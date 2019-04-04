Несколько лет пыталась стать донором: ижевчанка рассказала о том, как сдать плазму и подготовиться к процедуре

В конце марта на Республиканской станции переливания крови прошла «Донорская весна». Уже в пятый раз ее организовывают активисты регионального Российского союза молодежи.

– Мы привыкли считать донорство актом взаимопомощи, добрым поступком. Но на самом деле любой донор знает, что это полезно для него самого! 26 марта, в объявленный в Удмуртии Год здоровья, на Станцию переливания крови пришли более 150 человек, кровь сдали 102 человека! – рассказала куратор «Донорской весны», специалист ЦДТ Устиновского района Ольга Лихачева.

Фото: предоставлено организаторами «Донорской весны», vk.com/gazeta_zhivi

Всего за три часа ижевчане самых разных возрастов сдали более 40 литров крови и ее компонентов. Одной из них стала журналист «Комсомолки», которая поделилась своим опытом.

ИСПЫТАНО «КОМСОМОЛКОЙ»

Еще в 14-15 лет, проводив в школе «Уроки донорства», я решила, что обязательно стану донором. Став совершеннолетней, я отправилась на Станцию переливания крови, зная наизусть все требования к донорам.

Фото: предоставлено организаторами «Донорской весны», vk.com/gazeta_zhivi

Однако осуществить свою маленькую мечту у меня не получилось – весы показали 53 кг, когда минимум для доноров – 55. Не удалось стать донором и спустя год – попытки набрать вес оказались неудачными.

Пару недель назад, наткнувшись на пост о «Донорской весне», решаю, что пора! 26 марта приезжаю на Воткинское шоссе, 79. С моего первого визита прошло уже 3,5 года

Регистратор, увидев мою фамилию в базе данных, задает вопрос:

- Ты у нас уже была что ли?

- Да, приходила, но не допустили.

- Почему?

- Веса не хватало.

- Ну и зачем снова пришла?

- Набрала!

- Не похоже, что бы ты 55 весила. Пойдем взвешиваться.

Знаете, встревожилась! Думала, неужели я снова «в пролете». Встаю на весы и… заветные килограммы!

- Вот видите! – радостно воскликнула я регистратору.

Дальше ничего сложного. В одном кабинете сдала кровь из пальца, в другом – измерили давление и послушали легкие и все! Готова к сдаче крови! Точнее плазмы – в первый раз кровь не сдают. Кстати, плазма очень востребована – компонент нужен малышам в гематологии, а хранится она всего 5 дней.

Фото: предоставлено организаторами «Донорской весны», vk.com/gazeta_zhivi

В кабинете на третьем этаже довольно много врачей и медсестер. Да и доноров тоже достаточно – одновременно кровь сдают больше 10 человек – от волнения забыла посчитать. Медперсонал внимательно следит за процессом, не упускает из виду ни одного донора. Все материалы и инструменты достают из стерильных пакетов, а после процедуры сразу выбрасывают. Так что риска подхватить чью-то болезнь нет.

Я провела на Станции переливания крови около двух часов. Моя плазма (кровь мне вернули обратно) теперь пролежит в холодильнике полгода – такой карантин существует для тех, кто сдает впервые. Осенью мне надо вернуться, чтобы подтвердить свое намерение стать донором. Обещаю, вернусь!

Журналист «Комсомолки» Валерия Шаньгина Фото: vk.com/gazeta_zhivi

ДОНОРСКИЙ РЕЖИМ

Подобная акция проводится активистами два раза в год – осенью и весной. Но доноров принимают на Станции переливания крови и в обычные дни: по будням с 7:45 до 12:00 (в пятницу до 11:00).

Чтобы кровь донора действительно принесла больному пользу необходимо подготовиться к донации, соблюдая специальный режим донора.

Так, три дня до кроводачи нельзя употреблять алкоголь и лекарства, накануне вечером нельзя принимать жирную пищу, утром в день сдачи разрешается только легкий завтрак, а за два часа до донации нельзя курить. Кроме того, нельзя приходить на сдачу крови после ночной смены.

Фото: предоставлено организаторами «Донорской весны», vk.com/gazeta_zhivi

Кстати, после донации человеку положен выходной – специальную справку выдают после процедуры.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.