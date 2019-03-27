Житель Ижевска проработал в сетевом маркетинге три месяца, а потом его нашли мертвым

С каждым годом в силки сетевого маркетинга попадает все больше и больше жертв. В погоне за несметными богатствами, люди теряют десятки, а то и сотни тысяч рублей. На этот раз жертвой системы оказался 72-летний житель Ижевска. Спустя несколько месяцев работы в одной из компаний, его нашли мертвым в собственном доме.

УСТРОИЛСЯ ОХРАННИКОМ

Виталий Стрелков всю жизнь трудился на благо семьи. Помогал детям, воспитывал внуков и правнуков. На счастливую старость были большие планы, а потому, когда мужчину «попросили» с работы, он, не задумываясь, начал искать новую. Изучил газеты с вакансиями. Зацепило предложение – «Требуется охранник».

- Он был крупным, здоровым мужчиной, руки были, как говорится, «на месте», - рассказывает дочка Виталия, Елена. - Позвонил по указанному номеру – его пригласили на собеседование в офис на Пушкинской.

Собеседование прошло удачно – Виталию предложили пройти обучение, после которого он мог бы приступить к работе. Жена недоумевала – зачем учиться, если устраиваешься охранником? Однако мужчина лишь разводил руками – отвечал, что компания очень серьезная.

Однако, как отмечает Елена, все обучение сводилось к поиску мотивации и желанию сделать свою жизнь лучше. И как способ достижения этих целей – покупка и распространение БАДов. Их Виталию Семеновичу пришлось купить несколько штук. Каждая упаковка – не меньше 2000.

Позже, когда его уже не стало, родные стали выяснять про эту компанию, где он работал. Оказалось, что это корпорация «Тяньши» — транснациональная компания сетевого (многоуровневого) маркетинга, которая действует в мире с 1995 года.

ПЕНСИЯ 12 ТЫСЯЧ, А ЗА КРЕДИТЫ ОТДАВАЛ 11

Уверенный в том, что смог найти нормальную работу, Виталий Семенович добросовестно трудился – уходил рано на работу, приходил вечером. В течение дня расклеивал объявления о вакансиях, слушал различные лекции и … брал кредиты.

Стопка объявлений, которые потом появляются на улицах. Фото: vk.com/delovoimirgroupru

- Мы потом уже узнали, что папе (а вместе с ним – и другим соискателям) промывали мозги – говорили, что для работы им нужно купить БАДы, чтобы распространять их и получать различные «статусы» - три звезды, четыре, пять и так далее. Обещали огромную прибыль. В результате, папа взял кредит и получил на руки 187 тысяч рублей – и это при пенсии в 12 тысяч! Он никогда в долгах не сидел за всю свою жизнь. А тут за небольшое время появились кредиты, задолженность по квартплате, - говорит Елена.

О том, что происходит, не знал никто из родных. О том, в какую кабалу он попал, Виталий Семенович не рассказывал даже жене – мужская гордость… Супруга, однако, чувствовала, что теряет его. Пыталась достучаться, уговаривала бросить странную работу. Однако это не помогло. В один из дней пара разругалась. Мужчина ушел. Сев в машину, поехал на огород.

1 февраля его нашли в садовом домике повешенным. На телефоне была смс, которую так и не отправил: «С добрым утром, любимая. У меня все хорошо».

ДНЕВНИК ПОГИБШЕГО

Выдержка из дневника Виталия Стрелкова. Фото: из личного архива

Позже родные нашли дневник Виталия Семеновича. Записи он делал ежедневно – об этом просили в новой компании, в которую он устроился.

Запись, сделанная накануне смерти - 30 января 2019 года.

«Благодарю тебя Господи за этот новый день. Благодарю тебя за понимание родных в моем бизнесе. Боже милостивый, боже всемогущий, прошу у тебя помоги мне в моем бизнесе, дай почувствовать, что все это возможно. Направь Господи мою жену на путь истинный. Благодарю тебя Господи за все на свете, за день хороший, за здоровье детей, за процветание моего бизнеса».

Были там и расписка о том, что Виталий Семенович купил на кредитные деньги БАДы, от 14 ноября 2018 года:

«Я, Стрелков Виталий Семенович, в здравом уме и трезвой памяти, добровольно, без принуждения, самостоятельно взял продукцию на сумму 87200 рублей на закрытие статуса 5* и приобрел на эту сумму продукцию компании «Тяньши», взяв деньги в кредит. Поступок свой осознаю, претензий не имею».

- Когда мы приехали в офис этой компании, чтобы забрать вещи отца, мы встретились с его «наставником». Спросили, сколько он денег вложил в их схему. Та ответила, что не помнит, хотя у них же все задокументировано. Как это возможно? - говорит Елена. – А еще нам сказали, что он брал эти добавки для себя – но для чего ему столько?

Ответов на эти вопросы уже не найти.

«МЫ ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕМ, ЧТО У ЧЕЛОВЕКА В ГОЛОВЕ»

Я решила отправиться в офис компании «Тяньши» сама. Поискала в Интернете и нашла сайт. Компания выглядит достаточно позитивной – судя по фото, здесь регулярно делают зарядку и говорят друг другу комплименты. Кроме того, «сотрудники» компании имеют определенный план по расклеиванию листовок, публикациям вакансий в социальных сетях и на сайтах.

Интересно, что по общему номеру компании, который указан на официальном сайте, мне сообщили, что обособленного офиса корпорации нет в Ижевске. Позже выяснилось, что они работают от лица компании «Деловой мир», которая курируется офисом «Тяньши» из Уфы. Причем, примерно раз в полгода офис переезжает с улицы на улицу.

Офис "Делового мира" располагается в жилом доме. Фото: Ирина Бурцева

Вход в офис располагается с торца жилого дома. При первом упоминании компании «Деловой мир», женщина-консьерж делает угрюмое лицо.

- Каждый раз к ним толпы людей ходят, пенсионеров. Постоянно гоняю, говорю, что это «развод». Кто-то сразу уходит, кто-то все равно идет в эту компанию, - рассказала она мне.

Сам офис небольшой. Холл, ресепшн, рядом – фотографии руководителей Ижевского филиала – директор, заместители… Ничего особенного. В ответ на мою просьбу позвать руководителя, меня попросили немного подождать. В соседней комнате, судя по всему, обучали новичков. До меня донеслись обрывки фразы: «А теперь выключаем телефоны» - и тут же мужчина вынес из кабинета коробку с мобильными. Впустили к руководителю меня только после того, как подъехала юрисконсульт.

О сложившейся ситуации начальство компании прекрасно знало.

- Я единственное что могу сказать - это свое мнение, - говорит региональный представитель компании Валентина Ольшанская. – Я понятия не имею, что и как у человека происходит в голове. Я не могу за это отвечать. Здесь (в компании – Прим.ред.) все было хорошо. И это было сугубо его право, мы насильно никого не заставляем работать.

По словам Валентины Владимировны, мужчина закупил продукцию на 87 200 рублей.

ГОТОВЫ БЫЛИ ПОМОЧЬ С КРЕДИТОМ

Мне удалось найти еще одного ижевчанина, который столкнулся с этой компанией. Максим Бушков посетил несколько лекций от компании, однако решил не продолжать работать. Зато рассказал, через какие этапы предлагали пройти соискателям.

- В 2018 году я искал работу. Через интернет нашел вакансию охранника – и решил попробовать устроиться. Пришел на обучение в офис с ручкой и блокнотом. Нас собралось в комнате достаточное количество человек, в основном это уже взрослые или пожилые люди. Нам показали мотивационный фильм, рассказали про несколько успешных людей… В какой-то момент один из сидящих достал телефон, однако его сразу же одернули – выступающий сказал: «Уберите телефоны! Я не люблю, когда меня записывают». Уже после выступлений я хотел сфотографировать снимки, которые там висят на стене, тоже запретили, - рассказывает Максим.

Отдав 500 рублей в залог на учебную литературу, наш герой еще несколько дней приходил на различные лекции. Каждому участнику выдавали специальный талон, на котором отмечалось каждое посещение.

- Через пару дней нас каждого по отдельности стали приглашать в кабинет на разговор. Там и предложили подписать договор, закупить у них продукцию и начать распространять. Причем, закупить товар надо было на 50 тысяч рублей. Мол, тогда можно будет получить какие-то звездочки, статусы львов и так далее. Когда сказал, что нет таких денег, стали предлагать оформить кредит. Якобы они сотрудничают с банками, которые никогда не отказывают клиентам. Естественно, отказался от всего этого, - говорит Максим.

Материалы, собранные сотрудниками полиции на данный момент находятся в прокуратуре Удмуртии. Редакция направила официальный запрос в правоохранительные органы для получения комментария.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

От автора

Конечно, история очень страшная. Ведь найти виновных в ней практически нельзя. Да и кто может быть виновен? Сам дедушка? Он просто запутался и не смог найти выход. Его родные? Не заметили, не отговорили, не уберегли? Нет. Компания, работающие в ней сотрудники? Вряд ли ее сотрудники ожидали подобного исхода.

Нет, мы никого не оправдываем и не обвиняем, лишь призываем - будьте внимательны к родным и близким. Ведь компании, предлагающие заняться бизнесом, отдать деньги за заветные "звездочки", "бриллианты", статусы "львов" открываются ежедневно. А за громкими словами о быстром заработке так легко забыть простую и такую верную поговорку: «Бесплатный сыр только в мышеловке». И может быть, вы никогда не поверите этим предложениям, но ваши близкие - могут. А потерять деньги, запутаться и оказаться в долгах - намного проще, чем кажется.

Говорите с близкими, говорите с ними больше - рассказывайте о том, что любую компанию можно и нужно проверять. Помогите им проверить информацию. Задавайте вопросы, показывайте - вы рядом. И будьте внимательны - быть может, кому-то рядом плохо, но он стесняется попросить помощи?