В Удмуртию пришла корь: стоит ли паниковать?

В 2019 году вспышки кори регистрируются по всему миру. Есть и первые скончавшиеся – о них сообщают на Украине, в Грузии. Недавно первого заболевшего в 2019 году зарегистрировали и в Удмуртии. Стоит ли бояться эпидемии кори в республике? Для кого болезнь наиболее опасна и как от нее защититься? «Комсомолка» отвечает на популярные вопросы.

Откуда болезнь

Врачи и специалисты по санитарному надзору утверждают: причина распространения болезни - в недостаточной иммунизации населения. В России привито 97% жителей, за счет чего ситуация более стабильна, чем во многих других странах. Как сообщает Роспотребнадзор, в 2018 году заболеваемость корью в нашей стране составила 17,3 случая на 1 млн населения против 3-8 сотен в Украине, Грузии и так далее. При этом данная цифра все равно в 3,5 раза больше, чем в 2017 году, так что специалисты называют эпидобстановку в России весьма напряженной. В 2019 году вспышки инфекции произошли в 11 регионах, среди которых Дагестан, Владимирская, Свердловская и Новосибирская области, Москва и Санкт-Петербург. Еще в 16 зарегистрированы единичные случаи.

В 2018 году от кори привили более 23 000 человек, большая часть из которых – детиФото: Сергей ГРАЧЕВ

Ждать ли эпидемии в Удмуртии

Недавно Удмуртию облетела тревожная новость: в республике зарегистрирован первый в этом году случай заболевания корью. Молодой человек привез заразу из Вьетнама. Он вовремя обратился в больницу, а медики за 72 часа привили около 300 человек – всех тех, с кем предположительно контактировал заболевший. Сейчас парень в порядке, он выписан домой.

Тем не менее Минздрав и Роспотребнадзор спешат успокоить: угрозы эпидемии на сегодня нет.

– Сейчас против кори привито около 95% населения нашего региона. Это хороший результат, – рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Наталья Матюшина. – В целом, этого достаточно для формирования иммунной прослойки.

В апреле в Удмуртии стартует дополнительная вакцинация против кори. Коснется она тех, кому до этого прививку не поставили. До октября планируют привить 6 000 человек: 4 500 взрослых и 1 500 детейФото: Сергей ГРАЧЕВ

Где можно подхватить болезнь

За 2018 год зарегистрировали семь случаев заболевания корью. Все эти случаи так же, как и последний, носили завозной характер: корь пришла из Чеченской Республики и с кочующим населением. Что касается соседних регионов, то, по данным Роспотребнадзора, там случаи заболевания корью пока не отмечались. В целом по Приволжскому федеральному округу с начала 2019 года ситуация неравномерная: 1 случай заболевания отмечался в Оренбургской области, 2 случая – в Мордовии, 8 случаев – в Пензенской и 13 случаев – в Ульяновской областях.

Надо ли делать прививку и кому

В норме от кори прививают планово, дважды. За 2019 год уже успели привить 3 026 человек и ревакцинировать 4 729 человек. Кстати, если вам по какой-то причине не поставили прививку, с апреля по сентябрь этого года ее можно поставить бесплатно*.

Все, что нужно сделать, это прийти в поликлинику по месту жительства и обратиться в прививочный кабинет. Если же вы не знаете, нужно ли вам проходить вакцинацию, необходимо спросить своего лечащего врача. Он найдет записи о прививках или подскажет, как поступить, если они не сохранились.

Дети и взрослые тяжело переносят корь, вплоть до летального исхода у младенцев, пневмонии, энцефалитов и поражений сердца у взрослыхФото: Сергей ГРАЧЕВ

ЗНАЙ

Что важно знать о кори

1. Корь – острое инфекционное заболевание. Она передается воздушно-капельным путем и крайне заразна: в случае контакта с больным корью непривитые люди заболевают в 100% случаев. После перенесенного заболевания иммунитет вырабатывается на всю жизнь.

2. Основные симптомы кори – температура до 39°C, воспаление слизистых полости рта и носа, конъюнктивит и характерная сыпь на коже.

3. Дети и взрослые тяжело переносят корь, вплоть до летального исхода у младенцев, пневмонии, энцефалитов и поражений сердца у взрослых.

4. Единственная существующая мера профилактики кори – это плановая двукратная вакцинация. Она проводится в возрасте 12 месяцев и 6 лет**. Лиц, по тем или иным причинам не получивших прививки или не имеющих о них сведений, прививают в возрасте до 56 лет.

*Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ о проведении подчищающей иммунизации против кори (вступило в силу 6 марта 2019 года).

**Согласно действующему Национальному календарю профилактических прививок.