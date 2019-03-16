2019-03-16T15:45:17+03:00
Общество

«Спасибо за 15 лет, Света!»: в Ижевске выступила группа «Сурганова и Оркестр»

В гримерке музыкантов ждал сюрприз от ижевских фанатов
Валерия ШАНЬГИНА
Поделиться:
Фото: Игорь ТюлькинФото: Игорь Тюлькин
Изменить размер текста:

Дабл-юбилей – 15-летие коллектива и 50-летие солистки – «Сурганова и Оркестр» отмечают грандиозным мировым турне. Концерты прошли уже в десятках российских городов, в Европе, Канаде и Америке. Наконец, 9 марта группа доехала и до Ижевска – юбилейный концерт прошел в ДК «Металлург» при поддержке «НАШЕго Радио в Ижевске».

На радость поклонникам «Сурганова и Оркестр» не заставили себя долго ждать. Концерт начался ровно в 19:00, как обещали афиши. Светлана начала концерт со слов благодарности.

Фото: Игорь Тюлькин

Фото: Игорь Тюлькин

- Я хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли возможность, время и средства прийти сегодня в этот зал и поддержать творчество нашего коллектива. Спасибо огромное! Отдельное спасибо всем тем, кто это делает уже на протяжении всех 15 лет, и кто сегодня так чудно украсил нашу гримерку, за эти сюрпризы, подарки! Спасибо огромное Вам! – обратилась солистка.

В гримерке коллектив ждали сюрпризы: букет цветов, подарки к 8 марта и яркий постер с памятными фотографиями. Его украшали и надписи: «Сурганова и оркестр, спасибо за 15 лет!». Преподносили подарки и во время концерта – цветы, связанные вручную изделия, открытки.

Фото: Игорь Тюлькин

Фото: Игорь Тюлькин

- Особенно меня, конечно, заинтересовал портрет, переданный с Череповца. Портрет девушки, которая в молодости была очень похожа на молодую Арбенину. Она нарисовала свой портрет и передала мне. Чтобы я полюбовалась и потосковала, наверное. Спасибо! – с улыбкой произнесла Сурганова со сцены.

С присущей ей откровенностью Светлана Сурганова рассказывала зрителям истории возникновения песен, делилась мыслями и переживаниями.

Фото: Игорь Тюлькин

Фото: Игорь Тюлькин

- Я понимаю, что народ сейчас думает: «Коллектив, наверное, совсем с ума сошел. Докатился до таких песенок». А на самом деле это было творческое задание. Мне директор Елена Жукова сказала: «Что-то у нас с ротациями радийными не очень хорошо. Вообще, нам надо расширять

аудиторию. Напиши-ка песню для «Русского радио». Я говорю: «Окей, парни, пишем хит». Ни одно радио не взяло. Или взяло? Взяло! «НАШЕ Радио», на которое я рассчитывала меньше всего. Спасибо за широту сознания «НАШЕго Радио»! А хотя, честно вам скажу, песня – о супружеской верности, чтобы вы знали, - рассказала солистка о песне «Фурии».

Разговор с залом проходил и при помощи музыки. На концерте прозвучали песни «Белые люди», «Все сначала», «Неужели не я», «Морская», «Путник милый», «Осеннее шоссе», «Мой путь», «Белая», «Тайна зовет» и другие. Часть концерта Светлана Сурганова посвятила «мироусторойству».

Фото: Игорь Тюлькин

Фото: Игорь Тюлькин

- Этот подуставший, уже явно подуставший, мир, конечно, способна спасти красота, как сказал классик. Конечно, этот мир спасет любовь, как мы все думали в раннем пубертате, и я не исключение. Но я бы еще добавила, что этот мир спасет доброта. И вот в таком триединстве у нас есть все шансы, - поделилась мыслями лидер группы. – В следующей песне я хотела донести мысль, что во время жизни, во время отведенного земного пути, надо стараться находить как можно больше радости. «Мир-лабиринт». Новинка 2019 года.

Весь концерт прошел на поэтической волне. Группа исполняла песни и на стихи Светланы Сургановой, и на стихи известных поэтов: Иосифа Бродского, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой. А когда в завершение концерта Светлана начала читать любимое стихотворение, в зале возникла благоговейная тишина. А после – финальная песня – «Мураками».

Светлана Сурганова благодарит поклонников из Ижевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Концерты в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Я не вижу семью и получаю копейки": врач-травматолог из Тольятти обнародовал свою расчетку с зарплатой в 14 тыс. рублей за месяц
В минздраве объяснили, что отделение травматологии в феврале не выполнило план, отсюда и отсутствие стимулирующих выплат и такая маленькая зарплата
Новости 24
В Удмуртии всю зиму животные жили в заброшенном амбаре
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова примет участие в первом ледовом шоу «Чемпионы на льду»
На дорогах Ижевска начались работы по устранению ям
Юношеская сборная из Удмуртии заняла второе место в эстафете в Токсово
«В какие-то моменты становится больно»: Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева поделилась своими переживаниями
Женщину из Удмуртии, по вине которой в пожаре погибли четыре человека, будут судить
График вывоза мусора в частном секторе Ижевска изменится с 1 апреля
Мужчине из Удмуртии, который насиловал свою падчерицу, вынесли приговор
«Состояние дорог удовлетворительное»: депутаты гордумы проехались по улицам Ижевска
С 23 марта в Ижевске изменится расписание автобуса №9
Ижевск усиленно готовится к весеннему паводку
По всему Ижевску люди в бронежилетах и касках, что же произошло?
Выходные в Удмуртии будут пасмурными, но теплыми
Лже-целительница в Ижевске «сняла» порчу за 113 тысяч рублей
В ДТП с троллейбусом в Ижевске пострадала 12-летняя девочка