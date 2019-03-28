Когда в Ижевске внедрят дизайн-код, и как будет решаться вопрос со старыми фасадами

В Ижевске продолжают обсуждать дизайн-код - единые критерии, которым должны соответствовать вывески и фасады городских зданий. Напомним, что внедрять новые правила начали еще год назад - по плану, сейчас центральный квадрат города уже должен был преобразиться. Почему этого не произошло, с какими проблемами столкнулись власти и предприниматели, разбиралась «Комсомолка».

РАБОТЫ В ДВА ЭТАПА

Как рассказала одна из авторов идеи дизайн-кода в Ижевске и руководитель «Центра развития городской среды» Марина Нургалиева, процесс идет достаточно сложно. Изначально внедрение разделили на два этапа: сначала планировали изменить вывески, а затем, когда можно будет оценить состояние открывшихся фасадов, привести в порядок и их. Результаты этой работы уже можно увидеть на участке южной стороны улицы Пушкинской.

27 марта в медиагруппе «Центр» прошел круглый стол, посвященный внедрению дизайн-кодаФото: Сергей Грачёв

- В этом году для нас важно привести в порядок территории около Центральной площади, реконструкция которой должна завершится в 2019-м. Соответственно, мы будем более пристально взаимодействовать с теми предпринимателями, которые работают в этом «квадрате», - отметил советник главы Удмуртии Вячеслав Правдзинский.

Однако предприниматели считают, что сначала нужно привести в надлежащее состояние фасады зданий, и лишь потом менять вывески. Изготовление и установка рекламных конструкций по обновленным требованиям для них - чистый убыток, и они не хотят нести эти затраты дважды. 27 марта во время круглого стола, прошедшего в медиагруппе «Центр», представители бизнеса высказали ряд вполне конструктивных предложений:

1. Сначала ремонтировать фасад, потом менять вывески.

2. Создать на сайте города сервис, который позволит в онлайн-режиме оценить предложенный эскиз - соответствует ли он дизайн-коду. Это ускорит процесс замены вывесок.

3. Если предприниматель тратит свои деньги на новую вывеску, соответствующую дизайн-коду, администрация помогает благоустроить территорию около здания.

4. Сделать «каникулы» для бизнеса, чтобы предприниматели могли довести вывески до ума без оплаты штрафов.

5. Начинать внедрение дизайн-кода не со старых домов с «убитыми» фасадами, а с новых или строящихся.

- Я считаю, что внедрение дизайн-кода логично было бы начать с объектов, построенных за время действия правил, а не с исторических зданий в центре города. Сейчас вывески или фасады новых жилых домов или зданий не соответствуют действующим требованиям. А они могли бы стать примером для распространения опыта на весь Ижевск, - считает Александр Сурнин, член Общественной палаты Ижевска и представитель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству УРРО «Деловая Россия».

Предприниматели считают, что сначала нужно привести в надлежащее состояние фасады зданий, и лишь потом менять вывескиФото: Диля Ахмадишина

ОТКУДА ДЕНЬГИ?

Ремонт фасадов действительно обещает стать одной из самых ресурсоемких частей работы. Особенно остро эта проблема стоит для исторических зданий на улицах Пушкинская и Советская, которые являются объектами культурного наследия. Привести их фасады в надлежащее состояние за счет жильцов невозможно. По словам и.о. главы Минстроя Удмуртии Дмитрия Сурнина, на это потребуется порядка 60-80 млн рублей. Средства нужно изыскивать.

- Я думаю, что нужно включать в софинансирование всех: и собственников, и бюджет, - отметил Дмитрий Сурнин.

Представитель Гордумы Ижевска Константин Котов предложил использовать часть последнего транша, полученного от продажи «Ижевских электрических сетей». При этом он подчеркнул, что средства должны идти исключительно на ремонт фасадов.

Как рассказал присутствовавший на встрече начальник управления ЖКХ Сергей Чернышев, в центральном квадрате города в ремонте фасадов нуждаются порядка 50 зданий. Однако эти работы можно запланировать только после того, как на них согласятся собственники жилья на общих собраниях.

Отметим, что в домах, являющихся объектами культурного наследия, работы могут проводить лишь сотрудники лицензированной специализированной организации с разрешения Агентства по охране памятников и под их надзором. По словам Сергея Чернышева, муниципальные власти прорабатывают специальный механизм, который позволит направить для этого средства.

- Первый этап - это 100-летие Калашникова, когда нам придется подтягивать все ресурсы: и бизнеса, и собственников, и Регоператора, республики и города. 12 многоквартирных домов, которые у нас на Пушкинской, Советской, 19, 21, Коммунаров, 231 - вот это задача этого года, - сообщил руководитель управления.

По словам Сергея Чернышева, для участия в ремонте фасадов могут заявляться любые собственники - эту работу планируют синхронизировать с внедрением дизайн-кода. К 15 апреля должны появиться дорожные карты этих работ.

Напомним, что внедрять новые правила начали еще год назад - по плану, сейчас центральный квадрат города уже должен был преобразитьсяФото: Диля Ахмадишина

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ДИЗАЙН-КОДА

- До 30 июля 2018 года новые правила должны были коснуться культурно-исторических зданий в центре города.

- До 30 сентября 2018 года - распространиться на остальные здания в центральной части Ижевска.

- 30 июня 2019 года дизайн-код начнет действовать на всей территории столицы Удмуртии.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За несоблюдение ввели штрафы:

- от 3 до 5 тысяч рублей - для граждан,

- от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц

- от 30 до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

На данный момент к административной ответственности привлечены собственники 262 объектов, еще по 205 объектам устанавливаются владельцы. 67 предпринимателей устранили замечания, не дожидаясь штрафов.

До 30 июля 2018 года новые правила должны были коснуться культурно-исторических зданий в центре города.Фото: Диля Ахмадишина

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