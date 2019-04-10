В Ижевске - «собачьи свадьбы»: как избежать нападения собак и куда пожаловаться на бродячую стаю

Весной проблема бродячих собак становится особенно актуальной - из-за «собачьих свадеб» животные становятся агрессивными и чаще нападают на людей. Куда ижевчане могут пожаловаться на безнадзорных животных и в какие районы города лучше не заглядывать, разбиралась «Комсомолка».

ХУЖЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

По данным Роспотребнадзора Удмуртии, в январе 2019 года в больницы региона с жалобами на укусы животных уже обратилось 655 жителей Удмуртии. 137 из них - дети до 14 лет. Общее количество пострадавших на 14% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Чаще всего на укусы жаловались в Шарканском, Алнашском, Завьяловском, Сюмсинском, Увинском, Якшур-Бодьинском, Граховском, Кезском, Селтинском, Глазовском районах Удмуртии, а также в городе Воткинске. Непростая ситуация складывается и в Ижевске.

Если вас укусила собака или любое другое животное, нужно немедленно обращаться в травматологию, даже если укус несерьезный Фото: Ильяс Бекмансуров

- В прошлом году в травматологию на Краева обратились 518 человек, покусанных собаками, у которых имелся хозяин, и 522 человека, подвергшиеся нападению бесхозных собак. У пяти собак впоследствии было подтверждено бешенство, - рассказал врач травматолог-ортопед первой категории Николай Забелин.

В первом квартале 2019 года, по данным травматологической поликлиники, собаками было укушено 212 ижевчан, в 105 случаях собаки определялись как неизвестные.

Отметим, что сами по себе укусы не страшны, однако животное может болеть бешенством - и вот это-то и представляет самую большую опасность. Например, в этом году бешенство подтвердилось в семи случаях.

- Если рассматривать общее количество покусов, то оно не сильно отличается от показателей предыдущих лет, - пояснил врач, - а вот увеличение количества бешеных животных вызывает беспокойство.

Вакцинация животных от бешенства бесплатна и должна проводиться каждый год Фото: Ильяс Бекмансуров

ПОЧЕМУ НАПАДАЮТ СОБАКИ?

- Собака может проявить агрессию по отношению к человеку, если он вторгается на территорию, которую животное считает своей, либо оказался в непосредственной близости от щенков, - объяснила Оксана Берестова, учредитель АНО «Желтая бирка» (Автономная некоммерческая организация г. Ижевска, деятельность которой направлена на гуманную регуляцию численности бездомных животных цивилизованным методом «Отлов-Стерилизация-Возврат». - Прим. ред.). - Особенно возбудимы собаки весной, во время брачного периода, пик которого приходится на март-апрель. Они действительно сбиваются в это время в стаи, и встретить такую стаю намного опаснее, чем одиночное животное. Тем не менее, сразу собаки никогда на вас не кинутся, о намерении напасть они предупредят громким лаем.

Собака может проявить к человеку агрессию, если он вторгается на территорию, которую животное считает своей, либо оказался в непосредственной близости от щенковФото: Архив КП

По словам эксперта, больше всего бездомных собак, конечно, в тех районах Ижевска, где расположены частный сектор и гаражные кооперативы. Остро стоит ситуация и вблизи строек, особенно завершившихся, где собак сперва прикормили, а затем перестали снабжать пропитанием.

- Например, много заявок с улицы Берша, - отметила она.

КАК ИЗБЕЖАТЬ НАПАДЕНИЯ?

- Увидев стаю, постарайтесь обойти ее стороной.

- Если сделать этого не удается, ведите себя спокойно. Не делайте резких движений.

- Если животные лают и пытаются вас окружить, заберитесь на какую-либо возвышенность и постарайтесь их отпугнуть - например, замахнитесь палкой и прикрикните.

- Не смотрите собаке в глаза - для животного это признак угрозы.

- Не бегите - собака нападет.

- Если вы знаете, что на вашем пути могут встретиться безнадзорные животные, держите под рукой ультразвуковой отпугиватель, перцовый баллончик или любой другой аэрозоль - например, лак для волос или дезодорант. При нападении собаки цельтесь ей в морду.

Собаку могут спровоцировать на нападение запах алкоголя, резкие движения и прямой взгляд в глаза Фото: Ильяс Бекмансуров

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛИ?

Врачи призывают: если вас укусила собака или любое другое животное, нужно немедленно обращаться в травматологию по адресу ул. Краева, 37А. Там проведут обработку ран, решат вопрос по противостолбнячному иммунитету и введут вакцину от бешенства. Если укус произошел в голову, шею, кисти рук, стопы или половые органы (зоны с большим количеством нервных окончаний) - пациента могут направить в стационар, где ему вводят вакцину и иммуноглобулин. После чего несколько суток состояние человека находится под контролем медиков.

ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня проблему бродячих собак решает администрация города. Жители могут обратиться в диспетчерскую службу МКУ города Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» по телефону 78-72-78 и пожаловаться на безнадзорное животное. Специалисты службы отлова, работающей по муниципальному контракту, должны выехать в течение 10 дней, хотя всегда стараются приехать раньше. Они отлавливают и увезят животное.

Отловленных зверей организация доставляет на свою территорию, где должен состояться ветеринарный осмотр. В случае обнаружения заразных заболеваний животное усыпляют. Если животное признают здоровым, то его направляют в приют - об этом сообщила администрация в официальном ответе на запрос. Однако уточняется, что животное оставляют на содержании в течение одного месяца, после чего выпускают обратно в город подальше от детских садов, школ и прочих социально значимых объектов.

Всех отловленных животных обязательно должен осмотреть ветеринарФото: Архив КП

Отметим, что в 2018 году в Ижевске отловили 2 476 собак. В этом году республика выделила 1 430 400 рублей на отлов 1 788 голов животных, 509 собак уже отловлены.

Альтернативный способ решения предлагает АНО «Желтая бирка». Активисты тоже отлавливают собак по заявкам и тоже возвращают их в город, но от общепринятой схемы их деятельность отличаемся по двум немаловажным пунктам. Во-первых, каждое отловленное животное подвергается стерилизации. Это значит, что потомства оно больше не даст и по весне буянить перестанет. Во-вторых, все собаки в обязательном порядке прививаются от бешенства. Кстати, за подобный метод проголосовало более 50% опрошенных ижевчан.*

Результаты опроса в соцсетях

- В официальных документах города сказано, что через месяц содержания здоровых животных выпускают обратно, но их при этом не прививают и не стерилизуют, что приводит к бессмысленной ротации собак по городу, - подчеркивает Оксана Берестова. - И это при том, что вакцинация от бешенства бесплатна, можно проводить хотя бы ее. Мы отлавливаем животных, обследуем, стерилизуем и прививаем, после чего снабжаем каждую собаку биркой с индивидуальным номером. Сейчас мы пытаемся решить вопрос с ревакцинацией наших подопечных. Дело в том, что прививку от бешенства нужно ставить ежегодно, а далеко не всех собак легко отловить повторно. Мы собираемся обсуждать с Управлением ветеринарии метод раскладок - такой применяют егеря для иммунизации лесных зверей. Вакцина заключается в брикет корма, и животное получает ее, съедая.

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