В Ижевске родители спасли девушку от насильника

В суд передали уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. В ночь на 12 января мужчина напал на молодую девушку на улице 9 Января.

ПЫТАЛАСЬ ДОСТУЧАТЬСЯ ДО РОДИТЕЛЕЙ

В эту ночь пострадавшая - 20-летняя Мария (имя девушки изменено. - Прим. ред.) возвращалась от друзей. Попрощавшись с молодым человеком, она пошла в сторону подъезда. Девушка заметила, что около двери стоит высокий, одетый во все темное мужчина с капюшоном на голове.

«Видимо, сосед», - возможно, подумала девушка, однако продолжила путь. Как только Маша попыталась открыть двери, незнакомец схватил ее за горло и потащил с собой за угол. Ижевчанка пыталась сопротивляться - несколько раз ударила по козырьку окна на первом этаже - там жили ее родители, брыкалась и звала на помощь, но мужчина лишь предупредил: «Будешь кричать - убью».

Тогда Мария затихла. Насильник увел ее за дом, поставил на колени, снял штаны…

К счастью, родители девушки услышали шум на улице и вышли посмотреть, что происходит. Мама Маши отправилась искать дочь. Обойдя дом, она увидела, что происходит, и кинулась девушке на помощь, рассказывает следователь Индустриального следственного отдела г. Ижевска СУ СК России по Удмуртии Мурад Мустафаев.

«БУКЕТ» СУДИМОСТЕЙ

Мужчина, увидев нежданных свидетелей, бросился в бегство. Маша и ее мама кинулись домой, где рассказали все отцу. Тот сразу позвонил молодому человеку девушки, который был недалеко от их дома.

- Отец девушки и ее молодой человек около 15 минут искали злоумышленника. И нашли - на автостоянке под машиной. В этот момент к ним уже подъехали сотрудники полиции, - рассказал следователь.

Выяснилось, что насильник - со стажем: он уже пять раз привлекался по различным статьям уголовного кодекса, в том числе по половым преступлениям. Имеет две непогашеные судимости. Его задержали. Сейчас он находится в СИЗО. За совершенные действия ему грозит от 4 до 10 лет лишения свободы. Какое именно будет ему наказание, решит суд.