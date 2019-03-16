«Спасибо за 15 лет, Света!»: в Ижевске выступила группа «Сурганова и Оркестр»

Дабл-юбилей – 15-летие коллектива и 50-летие солистки – «Сурганова и Оркестр» отмечают грандиозным мировым турне. Концерты прошли уже в десятках российских городов, в Европе, Канаде и Америке. Наконец, 9 марта группа доехала и до Ижевска – юбилейный концерт прошел в ДК «Металлург» при поддержке «НАШЕго Радио в Ижевске».

На радость поклонникам «Сурганова и Оркестр» не заставили себя долго ждать. Концерт начался ровно в 19:00, как обещали афиши. Светлана начала концерт со слов благодарности.

Фото: Игорь Тюлькин

- Я хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли возможность, время и средства прийти сегодня в этот зал и поддержать творчество нашего коллектива. Спасибо огромное! Отдельное спасибо всем тем, кто это делает уже на протяжении всех 15 лет, и кто сегодня так чудно украсил нашу гримерку, за эти сюрпризы, подарки! Спасибо огромное Вам! – обратилась солистка.

В гримерке коллектив ждали сюрпризы: букет цветов, подарки к 8 марта и яркий постер с памятными фотографиями. Его украшали и надписи: «Сурганова и оркестр, спасибо за 15 лет!». Преподносили подарки и во время концерта – цветы, связанные вручную изделия, открытки.

Фото: Игорь Тюлькин

- Особенно меня, конечно, заинтересовал портрет, переданный с Череповца. Портрет девушки, которая в молодости была очень похожа на молодую Арбенину. Она нарисовала свой портрет и передала мне. Чтобы я полюбовалась и потосковала, наверное. Спасибо! – с улыбкой произнесла Сурганова со сцены.

С присущей ей откровенностью Светлана Сурганова рассказывала зрителям истории возникновения песен, делилась мыслями и переживаниями.

Фото: Игорь Тюлькин

- Я понимаю, что народ сейчас думает: «Коллектив, наверное, совсем с ума сошел. Докатился до таких песенок». А на самом деле это было творческое задание. Мне директор Елена Жукова сказала: «Что-то у нас с ротациями радийными не очень хорошо. Вообще, нам надо расширять

аудиторию. Напиши-ка песню для «Русского радио». Я говорю: «Окей, парни, пишем хит». Ни одно радио не взяло. Или взяло? Взяло! «НАШЕ Радио», на которое я рассчитывала меньше всего. Спасибо за широту сознания «НАШЕго Радио»! А хотя, честно вам скажу, песня – о супружеской верности, чтобы вы знали, - рассказала солистка о песне «Фурии».

Разговор с залом проходил и при помощи музыки. На концерте прозвучали песни «Белые люди», «Все сначала», «Неужели не я», «Морская», «Путник милый», «Осеннее шоссе», «Мой путь», «Белая», «Тайна зовет» и другие. Часть концерта Светлана Сурганова посвятила «мироусторойству».

Фото: Игорь Тюлькин

- Этот подуставший, уже явно подуставший, мир, конечно, способна спасти красота, как сказал классик. Конечно, этот мир спасет любовь, как мы все думали в раннем пубертате, и я не исключение. Но я бы еще добавила, что этот мир спасет доброта. И вот в таком триединстве у нас есть все шансы, - поделилась мыслями лидер группы. – В следующей песне я хотела донести мысль, что во время жизни, во время отведенного земного пути, надо стараться находить как можно больше радости. «Мир-лабиринт». Новинка 2019 года.

Весь концерт прошел на поэтической волне. Группа исполняла песни и на стихи Светланы Сургановой, и на стихи известных поэтов: Иосифа Бродского, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой. А когда в завершение концерта Светлана начала читать любимое стихотворение, в зале возникла благоговейная тишина. А после – финальная песня – «Мураками».