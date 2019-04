Осторожно, милота! 5 страничек в соцсетях, которые ведут домашние питомцы ижевчан

Владельцы животных часто фантазируют, что могли бы сказать их питомцы, если бы умели говорить. А в последнее время стало популярно заводить Instagram-страницы животных. «Комсомолка» собрала несколько аккаунтов в соцсетях, которые «ведут» домашние любимцы ижевчан - кошки, собаки и даже еноты.

С ЛЮБОВЬЮ ОТ ЕНОТИКА

Вашему вниманию деловой, но очень милый енот-полоскун Жора. И он живет в Ижевске. За виноград и орехи душу готов продать.

- Енот – это большая ответственность, он требует внимания, терпения и ухода, - говорит «вторая мама» Жоры Наталья Лебедева. – Правда, благодарностью за все хлопоты будет множество забавных моментов от того, как он чавкает, когда ест, до того, как он неуклюже падает и полощет.

Сейчас наш Жора переехал к «третьей маме» в Березники, где у него появилась невеста. Следить за его жизнью можно в аккаунте.

Жора любит активный образ жизни, правда, по ночам.

КОТ ВАСИЛИЙ РАЗБИВАЕТ СЕРДЦА

А это мраморный британский кот Василий и ему всего 2 года и 10 месяцев, а уже какой красавец вымахал!

- Создала страничку для Василия. И очень обидно бывает, что у него в 3 раза больше подписчиков, - смеется хозяйка Василия Светлана Фокеева.

Василий пишет о том, как же хорошо быть котом: ешь-спишь-играешь-ешь-спишь-играешь: о чем можно еще мечтать, спрашивается?

- Ррррр, ветрище сегодня дикий. Балконные прогулки отменяются, - пишет на своей Instagram-странице кот.

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ПУШИСТОСТИ

Instagram-аккаунты самых похожих, параллельных, прикольных - котов-близнецов Мишки и Гришки! Эти братья родились в один день и всегда вместе.

- Наши коты все любят делать одинаково: параллельно сесть или лечь - что меня очень умиляет. Наверное, поэтому я решила завести им инста-страницу, - делится хозяйка пушистых братьев Ирина Соболева.

Их похожесть можете оценить и вы.

СОШЛИСЬ ОГОНЬ И ПЛАМЯ

Кто здесь хорошие девочки!? Правильно. Безбашенная хаски Мира и ревнивая стаффорд Джери, которые живут жизнью, за которой любопытно понаблюдать.

Присоединяйтесь и вы, чтобы не пропустить очередную порцию забавных фотографий, которые заставляют улыбаться даже в хмурый день.

Мало того, что, глядя на их фотографии, градус «мимими» зашкаливает. Они еще и полиглоты – пишут на английском. Так что, подписчикам пушистых это повод подтянуть свой язык.

"Do not live in a city where you can not hear dogs barking" – не живите в городе, где вы не услышите собачьего лая (Перевод редакции).

«БЛОГЕР» ПО ИМЕНИ ЕВА

Ева – собака породы чихуахуа, а они были известны еще племенам майя и ацтекам.

- Около трех лет назад умерла собака, которая прожила с нами 14 лет. Больше всего переживала моя мама, так как та была её любимица. Спустя какое-то время я начала показывать своей маме фото щенков в интернете, чтобы она выбрала себе новую любовь, но она говорила, что ей никто не нравится. И как-то раз, в первых числах мая, я ей показала фото щенка. Почему-то мама захотела увидеть вживую именно его, - рассказывает Карина Закирова.

Когда приехали, навстречу сразу выбежала маленькая собачка, весело виляя хвостиком. Она была меньше ладони! В тот же вечер семья решила забрать ее.

- Вот с тех пор, уже как 2 года, это полноправная хозяйка нашего дома, которой разрешено все. Страницу завела и продолжаю вести я, но очень бы хотелось разделить эту обязанность с кем-то, так как живя в Америке, я просто не успеваю следить за всем, разница во времени очень мешает, - рассказывает Карина Закирова.

Ева пишет о своих девчачьих буднях:

- Я – девочка и хочу новый свитер, толстовку или свитшот! С каких сайтов заказываете одежду (не синтетика, ну и самое главное - стильная)

А еще, как и подобает настоящему блогеру, она ведет свой обзор на вещи и еду:

- Сегодня расскажу вам про шоколад для собак Choco Dog. Да, для нас тоже существуют такие вкусняшки!

Хотите увидеть, как Ева поет? Тогда скорее подпишитесь на это чудо.

