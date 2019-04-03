«Мы вдруг поняли, что это не просто песни»: как появился проект «Песни нашей Победы»?

В 2010 году никто даже не предполагал, что через несколько лет проект «Песни нашей Победы» станет таким масштабным и по-настоящему народным. Тогда это был просто конкурс, а сейчас – проект, который не оставляет равнодушным. О том, как все начиналось – в материале КП.

«ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ»

– Когда мы придумывали проект, в нем вообще не было высокого смысла, который есть сейчас. Это был просто конкурс, судьи реально выбирали победителя, там не было столько души. Мы хотели привлечь внимание слушателя. Тогда на станцию пришла новая команда, и мы решили оживить радио, – вспоминает автор проекта, экс-программный директор радиостанции «Адам» Наталья Макарова.

Финал первого сезона проходил днем, у круглого фонтана на Центральной площади. 9 мая 2010 года стояла чудовищная жара, судьи сидели на солнцепеке, а с ведущих текла вода. Участники боролись за победу, несмотря на сильно жмущие сапоги, костюмы и высокую температуру на сцене.

Фото: архив КП

Фото: архив КП

- Только потом мы вдруг поняли, что произошло. Мы осознали, что это не просто песни. Все знали, что такое День Победы. И будучи ребенком, я ходила к памятнику с белым голубем у себя в поселке. Но это было как-то не осознанно. Только после первого проекта я узнала, что бабушка с дедушкой не любили говорить про войну. Но 9 мая они всегда надевали форму, собирались с соседями у нас дома, выпивали фронтовые 100 граммов и говорили вслух единственную фразу: «Лишь бы не было войны». Это был не праздник, они делали это скорбно, очень тихо. И когда мама начала мне это рассказывать, до нас до всех стало доходить, что мы делаем, - рассказывает Наталья.

Ко второму сезону проекта команда радиостанции начала готовиться совсем иначе. Ведущие искали истории героев войны, призывали ижевчан делиться ими. Так, в эфире впервые прозвучали записи ветеранов с рассказами о любимых песнях военных лет.

Фото: архив КП

ЛЮДИ ИДУТ НЕ РАДИ ПОДАРКОВ

С шестого сезона проект «Песни нашей Победы» перестал быть конкурсом – победителя больше не выбирали, а на сцену 9 Мая выходили лучшие исполнители за весь сезон. Участников в итоге стало в несколько раз больше – 250. Появились эфиры, где рассказывали о человеческих судьбах, проект стал по-настоящему сердечным.

- Над проектом работает не только команда радиостанции «Адам», медиагруппа «Центр» все это готовит. Очень много людей задействовано – начиная с анонсирования и заканчивая выступлением 9 Мая. В прошлом году в команде организаторов было больше 400 человек! И все они горят проектом и отдают себя полностью, - отмечает программный директор радиостанции «Адам» Денис Погодин.

Фото: архив КП

ПОСВЯЩЕНИЕ ДЕДУ

Участники проекта «Песни нашей Победы» – это не профессиональные исполнители, а обычные ижевчане разных поколений. В 2016 году в полуфинал прошла 85-летняя Римма Щербакова. До пенсии она работала учителем английского языка, а в юности видела войну своими глазами. На сцене рассказала, как, будучи школьницами, они с подругами помогали медсестрам в госпиталях ухаживать за ранеными солдатами и пели им фронтовые песни.

Фото: архив КП

Другие идут в проект, чтобы почтить память героев, память ушедших близких. Например, участник восьмого сезона Николай Бичурин выступил на проекте с собственной песней «Посвящение деду».

– Знал, что мой дедушка Григорий похоронен в Польше, но никто из родственников никогда не был на его могиле и даже не знал, где именно она находится. В 12 лет я решил, что найду ее. Так однажды я решил выполнить свое обещание, отправился в Польшу и обратился в Красный крест, где узнал, что мой дедушка погиб в 1943 году под Варшавой. Его могила находится в городе Пултуск, я побывал там, – рассказал ижевчанин.

Впечатленный этим знаковым для своей семьи событием, в середине 90-х Николай написал ту самую песню для дедушки и впервые для широкой публики он исполнил ее на караоке-битве. На следующий год он вновь пришел на проект, но уже не с гитарой, а с баяном.

Николай Бичурин.

КАК ПРОХОДИТ ПРОЕКТ?

Март-апрель. Выбираете песню на сайте izhlife.ru/pobeda, записываете ее дома или в студии радио «Адам».

1-26 апреля. Песни в вашем исполнении звучат в эфире радио «Адам». В конце каждой недели команда радиостанции выбирает лучших участников – полуфиналистов проекта.

6, 13, 20 и 27 апреля. Полуфиналы. Из лучших исполнителей профессиональное жюри выберет 10 финалистов.

9 мая. Гала-концерт с участием финалистов у монумента «Навеки с Россией».

За помощь в организации проекта «Песни нашей Победы» благодарим Генерального партнера ПАО «Промсвязьбанк».