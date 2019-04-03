2019-04-03T14:23:01+03:00
Происшествия

В Ижевске родители спасли девушку от насильника

А тот попытался скрыться от ее отца под автомобилем
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В суд передали уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. В ночь на 12 января мужчина напал на молодую девушку на улице 9 Января.

ПЫТАЛАСЬ ДОСТУЧАТЬСЯ ДО РОДИТЕЛЕЙ

В эту ночь пострадавшая - 20-летняя Мария (имя девушки изменено. - Прим. ред.) возвращалась от друзей. Попрощавшись с молодым человеком, она пошла в сторону подъезда. Девушка заметила, что около двери стоит высокий, одетый во все темное мужчина с капюшоном на голове.

«Видимо, сосед», - возможно, подумала девушка, однако продолжила путь. Как только Маша попыталась открыть двери, незнакомец схватил ее за горло и потащил с собой за угол. Ижевчанка пыталась сопротивляться - несколько раз ударила по козырьку окна на первом этаже - там жили ее родители, брыкалась и звала на помощь, но мужчина лишь предупредил: «Будешь кричать - убью».

Тогда Мария затихла. Насильник увел ее за дом, поставил на колени, снял штаны…

К счастью, родители девушки услышали шум на улице и вышли посмотреть, что происходит. Мама Маши отправилась искать дочь. Обойдя дом, она увидела, что происходит, и кинулась девушке на помощь, рассказывает следователь Индустриального следственного отдела г. Ижевска СУ СК России по Удмуртии Мурад Мустафаев.

«БУКЕТ» СУДИМОСТЕЙ

Мужчина, увидев нежданных свидетелей, бросился в бегство. Маша и ее мама кинулись домой, где рассказали все отцу. Тот сразу позвонил молодому человеку девушки, который был недалеко от их дома.

- Отец девушки и ее молодой человек около 15 минут искали злоумышленника. И нашли - на автостоянке под машиной. В этот момент к ним уже подъехали сотрудники полиции, - рассказал следователь.

Выяснилось, что насильник - со стажем: он уже пять раз привлекался по различным статьям уголовного кодекса, в том числе по половым преступлениям. Имеет две непогашеные судимости. Его задержали. Сейчас он находится в СИЗО. За совершенные действия ему грозит от 4 до 10 лет лишения свободы. Какое именно будет ему наказание, решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Кишечная палочка и грибы: Специалисты проверили шаурму в Ижевске
Пять лет вместе: Tele2 подводит итоги интеграции с «Ростелекомом»
Несколько дорожных знаков установят в Ижевске
Основательница проекта «Следуй за мной» Наталья Османн из Ижевска была на показе Alena Akhmadullina
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова попала в рейтинг Forbes
Спортивный комплекс отреставрируют в Ижевске
Будут ли убирать перекопы в Ижевске после ремонтов?
На каких шоу еще выступит фигуристка из Ижевска Алина Загитова?
Более 200 школьников в Удмуртии пришли на уроки в новую школу
Доверчивый мужчина из Удмуртии решил заработать, а в итоге лишился 500 тысяч рублей
Яму на улице Советской в Ижевске устранили
На трассе Удмуртии столкнулись фура и «легковушка»
Маленькие дети прогуливались по железнодорожным путям в Удмуртии
«Я всегда верю в нашу команду, в Удмуртии сильные спортсмены!»: Александр Поварницын о бронзе на чемпионате России
В Ижевске решается судьба 7-летней девочки, которую забрали из квартиры от пьяного отца
Мужчину из Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого
Ремонтировать дороги в Ижевске будет одна компания
Житель Удмуртии отправится в колонию за угон автомобиля с помощью транквилизатора
Биатлонисты из Удмуртии завоевали бронзу в эстафете на чемпионате России
Купить нельзя учиться: в Удмуртии сотрудница полиции работала по поддельному диплому
Работы юного дизайнера из Ижевска показали на Mercedes-Benz Fashion Week Russia
«Как только ты сошел с подиума - все, ты никто» тренер фигуристки из Ижевска Алины Загитовой на программе «Познер»
Два пьяных парня в Ижевске пытались проникнуть в подъезд
В Ижевске два молодых человека обманывали пенсионеров
Как изменились цены с 18 по 25 марта в Удмуртии
С начала года в Удмуртии сбили 11 человек
Ижевчанка сообщила мошенникам номера банковских карт, с которых было похищено 70 тысяч рублей