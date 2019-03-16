2019-03-16T16:56:04+03:00
Общество

Езда "змейкой", огневые рубежи, штрафные круги и адреналин: в Удмуртии прошел "Тракторный биатлон"

«Комсомолка» собрала для вас фоторепортаж с места соревнований
Дарья ПОРСЕВАОльга КОНСТАНТИНОВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии, 16 марта, состоялись не совсем обычные соревнования – тракторный биатлон. Всего в соревнованиях приняло участие 30 спортсменов-любителей (трактористы и любители экстремального биатлона), из которых две женщины. Также посоревноваться с нашими спортсменами приехали участники из Белоруссии.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Посмотреть на необычные старты съехались более сотни человек и не только из Удмуртии, а также из Пермского края.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

- Дорогие друзья, я рада приветствовать вас от имени Главы Удмуртской Республики Александра Владимировича Бречалова и Правительства Удмуртии и передать самые добрые пожелания в этот солнечный день. Для нас «Тракторный биатлон» - одно и стратегических мероприятий, главная цель которого привлечь нашу молодежь в село. Уверена, что победит сильнейший. Всем хорошего настроения и самых сильных позитивных эмоций, - поприветствовала участников и зрителей министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Гонки по пересеченной местности, огневые рубежи стоя и лежа, штрафные круги – это все почти как настоящий биатлон, с одной только оговоркой: вместо лыж – малогабаритный трактор и пейнтбольные ружья вместо биатлонной винтовки.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Помимо соревнований зрители могли посмотреть на выставку новых моделей сельхозтехники «Трактор. Верный. Надёжный. Друг» и выставка-конкурс народных умельцев «Самоделкин», ярмарка-продажа эко-продуктов.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Также прошли тракторный боулинг, квест «Папа-best», а на сценической площадке своими выступлениями гостей и участников радовали «Бурановские бабушки» и белорусский коллектив «Белы птах».

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Напомним, что впервые такие необычные соревнования, по инициативе местных жителей, прошли в 2018 году 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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