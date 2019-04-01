Портрет Петра Первого и берег Амура: в Национальном банке Удмуртии рассказали, что таят в себе деньги

В Отделении - Национальном банке по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России раскрыли некоторые тайны, которые хранят в себе деньги. Например, можно ли что-нибудь купить на бумажную «пятерку»? Что можно увидеть под лупой на купюре?

МИКРОИЗОБРАЖЕНИЯ И ЦВЕТНЫЕ ЦИФРЫ

Вы думаете достаточно посмотреть купюру на просвет, увидеть водяной знак и быть уверенным в подлинности банкноты? Как бы не так. Проверить надо не менее трех защитных признаков. Рассказываем как отличить поддельные банкноты от настоящих.

Существует четыре способа проверить купюру: при наклоне, на просвет, под лупой, на ощупь.

Фото: Ирина Бурцева

Самый простой и красивый защитный элемент купюры – цветопеременные символы. Если смотреть на однотонное поле под острым углом (или при наклоне), то можно увидеть номинал, все цифры которого будут разных цветов. Однако если поворачивать купюру по (или против) часовой стрелки – цвета начнут меняться. При это, разноцветные числа мы можем увидеть только на банкнотах 500, 200 и 2000 руб. На банкнотах других номиналов - цветные радужные полосы.

Фото: архив

На ленте спрятаны буквы «РР», что означает «Российский рубль». При повороте банкноты эти буквы будут темными на светлом фоне и наоборот. А на банкнотах номиналами 200 и 2000 руб. в темном квадрате (внизу слева) мы увидим уже не буквы РР, а знак рубля).

Фото: архив

Теперь пощупаем банкноту. Пальчиками можно почувствовать рельеф. Такой эффект достигается благодаря специальному способу печати. А эти замысловатые точки и тире, которые находятся по краям банкноты рядом с обозначением номинала, помогают незрячим и слабовидящим людям определять подлинность купюры и ее номинал.

Фото: Ирина Бурцева

Сейчас можно посмотреть купюру на просвет. Да, мы увидим водяной знак. Например, портрет Петра Первого на банкноте в 500 рублей (образца 1997 г. модификации 2010 г.). Рядом с ним будет число «500». Что интересно, сами цифры должны быть ярче самых светлых участков портрета. А изображение царя будет в полутонах.

Фото: Ирина Бурцева

А теперь, если взять банкноту 5000 рублей, мы сможем увидеть между памятником Муравьеву-Амурскому и гербом города Хабаровска изображение дальнего берега реки Амур. Если посмотрим на него через лупу, то окажется, что весь берег состоит из мелких графических элементов: силуэтов представителей флоры и фауны Дальнего Востока и микроизображений аббревиатуры ЦБ РФ и РР.

Фото: Ирина Бурцева

А вот так выглядит памятная банкнота в 100 рублей в ультрафиолетовых лучах. Что интересно, этих ярких элементов без специальных приборов не видно.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

РАЗНОЦВЕТНЫЕ КУПЮРЫ

Фото: архив

Замечали раньше, что банкноты одного номинала могут различаться между собой? Одна может быть чуть ярче, чем другая, либо герб города может отличаться по цвету. Некоторые люди пугаются и думают, что купюра фальшивая. Однако дело в том, что Банк России постоянно совершенствует комплекс защитных признаков банкнот, поэтому в обращении сейчас можно встретить купюры одного номинала различных модификаций: 2001, 2004 и 2010 годов. Отсюда и небольшое их различие.

«РЕДКАЯ ПЯТЕРКА»

Фото: архив

А в 1998 году стали выпускать банкноты номиналом пять рублей. Сейчас их практически невозможно встретить. Но если они у вас сохранились, ими можно расплачиваться.

УНИКАЛЬНАЯ

Единственная пластиковая банкнота в обращении – купюра, выпущенная к Чемпионату мира по футболу в России 2018 года.

ДРАГОЦЕННЫЕ МОНЕТЫ

Памятные монеты (к какому-нибудь юбилею, например) выпускают из серебра, золота и платины. Их специально помещают в отдельные капсулы, чтобы увеличить сохранность.

КТО ПЕЧАТАЕТ ДЕНЬГИ

Себестоимость изготовления одной купюры – государственная тайна. Дело в том, что единственный исполнитель заказа на печать - «Гознак». Но к ним же поступают заказы на печать, например, из Казахстана.

СУРОВЫЕ МАГАЗИНЫ

Если вы решите пойти в магазин с памятной золотой монетой, то она будет иметь вес только по номиналу. Таковы правила. Утверждать продавцу, что она из золота и дороже, чем указанный на ней номинал, ни к чему не приведет. Однако, можно продать ее нумизматам уже по коммерческой стоимости, где учитывается металл изготовления, тираж и многое другое.

КОГДА НЕДОСТАТОК - ПРЕИМУЩЕСТВО

От этого и ценны монеты с заводскими браками. В России монеты чеканят два завода – Московский и Санкт-Петербургский. Если вы посмотрите на монету, под правой лапкой орла (если лапки рассматривать с позиции орла, тогда под левой лапкой) будет знак монетного двора. Как рассказывают нумизматы, очень редко бывает такое, что выскакивает заводской брак – где-то не пропечаталось крыло, где-то орел с закрытыми глазами и так далее. Такие редкие монеты ценятся у нумизматов. Например, новая монета России 5 рублей, 2002 год. Если на экземпляре монеты отсутствует знак монетного двора, его стоимость моментально достигает 3300 рублей и выше. Или, есть ценная монета России - 2 «гагаринских» рубля, 2001 года. Обычные экземпляры монеты с первым космонавтом стоят не выше (не больше) номинала, а без знака монетного двора – минимум 4 000 рублей.