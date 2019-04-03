«Неужели трудно постелить помостки?»: Олег Бекмеметьев проверил глубину луж в Ижевске

Вот уже несколько дней ижевчане жалуются на ситуацию в городе, дескать, из-за подтоплений передвигаться по некоторым улицам можно лишь прыжками или вплавь. 2 апреля места, о которых чаще всего сообщают жители, отправился проверять глава города Олег Бекмеметьев - надев резиновые сапоги, он лично измерил глубину луж.

улица Удмуртская. Фото: Анастасия Захарова

Глава города посетил улицы Удмуртскую, Ухтомского, Татьяны Барамзиной и переулок Прасовский.

- Я специально показал вам, какая эта лужа глубокая. А ведь люди не в болотных сапогах ходят. Некоторые сменку с собой носят. Неужели трудно хотя бы мостки постелить? Уже легче, - возмутился Олег Бекмеметьев, «протестировав» лужу около остановки «16 Микрорайон» и сделав выговор начальнику Службы благоустройства и дорожного хозяйства Алексею Сырбову.

Прасовский переулок. Фото: Анастасия Захарова

В переулке Прасовский Олег Бекмеметьев остановился около школы №46. Он отметил, что состояние тротуаров здесь никуда не годится. К примеру, на тропинке около школы скопилась наледь.

- Социально значимые объекты должны содержаться особенно хорошо. Больницы, школы, детские сады, места госуслуг - подходы к этим местам должны быть аккуратными, - отметил Олег Бекмеметьев.

улица Ухтомского. Фото: Анастасия Захарова

Побывал Олег Николаевич и на улице Ухтомского. Недавно здесь построили новый жилой комплекс, и улица достаточно оживленная. Кроме того, здесь находится детский дом, санатории, региональное отделение фонда социального страхования.

- Весной и осенью невозможно пройти детям, молодым мамам с колясками. Приходится идти по дороге, а здесь очень оживленное движение. При мне несколько школьников уже плюхнулись в эти лужи, - пожаловался житель улицы Ухтомского Алексей Максимов.

Отметим, что сейчас тротуар посыпают асфальтовой крошкой. И власти, и жители признают, что это только временное решение. Также серьезная проблема на дорожке - бордюры: они мешают мамам с коляскам. Но если их убрать, откроется глубокая яма. Засыпать ее нельзя, потому что иначе воде будет некуда стекать.

улица Ухтомского. Фото: Анастасия Захарова

Около новостроек на улице Татьяны Барамзиной бежит маленькая «речка». Земля идет под уклоном. На газонах рядом с пешеходной дорожкой размывает грязь. Все уходит на тротуар.

улица Татьяны Барамзиной. Фото: Анастасия Захарова

- Заасфальтировали дорогу, а на бордюры денег не выделили. Поэтому вода бежит на пешеходную дорожку. Я писала в администрацию Устиновского района, просила поднять пешеходную дорожку выше уровня асфальта и газонов. Скапливается грязь, и от нее не избавиться. Нужны бордюры, чтобы вода не стекала на тротуар, - говорит старшая по дому на улице Татьяны Барамзиной Лилия Климова.

- Серьезная проблема с новостройками. Проблему с логистикой для пешеходов нужно решать еще на этапе проектирования. Если предвидеть проблемы и предвосхищать их, можно справиться, - сказал Олег Бекмеметьев.

А ЧТО С ЛИВНЕВКАМИ?

Глава города отметил, что строить ливневки начнут в 2020 году. Сейчас готовится проект по их созданию.

- Ливневые канализации - большая беда. Их практически нигде нет, за редким исключением. В первую очередь будем решать проблему в Ленинском и Первомайском районах, потому что их подтопляет больше всего, - заявил Олег Бекмеметьев.

Нормативов по устранению луж нет. Борьба с водой на улицах - целая наука: для этого проводят множество замеров. А иногда лужи просто выметают.

- Для луж есть только один норматив: их не должно быть. Лужи - это большая беда, особенно для женщин, которые хотят выглядеть особенно красивыми весной. И любая лужа - угроза для хорошей обуви, - добавил глава города.

Кроме того, была создана рабочая группа, которая должна будет качественно проработать вывоз снега с улиц.