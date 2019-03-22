Белль, жрица огня и персонаж аниме: в каких образах фанаты изображают олимпийскую чемпионку из Ижевска Алину Загитову?
Уже сегодня, 22 марта, уроженка Ижевска Алина Загитова выйдет на японский лед, чтобы показать произвольную программу на завершающем этапе Чемпионата мира-2019. Сейчас спортсменка находится на 1 месте: она уверенно откатала короткую программу и получила наивысший балл. Чтобы поддержать Алину на финале, мы собрали ТОП-10 артов, ей посвященных.
Персонаж аниме
Фото: @o.naumchenkova
В образе милой японской девушки Алину представила поклонница из России. Что ж, весьма символично! Учитывая то, что Чемпионат мира-2019 проходит в Японии.
Белль
Фото: @lovely.skaters
Принцессой Белль из сказки «Красавица и чудовище» Алину представили ребята, профессионально занимающиеся артами. Только вот, по нашему мнению, спортсменка уже не принцесса, а настоящая королева фигурного катания!
Кармен
Фото: @figureskating.19
Яркой, самобытной Кармен Алину изобразили из-за одноименного номера. Только вот к рисунку добавили лепестки роз – для большего эффекта.
Герой мультфильма
Фото: @azagitova_the_champion
Если бы Алина была персонажем мультфильма, не сомневаемся, что она выглядела бы именно так! И перед зрителями она бы непременно предстала со своей собакой Масару.
Жрица Огня
Фото: @zagitova_senshu
Именно так назвали свой арт фанаты спортсменки. И с этим утверждением невозможно не согласиться! Достаточно лишь пересмотреть номер Алины в образе тигрицы.
Кукла
Фото: @_azagitova_
А если бы Алина вселилась в куклу, какой бы она стала? Безусловно, в российской форме и с любимой собакой Масару!
Маленькая Алина с большой Масару на льду
Фото: @figureskating.19
Авторы арта пофантазировали на славу. Алина вышла на лед вместе с Масару… Только вот любимая питомица выросла до невероятных размеров!
Лара Крофт
Фото: @gelucht
Безупречно подобранные образы Алины запоминаются фанатам. Вот и этот, в дерзком наряде Лары Крофт, произвел неизгладимое впечатление на поклонников. В результате появился вот такой арт: гордо смотрящая вдаль Алина сжимает кулаки. Видимо, думает о победе на Чемпионате!
Японская девушка
Фото: @teamzagitova
Не будем скрывать, что самые преданные поклонники Алины живут в России, что само собой полагается, и в Японии. Поэтому Алина в кимоно с собакой Масару на фоне красного солнца смотрится как нельзя гармонично.
Алина в графике
Фото: @mayuofigure
Написанных артов, посвященных Алине, выложено в сеть великое множество. Что только не используют художники для изображения: акварель, карандаши, гуашь… А вот этот японский поклонник решил взять в руки линер. Получилось безумно красиво!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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