Как ижевчанам получить бесплатное лечение онкологических заболеваний

Онкоскрининг каждые 2 года

В 2019 году онкологическая служба России вышла на новый уровень. Были выделены дополнительные средства на переоснащение службы и лекарственную противоопухолевую терапию, внедрена новая система контроля качества оказания медицинской помощи для онкобольных, предусмотрено информирование о необходимости профилактических медицинских осмотров для раннего выявления онкологических заболеваний, а также изменены подходы к лечению больных с уже установленным диагнозом.

В прошлом году ввели новый вид диспансеризации взрослого населения или «онкоскрининг». Проверку нужно проходить раз в 2 года, чтобы выявить рак молочной железы или рак кишечника на ранних стадиях. Это наиболее распространенные виды онкопатологии. Регулярно обследоваться необходимо даже здоровому человеку, ведь на ранних стадиях онкология никак себя не проявляет.

Новые схемы химиотерапии

Министерство здравоохранения России разработало 447 схем химиотерапии, которые применяются в круглосуточных стационарах для лечения больных с онкопатологией. Еще 599 схем применяют в условиях дневного стационара. Теперь врач-онколог может выбирать схему, наиболее эффективную и безопасную для пациента.

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В какие сроки должны провести диагностику

Минздрав России утвердил сроки проведения диагностических исследований при подозрении на злокачественное новообразование:

- 5 рабочих дней с момента установления подозрения на рак проводится консультация врача-онколога первичного онкологического кабинета по направлению терапевта

- 1 рабочий день с момента подозрения для взятия биопсии

- 15 календарных дней на получение экспертного заключения по биопсийному материалу

- 10 календарных дней с момента подтверждения диагноза на госпитализацию в онкобольницу при наличии показаний

- 72 часа с момента плановой госпитализации на составление плана лечения (при неотложной госпитализации-незамедлительно).

Контроль оказания медпомощи

Контролировать соблюдение сроков с момента выявления до постановки диагноза,определение стадии онкологического заболевания, выбор метода лечения и степень достижения результата при поведении химиотерапии должны страховые представители страховых медицинских организаций. При выявлении нарушений на любом этапе оказания медицинской помощи страховые проведут экспертные мероприятия с применением финансовых санкций к медицинским организациям.

Кроме того, страховые представители обязаны осуществлять индивидуальное сопровождение пациентов с онкопатологией, информировать о запланированном курсовом лечении, помогать в прохождении необходимых исследований, если возникают проблемы. Телефон страхового представителя указан на полисе ОМС.

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