядка 120 млн рублей.

*Информация предварительная. Наполнение общественных пространств и список планируемых работ могут быть изменены с учетом корректировок документов.