Прятал деньги в вентиляции, на чердаке, среди барахла: Инкассатор из Ижевска украл пенсии почти на 2 миллиона рублей

По истории, которая произошла в Ижевске 9 февраля, впору снимать криминальный блокбастер. 38-летний мужчина похитил почти 2 миллиона рублей, которые предназначались для выплаты пенсий. План преступления он прорабатывал почти месяц. Подробности выяснила «Комсомолка».

ОДИН НА ОДИН С МЕШКОМ ДЕНЕГ

История Антона (имя изменено – прим. ред.) до боли знакома многим жителям страны. Примерный семьянин, отец трехлетнего ребенка, счастливо женат. Работал оператором по сопровождению и обмену денег. Получал 24 тысячи в месяц, перебивался с кредита на кредит, часто превышающий собственный доход. Чужие деньги не давали покоя – Антон нет-нет, да и задумывался, не присвоить ли себе часть сбережений. В один «прекрасный» день мужчина решился.

- Месяц он разрабатывал план, продумывал детали. Никого не посвящал в него, - рассказал прокурор Октябрьского района Ижевска Михаил Черниев.

Реализовать задуманное Антон решил 9 февраля. Выйдя с утра на смену, он отправился вместе с коллегами на улицу Кирова. Дождался, пока деньги загрузят в мешки и их можно будет вынести.

- В помещении было четыре инкассатора и кассовые работник. Непонятно по каким причинам, инкассаторы отлучились, оставив обвиняемого практически один на один с мешком денег, - продолжает Михаил Геннадьевич.

Обвиняемый достал из мешка инкассаторскую сумку, которая лежала сверху, и тут же положил в свою сумку. На все манипуляции ушло около 10 секунд, и никто ничего не заметил.

Сумка с деньгами. Фото: предоставлено прокуратурой Октябрьского района

ВСЕ ДЕНЬГИ НЕ ВЛЕЗЛИ В ВЕНТИЛЯЦИЮ

Но просто так с лишними деньгами он уйти не мог. Пока товарищи еще получали мешки, он отлучился в подвал, где находятся раздевалки, столовая, санузел и другие помещения. Похищенные деньги он решил спрятать в вентиляции, которая располагается в санузле (благо, рост позволял). Забравшись на унитаз, он добрался до маленького отверстия. Верхнюю пачку денег положил к себе в карман, остальное оставил в мешке.

Позже оказалось, что сам мешок не вмещается в вентиляцию из-за пакетика с мелочью (да и в мешке было почти два миллиона рублей). Помимо того, что в мешке были купюры по пять тысяч рублей, еще и звенели монеты. Решил временно разместить пакет в груде вещей, которые были в общей комнате, а банкноты все-таки положить в вентиляцию.

Вентиляция, где прятали мешок с деньгами. Фото: предоставлено прокуратурой Октябрьского района

- Затем часть купюр, которые у него были в кармане, Антон переложил в паспорт. И спокойно вышел из служебного помещения к своим коллегам, - рассказал Михаил Геннадьевич.

Судя по всему, наличные он взял с собой, чтобы заплатить за кредит. 9 февраля как раз подходил срок внесения платежа.

ГРОЗИТ ДО 10 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

А дальше началась обычная работа. Он поехал с водителем в Малую Пургу. Интересно, что в здании, куда они подъехали, обвиняемый на чердаке спрятал еще часть суммы.

- А когда вернулись в Ижевск, его встретили сотрудники полиции. Им сообщили, что похищена часть денег, - говорит Михаил Геннадьевич.

В отделе полиции его долго допрашивали, и мужчина сдался. Полностью раскаялся в содеянном, признал вину, показал, где спрятал заначки и возместил причиненный ущерб.

- Утверждено обвинительное заключение, дело передано в суд для рассмотрения по существу. Санкция п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Суд будет учитывать, как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства дела, - заключил прокурор района.

Отметим, что деньги, которые похитил Антон, предназначались для выплаты пенсий жителям Первомайского района Ижевска.