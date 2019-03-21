2019-03-21T11:13:35+03:00
Общество

Ижевчанин создал золотую стену для питерского музея и 8-метровую голову Ленина для Большого театра

Владислав Балаклейский о работе с хорватскими заказчиками и о том, сколько зарабатывают декораторы
Эльмира Миргалимова
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Фото: архив героя публикацииФото: архив героя публикации
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Скульптура электрика на столбе напротив торгового центра «Эльгрин», фигура осьминога и потрясающее морское граффити на Песочной – эти объекты знакомы многим жителям Ижевска. Автор работ - 24-летний Владислав Балаклейский работает художником-декоратором и может похвастаться не только стрит-артом – его работы представлены даже в Большом театре!

ОТ ФИГУРКИ «ЛЕГО» ДО ГОЛОВЫ ЛЕНИНА

Мастерить что-то руками юноше нравилось с детства. По словам Влада, он часто лепил фигурки из снега и играл с LEGO. Не удивительно, что мальчик поступил в художественную школу, за время учебы в которой успел попробовать себя и художником, и столяром, и маляром, и скульптором и даже модельщиком (человеком, который делает модели из дерева для формовки из пластика). Тогда-то и появились работы, которые знают и любят горожане - электрик на Удмуртской, джунгли на песочной и расписанные стены в кафе «Дача».

Около четырех лет назад юноша решил перебраться в Питер – сегодня Влад работает художником-декоратором. При чем некоторые его работы представлены даже в Большом Театре!

8-метровая голова Ленина из пенопласта для Большого театра. Фото: архив героя публикации

8-метровая голова Ленина из пенопласта для Большого театра. Фото: архив героя публикации

– Я искал работу и наткнулся на проект «Голова Ленина», - рассказывает он. – Нужно было сделать восьмиметровую голову Ленина из пенопласта. Мы собрали голову и отправили ее в Голландию, где проходила мировая премьера Большого театра.

Еще одна яркая работа художника – яркая карусель для хорватских заказчиков.

– Ее тормознули на таможне с Эстонией из-за того, что двигатель и какие-то детали конструкции не были сертифицированы, поэтому пока проблема решалась, ее просто выгрузили на улицу, – рассказывает художник-декоратор.

Расписная карусель в городе Биоград-на-Мору в Хорватии. Фото: архив героя публикации

Расписная карусель в городе Биоград-на-Мору в Хорватии. Фото: архив героя публикации

Около двух месяцев конструкция мокла под дождем.

- Через некоторое время зашел ко мне директор мастерской и спросил меня, мол, виза есть? Я ответил, что да, есть. В итоге через два месяца, мы погнали на машине из Питера прямиком до Хорватии, в город Биоград-на-Мору. Мы преодолели 2 500 км, чтобы отреставрировать нашу карусель. Собрали ее за 10 дней, после чего радостные и счастливые объездили за неделю практически всю Европу, - вспоминает Влад.

300 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ

Сегодня Влад принимает заказы на арт-объекты не только из России, но Эстонии, Хорватии и других европейских стран. Работает практически со всеми материалами: пенопластом, металлами, глиной и многими другими. Берется за любой проект: от создания нового объекта до декорации стен. В среднем, зарабатывает 120-170 тысяч в месяц. Самый дорогой проект, в котором участвовал ижевчанин, был манеж, за который он получал 300 000 рублей в месяц.

Золотые стены для музейно-театрального проекта «Хранить вечно». Фото: архив героя публикации

Золотые стены для музейно-театрального проекта «Хранить вечно». Фото: архив героя публикации

– Если месяц моей работы над проектом стоит меньше 100 000-150 000 рублей, время я считаю зря потраченным, ибо я в каждую свою работу вкладываю огромный труд, пот и слезы, – смеется Владислав Балаклейский. - Работаю я в паре с небезызвестным художником Сергеем Еньковым. Как только в мастерских дело доходит до росписи фактуры или скульптур, тут вступаем мы.

Кстати, Сергей Еньков – достаточно известный художник. Его брат Инал Савченков основал группу «Инженеры искусств», участники которой предлагали новую методологию творческой деятельности, преобразовывая информацию из области точных наук в художественное произведение.

Роспись баржи и конструкция самолета из фильма «Спасти Ленинград». Фото: архив героя публикации

Роспись баржи и конструкция самолета из фильма «Спасти Ленинград». Фото: архив героя публикации

– Познакомились мы, когда собирали ту самую 8-метровую голову Ленина из пенопласта для мировой премьеры Большого театра в Амстердаме, - рассказывает он.

В ближайших планах Влада – перейти на европейский и западный рынок

ИСТОЧНИК KP.RU

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