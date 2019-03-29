Олег Бекмеметьев об ижевских больницах: «Ремонт назрел уже давным-давно»

В среду, 27 марта, министр здравоохранения УР Игорь Титов и глава города Олег Бекмеметьев по поручению Главы региона Александра Бречалова выехали в ижевские больницы. Большинство зданий городских медицинских учреждений уже много лет ожидает капитального ремонта.

Глава Ижевска изучил фотоотчеты по каждому из объектовФото: Екатерина АРДАШЕВА

- В ближайшие две недели мы планируем объехать все учреждения, остро нуждающиеся в ремонте, - рассказал Олег Бекмеметьев. - Это восемь учреждений, в составе которых 31 объект. Цель объезда - детальное знакомство с текущим состоянием городских больниц и сопоставление заявок на капитальный ремонт с реальной потребностью в нем.

В большинстве ижевских больниц будут обновлять кровлю, оконные блоки, электрику, системы водообеспечения и канализации; также займутся внутренней отделкойФото: Екатерина АРДАШЕВА

Олег Бекмеметьев пояснил, что окончательное понимание масштабов предстоящего ремонта придет после завершения объездов. По экспертным оценкам строителей, сумма, которая потребуется на капитальный ремонт 31 объекта, составляет более 800 млн рублей. Однако после оценки достоверности сметной стоимости цифра может измениться, скорее всего, в большую сторону. Из каких источников и когда можно будет выделить подобные средства - пока не решено, это будет обсуждаться на республиканском уровне.

Здания некоторых больниц построены в 60-х и 70-х годахФото: Екатерина АРДАШЕВА

- Пока мы находимся на стадии определения возможных источников финансирования, - объяснил глава Ижевска. - Суммы действительно очень большие.

Осмотрев Республиканскую детскую больницу, рассчитанную более чем на 600 койко-мест, Олег Бекмеметьев отметил, что ремонт назрел уже давным-давно. По словам главы Ижевска, эта больница - одна из первых в очереди на капремонт. Она была открыта в 1971 году.

В здании, где лечатся дети с младенческого возраста, по стенам змеятся трещины, потолки шелушатся, а в некоторых помещениях стоит неприятный запах из-за неисправной канализацииФото: Екатерина АРДАШЕВА

Журналистам показали те отделения, которые наиболее нуждаются в капитальном ремонте. По словам главного врача клиники Павла Пупкова, приоритетным является отделение анестезиологии и реанимации. Оно самое старое, а серьезных работ в нем не велось до сих пор.

Ремонта требуют неонатальное, эндокринологическое и гастроэнтерологическое отделения Республиканской детской больницы; также будет обустраиваться кабинет МРТФото: Екатерина АРДАШЕВА

Косметический ремонт больница каждый год производит самостоятельно, а вот капитальный в последний раз был в 2014 году - ремонтировалось отделение раннего возраста. Теперь, если средства удастся изыскать в ближайшее время, капитальный ремонт постараются провести уже в этом году.

Здание ГКБ №6 было построено в 1965 году и имеет много проблемФото: Екатерина АРДАШЕВА

В ГКБ №6 на улице Ленина также требуется масштабный ремонт. Это многопрофильная больница, включающая в себя 6 площадок. В здании располагаются стационар на 130 мест, дневной стационар на 100 мест и поликлиника, к которой прикреплены 16 тыс. человек из Индустриального района.

Кровля ГКБ №6 ожидает ремонтаФото: Екатерина АРДАШЕВА

В одной из стен больницы находится трещина. Сейчас ее состояние тщательно отслеживается при помощи специальных маячков. Проведенные в этом году проектные работы показали, что устойчивость здания находится в пределах нормы. Также в 2016-2017 годах в западном крыле больницы отремонтировали крышу, а текущий ремонт помещений производили своими силами.

Главный врач ГКБ №6 рассказала, что сейчас клиника нуждается в капитальном ремонте крыши, а также замене коммуникаций, электропроводки и 75% оконных блоковФото: Екатерина АРДАШЕВА

- Ориентировочная сумма, которая потребуется на работы, составляет 40-45 млн рублей, - пояснила главный врач Инна Грачева. - Расчетно-сметная документация на часть работ уже подготовлена.

Как подчеркнул глава Ижевска Олег Бекмеметьев, сейчас важно определить вместе с главными врачами фронт первоочередных мероприятий. Далее последует этап составления смет, а затем при поддержке региональных властей начнутся ремонты.

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