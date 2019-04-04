На улице 10 лет Октября в Ижевске заменят часть асфальта

Подрядчик за свой счет заменит часть асфальта на участке ул. 10 лет Октября в Ижевске. Об этом по итогам объезда 4 апреля сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

- Каждый подрядчик <…> должен понимать, что ни один участок, в отношении которого комиссионным обследованием были выявлены недостатки, не останется в таком виде. Это в любом случае будет переделываться за счет подрядчика, - отметил Ярослав Семенов.

Фото: Диля Ахмадишина

На ул. 10 лет Октября, на участке от ул. 40 лет Победы до ул. Серова, в прошлом году выполнили фрезерование, уложили выравнивающий слой асфальтобетона, установили бордюры, отремонтировали тротуар и колодцы. После зимы там обнаружили поперечные трещины и локальные разрушения покрытия глубиной до 4 см.

Фото: Диля Ахмадишина

- Здесь достаточно много образовалось этих дефектов, вы сами видели такие «проплешины». Как я сказал, здесь придется заменять не мелкими такими картами, а массово заменять, - пояснил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Фото: Диля Ахмадишина

По словам руководителя столицы региона, подрядчику направили письмо с требованием о устранении недостатков, и сейчас он высчитывает площадь покрытия, которое подлежит замене.

- Мы по всем нормам, нормативам и ГОСТам будем проверять, какую площадь надо заделать, чтобы не получилось так, чтобы по границе вновь заделанного поврежденного участка не получилось очередное выкрашивание, - рассказал Олег Бекмеметьев.

Устранять выявленные недостатки подрядчик начнет сразу, как только позволит погода.

Второй участок, который посетили во время объезда, - ул. Коммунаров, от ул. Лихвинцева до перекрестка с ул. Кирова. Там так же провели фрезерование, уложили выравнивающий слой асфальтобетона, установили бордюры и отремонтировали тротуар и колодцы. Объект перезимовал без изменений, дорожное покрытие и уложенная плитка остались в идеальном состоянии.

Фото: Диля Ахмадишина

- Живое общение заказчика и подрядчика как раз и приводит к таким результатам. Мы видим, что замечаний у нас нет. Там, где они есть, мы будем исправлять, а там, где замечаний нет, действительно, нужно признать, что работы выполнены качественно, - отметил Ярослав Семенов.

По словам Олега Бекмеметьева, в Ижевске на гарантии 104 объекта, 43 из них - это дороги, которые отремонтировали в 2018 году. Уже сейчас работает специально созданная комиссия, которая проверяет, в каком состоянии находятся перезимовавшие участки.

Всю информацию о дорогах, находящихся на гарантии, сроках ее действия и выполнявших работу подрядчиках можно найти на официальном сайте Ижевска в сервисе «Гарантийные дороги»

Напомним, что в 2019 году в столице Удмуртии отремонтируют 25 тротуаров и 27 участков дорог.