2019-03-25T15:08:11+03:00
Общество

Ижевчанка переехала в США и создала бренд косметики Lime Crime

Ксения Воротова рассказала о любимых тенях и о том, что привозит из России в США
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: личный архив героини материалаФото: личный архив героини материала
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Ксения Воротова, основательница косметической линии Lime Crime*, – кумир для миллионов девушек со всего мира. Ее блог посещают тысячи человек в день, а косметику покупают даже в самых отдаленных уголках земного шара. Но мало кто знает, что девушка родом из Ижевска! «Комсомолка» пообщалась с Ксенией и узнала, почему девушка решила заниматься косметикой, бывает ли в Ижевске и будет ли учить русскому свою дочь.

«Я делаю косметику для девчонок и парней, как я. Таких, которые не боятся самовыражаться. Lime Crime – это свобода быть собой!» Фото: личный архив героини материала

«Я делаю косметику для девчонок и парней, как я. Таких, которые не боятся самовыражаться. Lime Crime – это свобода быть собой!» Фото: личный архив героини материала

ДОСЬЕ КП

Ксения Воротова

Возраст: 37 лет

Образование: дизайнер-модельер, Fashion Institute of Technology (SUNY)** – не окончила

Семейное положение: замужем, есть дочь Лореляй (Ляля)

Домашние животные: три персидских кота

Как расслабляется: принимает ванну с пеной

«УЕХАЛИ В ПОИСКАХ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ!»

Ксюша с мамой и младшей сестрой жили в обычной пятиэтажке на Лихвинцева, у вечного огня. Все изменилось, когда мама Ксении в Праге познакомилась с американцем Эдом.

– Это было в 1997 году, тогда мне было 17 лет. Я к этому времени уже окончила школу №40, собиралась поступать в УдГУ на иняз, но в 1998 году мы решились на переезд. Когда меня спрашивают: «Зачем?», я говорю: «В поисках лучшей жизни!», – рассказывает Ксения. – Мне переезд дался проще, я хорошо знала язык. Да и Америка мне всегда нравилась: культура, свобода, тинейджерский дух, присущий как будто всей стране... Для меня она стала благородной почвой, в которой я развивалась как человек.

Тот самый двор на улице Лихвинцева, где раньше жила Ксения Фото: личный архив героини материала

Тот самый двор на улице Лихвинцева, где раньше жила Ксения Фото: личный архив героини материала

«ПО ХИМИИ У МЕНЯ ВСЕГДА БЫЛА ТРОЙКА»

В Нью-Йорке Ксюша пошла в школу, а после училась на дизайнера-модельера в институте, но не окончила, пробовала себя в роли рок-музыканта, дизайнера, модели, блогера, визажиста. Именно визаж «зацепил» девушку больше всего, но Ксюше хотелось яркой косметики, которую никто не делал. И в 2008 году девушка решила делать ее сама!

Ксения в 15 лет Фото: личный архив героини материала

Ксения в 15 лет Фото: личный архив героини материала

– У меня была одна проблема: по химии у меня всегда была твердая тройка. Поэтому мне стоило больших усилий уговорить одну из лабораторий пустить меня «похимичить», – смеется девушка. – Даже когда пошли первые результаты, всерьез меня никто не воспринимал. «Кто она такая, мы работаем в косметике уже 30 лет, а она задумала делать бирюзовую помаду!». Но я настолько верила в идею, что все сбылось! В 2008 году я зарегистрировала свой бренд косметики Lime Crime. Наш первый запуск был за 2 недели до Хэллоуина! Я начала делать макияжи со своей косметикой, выкладывала фото и видео в своем блоге в интернете. В начале 2009 года меня заметила пресса, а журнал NYLON*** напечатал заметку на полную страницу о моем бренде! Я просто прыгала от счастья, поскольку этот журнал у меня один из самых любимых!

Ксения с мамой (посередине) и младшей сестрой в 2015 году Фото: личный архив героини материала

Ксения с мамой (посередине) и младшей сестрой в 2015 году Фото: личный архив героини материала

Отметим, что к тому времени Ксения была достаточно успешным блогером с приличной аудиторией в соцсетях. Девушка сама сделала интернет-магазин и начала продавать косметику напрямую своим фанатам. А они рассказали своим друзьям, и понеслось. Сейчас компания Lime Crime – это более 40 человек в штате (85% коллектива девушки), которые создают и отправляют косметику по всему миру!

«ВИЖУ ИЖЕВСК ВО СНАХ»

Ксения признается, в Ижевск она приезжает редко, родственники девушки из города уехали. Но по городу Ксения скучает.

Ксения живет в США уже более 10 лет Фото: личный архив героини материала

Ксения живет в США уже более 10 лет Фото: личный архив героини материала

– Нередко ночью часто снится родной двор на Лихвинцева, вечный огонь. А днем, бывает, наблюдаю за этими местами на Google Maps****, – рассказывает Ксения. – Для меня Ижевск – это школа, дача в деревне Гожья, где я проводила свои каникулы, мои друзья. Вот по этому я действительно скучаю, но возвращаться обратно я не думала. Сейчас моя семья и дело всей моей жизни в Америке, и я счастлива!

Фото: личный архив героини материала

Фото: личный архив героини материала

БЛИЦ

Будете ли учить дочь русскому?

– Да, для Ляли нашли русскоязычную няню, так что она будет одновременно говорить на русском, и на английском. А еще скоро добавится и испанский (мы часть года живем в Мексике).

Что возите родным из США в Россию?

– Косметику, айфоны, детские игрушки. А из России – белый хлеб в форме сухариков! Тут не умеют такой делать!

Скучаете по русским блюдам?

– Нет, в местном русском магазине могу купить почти все, что люблю. Кстати, в моем холодильнике всегда есть мороженое пломбир и пельмени!

Почему бренд назвали Lime Crime и как он переводится?

– В дословном переводе Lime Crime – «преступление зеленого лимона». Лайм – это такой фрукт моего любимого ярко-зеленого цвета. Концепция бренда – разбить рамки принятого и выделиться с помощью цвета.

*Лайм Крайм

**Фэшн Институт оф Технолоджи (ЭсЮЭнУай)

***Нейлон

****Гугл Мэпс

ИСТОЧНИК KP.RU

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