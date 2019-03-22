«Яша-защитник»: как в Удмуртии ловят браконьеров на макет лося

В конце февраля в Удмуртии задержали трех жителей Пермского края, которые решили поживиться в республике лосем. То, что охота сейчас запрещена, их не смутило. Вооружившись необходимым, они направились в чащу леса. Достав оружие, приметили среди ветвей силуэт парнокопытного. В голове промелькнуло: «Удача!». Раз выстрел, два, три, четыре… А лось стоит! Пока пытались понять, что происходит, их уже задержали. Стреляли браконьеры в макет.

КАК ДЕЛАЮТ ЯШУ

Практика использовать рисованных животных есть в Удмуртии уже много лет. Как во многих регионах России. Просто обычно макеты ставят около дорог, чтобы предупредить водителей, что бегают дикие звери. Ловить злодеев на рисунок еще не так часто решаются.

- В нашем регионе используем именно макет лося, так как это одно из самых популярных животных, на которое ведется незаконная охота. Изготавливаем макеты сами из досок, ткани, которая очень похожа на шкуру животного, красим. Конечно, в процессе создания ориентируемся на изображения реального животного. Добавляем необходимые очертания, глаза, нос. Все, как положено, - рассказывает начальник Управления охраны и использования объектов животного мира Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Алексей Останин.

При определенном освещении Яша даже жутковатко смотрится. Фото: предоставлено Минприроды УР

В холке такой макет может быть 1,5-1,7 метров, как настоящее животное. На вооружении у министерства есть разной высоты изображения – все зависит от того, в какое время года нужен макет – где-то нужна взрослая особь, высокая, где-то – подросток. А вот сколько всего «искусственных» животных – не рассказывают. Слишком нужная информация для браконьеров.

Кстати, один из макетов зовут Яша. Именно его «расстреляли» браконьеры из Пермского края. Сейчас в нем четыре огнестрельных ранения. Придется Яшу латать.

ОХОТА НА МАКЕТ

Дело происходит так – на определенной территории специалисты замечают подозрительное скопление людей, периодически разъезжают машины, кто-то что-то высматривает.

- Проще говоря, если есть подозрение, что орудуют браконьеры, выставляем макет, - говорит Алексей Анатольевич.

Так как злодеи охотятся по ночам, то и не отличают рисунок от натурального животного. А когда уже расчехляются и готовы выстрелить, их хватают. При установке фальшивки в засаде обязательно сидят сотрудники.

В густых зарослях и при сумерках макет сложно отличить от настоящего лося. Фото: скриншот видео ГТРК Удмуртия

- Раньше не было такого, что макет расстреливали. Обычно удавалось поймать браконьеров еще на подходе к нему. Может быть и такое, что определят фальшивку. Сейчас они используют много современной техники, в том числе и тепловизоры, - говорит Алексей Останин.

Что интересно, несмотря на то, что убийства животного не случилось, злодеев можно привлечь к ответственности – был умысел и конкретные действия на его осуществление. Например, расчехленное оружие. И теперь пермским браконьерам грозит большой штраф или лишение свободы от 3 до 5 лет.

КСТАТИ

За 2018 год было составлено больше 560 протоколов об административном правонарушении правил охоты. И передали 80 уголовных материалов. Было пять приговоров суда. Было предъявлено исков на сумму более пяти миллионов рублей ущерба.

Больше всего случаев незаконной охоты зафиксировали в Дебесском районе (15). Там большая концентрация лосей и проходит федеральная трасса.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».