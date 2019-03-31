Фотограф из Ижевска снимает животных, а вырученные деньги передает на благотворительность

Фотограф из Ижевска Ильяс Бекмансуров нашел отличный способ развивать свое мастерство и при этом помогать бездомным животным. Он фотографирует домашних любимцев, а заработанные деньги перечисляет больным кошечкам и собачкам, которые остались без хозяев.

КОТИК-БАЙКЕР И ПУГЛИВЫЕ ЛОШАДКИ

Фото: Ильяс Бекмансуров

Началось все с фотографии ротвейлера, которая стала популярной на международном фотосайте. Потом, познакомившись с девушкой волонтером и пофотографировав несколько собак на площадке, тоже стал помогать бездомным животным. А осенью 2018 пришла идея как совместить приятное с полезным и красивыми фотографиями привлечь внимание общества к проблеме бездомных животных.

Фото: Ильяс Бекмансуров

- В голову пришла такая идея – делать фотосессии с открытой ценой, а средства, вырученные с фотосессий домашних животных, передавать на лечение бездомных. Чаще всего снимаю взрослых собак. С ними проще всего – дал команду, собака сидит как надо. В объектив попадали собаки различных пород хаски, лабрадоры, ротвейлеры, дворняжки и много других, - рассказал Ильяс.

Фото: Ильяс Бекмансуров

С кошками работать сложнее. Они упрямые и своенравные, могут не обращать внимания на камеру и заниматься своими делами. Только пару раз коты сидели как надо.

Фото: Ильяс Бекмансуров

- Однажды решил сделать пару кадров мотоцикла в гараже. И по пути пристроилась самовыгульная кошка. Посадил ее на мотоцикл, а она и не стала слезать. Так впервые, абсолютно случайно, удалось сделать целую фотосессию для кошки, - рассказывает Ильяс.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Были в его работах и лошади. Интересно, что на вид мужественные жеребцы могут бояться техники фотографа – стойки с софтбоксом. Поначалу пугались и пытались разбежаться, как только ее доставали. Потом привыкли и даже пытались пожевать стойку и всячески пытались влезть в кадр.

САМОЕ СЛОЖНОЕ – НАЙТИ ОБЪЕКТ

Фото: Ильяс Бекмансуров

- Фотографировать животных также интересно, как и детей - ни за что не получится заставить сделать то, что ты хочешь, они будут делать что им интересно. Приходится идти на различные хитрости, - рассказывает Ильяс.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Особенность фотографий в том, что они выполнены полностью на темном фоне. Это придает особый шарм и объем снимкам. Конечно, есть сложности – снимать приходится в темноте и порой даже объект съемки не видно. Но сложности и привлекают фотографа!

Фото: Ильяс Бекмансуров

- Так бывает с щенками, которые постоянно пытаются разбежаться. Щелкнешь в их сторону, а потом проверяешь – попал в фокус или нет. Еще с собаками не соскучишься. Бывают хвостатые, которые очень любят обниматься! Даже не дают камеру настроить, - вспоминает Ильяс.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Одна съемка занимает около получаса. Ведь животным не нужно каждый раз поправлять наряд и заставлять позировать, они сами выдают нужные эмоции. За это время заказчик получает порядка 10-15 фото любимца.

Фото: Ильяс Бекмансуров

- После того, как заказчик перевел мне деньги, я перевожу их на лечение животного. Перевожу не со своей карты, специально, чтобы не афишировать кому и сколько переводится. Честно, даже не вспомню сколько раз уже делал переводы. Это все не запоминается. Гораздо приятнее потом читать благодарности, понимать, что смог помочь животному, - признается фотограф.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров