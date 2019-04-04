2019-04-04T15:31:46+03:00
Общество

«А ремонт-то когда делать?»: как ижевчане относятся к закону о «тихом часе»

Инициативу активно обсуждают в социальных сетях
Анастасия Захарова
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Нельзя будет делать ремонт и громко слушать музыкуНельзя будет делать ремонт и громко слушать музыкуФото: Архив КП
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Региональный Госсовет выступил с новой инициативой - внести поправки в закон о «тихом часе». По ним жители Удмуртии должны будут соблюдать дома тишину с 13:00 до 15:00 (напомним, сейчас нельзя шуметь с 23:00 до 07:00). И хотя сроки разработки проекта пока неизвестны, его активно обсуждают в соцсетях. «Комсомолка» выяснила, как ижевчане относятся к инициативе.

ЗА НОВОВВЕДЕНИЕ

Большинство опрошенных нами жителей встретили новость позитивно. Так, 65% опрошенных читателей за нововведение. Главный аргумент у сторонников закона такой же, как и у законодателей: «тихий час» поможет семьям с детьми.

- Соседи над нами почти год ежедневно делали ремонт. Сначала я раньше срока чуть не родила, когда они усиленно начали крушить, ломать и штробить стены, а потом уже новорожденный вздрагивал и плакал от неожиданно включающегося перфоратора в любое время. Раз разрешено до 23 шуметь - видимо, пользовались каждой минутой, - поделилась Наталья Шульмина.

И ПРОТИВ

- Насколько я знаю, в законе дополнительно есть пункт, в котором запрещается делать ремонт в выходные дни. Когда людям делать ремонт, если всю неделю они проводят на работе? - отметил Артем Барбарисов.

- Есть уже закон о тишине после 23 часов. И совершенно никакой нет возможности доказать, что соседи ночью дебоширят. Если уж и принимать такие законы, то надо наделять контрольно-надзорные органы какими-то полномочиями, а так это всё бумагомарательство, растрата бюджетных денег, - прокомментировал Егор Иваничкин.

- Далеко не у всех детей тихий час с 13:00 до 15:00. Дети до года по три раза в день спят! Как быть с этим? То, как засыпают дети, зависит от того, к чему их приучили. Если приучили к гробовой тишине, то мешать будет даже полет мухи в любом возрасте. Мой сын спал под все, даже под звуки ремонта от соседей. Потому что сразу понимала, что окружающих под себя не подстроить и тепличных условий не создавала. Исключение - болеющие дети. В этом случае лучше тишина, о которой можно вежливо договориться, - поделилась своим мнением Ольга Варламова.

- Надо закон принять, чтобы застройщики шумоизоляцию нормальную делали. Тогда не надо будет придумывать законы о тихом часе, - пишет Антон Соснов.

- Эта проблема больше касается новостроек. У всех идет активно ремонт, и практически в каждой квартире есть маленькие дети. Думаю, данный вопрос должны решать сами жильцы дома на общем собрании и повесить объявление о принятом решении. У сестры в доме именно так сделано. А так вопросов очень много. Что будет, если я не буду соблюдать данный закон? Как определить этот тихий час, чтобы всем он подошел? А что касается старых домов, там ремонт проходит единично, и если он вам мешает, можно прийти и договориться о часе тишины, - думает Ксения Рочева.

В опросе поучаствовали 386 человек Фото: Архив КП

В опросе поучаствовали 386 человекФото: Архив КП

А КАК У ДРУГИХ?

В декабре 2018 года закон о тишине приняли в Самаре. Теперь жителям нельзя шуметь не только ночью, но и днем - с 13:00 до 15:00. В указанные часы не рекомендуется громко слушать музыку, смотреть телевизор, играть на музыкальных инструментах, петь, кричать, ругаться, громко разговаривать, делать ремонт. Машины в это время не должны включать сигнализацию больше двух раз. «Закон о тишине» запрещает шуметь с 22:00 до 8:00, а летом - с 23:00 до 8:00. В выходные и праздники нарушать покой соседей теперь нельзя до 10:00. За нарушение граждане платят штрафы 500 - 3 000 рублей, должностные лица - 3 000 - 8 000 рублей, юридические лица - 5 000 - 15 000 рублей.

В Иркутске «время тишины» - промежуток с 21:00 до 7:00 и с 13:00 до 15:00. В это время нельзя шуметь, громко слушать музыку, использовать звукоусилительную аппаратуру, делать ремонт. Закон распространяется не только на дома и квартиры, но и на территорию вблизи них. Однако иркутяне не очень ответственно относятся к соблюдению закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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