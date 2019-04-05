Стань другом своему ребенку: как научиться понимать своих детей?

Дети – это не только большая радость, но и огромная ответственность. Неудивительно, что многие родители наступают на одни и те же грабли в воспитании своего чада. О том, как пережить истерику ребенка и научиться говорить «нет», не потеряв при этом его доверия, расскажет известный психолог Ася Абовян – участник родительской конференции «МамаПапаФест», которая пройдет в Ижевске 27 апреля.

СПРАВКА

Ася Абовян

Родилась: 12 июля 1980 года

Образование:

Педагог-психолог, автор и ведущая тренингов по детско-родительским отношениям

Тема на «МамаПапаФест» – «Трудно быть Богом Родителем»

Работаю в направлениях: арт-терапия, гештальт-терапия, коучинг, перинатальная психология, поведенческая психотерапия, системная семейная терапия, сказкотерапия, телесно-ориентированная терапия, экзистенциальная психотерапия

Ася Абовян

КАКИЕ РОДИТЕЛИ, ТАКИЕ И ДЕТИ?

– На что чаще всего жалуются родители?

– Чаще всего проблема звучит одинаково: «С моим ребенком что-то не так и я не знаю, что с этим дальше делать?». Мне грустно, что большинство родителей задают один и тот же вопрос: «Почему с моим ребенком что-то не так?». Потому что прежде всего надо задать вопрос самому себе: «Что со мной не так?». С другой стороны, здорово, что родитель вообще приходит и говорит: «Я не знаю, что с этим делать». Это значит, что он берет ответственность за проблемы на себя.

– Почему так получается?

– Раньше было принято жить большой семьей с бабушками и дедушками в одном доме. Поэтому знания и опыт передавались из поколения в поколение в доступной форме – присказках, поговорках и так далее. Старшее поколение всегда стояло во главе семьи. Сейчас мы живем в основном отдельно, и бабушки-дедушки заняли место нянь, которые не воспитывают, а присматривают за детьми. Таковы нынешние реалии. Второй немаловажный момент – у нас и жизнь во всех сферах изменилась, а значит, что старые методы на данный момент уже не работают.

– Но существует много курсов и специалистов, которые готовы помочь родителям.

– Информации от коллег-психологов, педагогов очень много. Но из-за обилия информации родителям сложно сориентироваться и выбрать, что именно подходит их ребенку. Вот с этим как раз мы и разбираемся на консультациях.

– Вернемся к проблемам, с которыми сталкиваются родители. Один из вопросов – надо ли говорить с детьми на запретные темы?

– Именно в этом и проявляется забота родителей – поговорить с ребенком на такие запретные темы, как деньги, религия, секс и даже смерть. Конечно, лучше всего, если мама или папа придет к специалисту и выяснит для себя – «А как мне об этом говорить с ребенком?». Потому что чаще всего сложность в том, что сам родитель боится на эту тему говорить. Но избавившись от этого страха на приеме у психолога, специалиста, он сам найдет слова, которые подойдут его ребенку.

– Можно ли судить по детям об их родителях?

– Вообще слово «судить» очень грубое. Судить мы не будем. Можно сделать некие предположения: как ведет себя ребенок, какие правила есть в семье, что он перенял от родителей. Если у вас дети ходили в садик или сейчас ходят, вспомните, даже воспитатели вам скажут, что вот эти «шмакозявки» ведут себя совершенно иначе при родителях и без родителей. Подростки еще больше экспериментируют в своем общении со взрослыми и сверстниками. Кстати, в школе «Говорун ФМ» мы предлагаем детям пообщаться со взрослыми на ты – для них это ценный и необычный опыт. И это точно не то, чему учили дома родители.

– А если ребенок называет родителей по имени, то есть слова «мама» и «папа» перестали фигурировать? Нормально ли это?

– На мой взгляд, это тоже такая проба пера, проба для ребенка: а как будут взрослые реагировать, будет ли это приемлемо и могу ли я это применить где-то еще? Нельзя говорить в таких случаях, что он перестал родителей воспринимать как маму и папу. Я бы предложила выяснить у ребенка, а для чего он стал называть вас по имени, с кем ему важно поговорить на ты?

Напомним, на родительской конференции «МамаПапаФест» выступит кандидат педагогических наук, автор книг «Свобода от воспитания», «Любить нельзя воспитать», «Современное педагогическое искусство: азбука «Но», создатель школы неформального образования «Апельсин» Дима Зицер.

АКТИВНО СЛУШАЙТЕ ДЕТЕЙ

– Как правильно общаться с ребенком 7 лет, если она отстаивает свою точку зрения и его невозможно переубедить?

– Для начала порадоваться и гордиться своим ребенком, который в 7 лет может отстаивать свою точку зрения. На самом деле же главный вопрос: а для чего и в чем вам нужно переубедить ребенка 7 лет? И, может быть, вопросы: «А что ты хочешь? Для чего ты это хочешь? Чем это тебе важно?» разрешат ситуацию. Если ребенок продолжает стоять на своем, помните, в 7 лет ребенку сложно отказаться от своей точки зрения. Даже если он понимает, что можно сделать по-другому. Тут работает активное слушание: «Я тебя понимаю, я тебя слышу, для тебя важно сделать именно так… А давай подумаем, посмотрим, выберем варианты, а как мы можем сделать так, чтобы и тебе было хорошо, и мне было хорошо. <…> Чтобы и ты мог сделать то, что хочешь, и я была спокойна как мама за твое здоровье, за твою учебы и так далее» .

– В книге Юлии Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?» активным слушанием называют буквальное повторение состояния ребенка. То есть, когда ребенок выходит из себя и рвет волосы на голове, просто констатировать его состояние: «Тебе сейчас плохо» или «Ты сейчас злишься». А для чего это делается? И как это внедряется у нас?

– Это замечательная тема про «отзеркаливание» и эмоциональный интеллект. Юлию Гиппенрейтер я очень уважаю, ее книги были одними из первых для меня как для мамы на тему, как общаться с ребенком. На самом деле в нашем обществе принято скрывать некоторые чувства, не афишировать их, и дети это видят. Поэтому его нужно научить разбираться в чувствах и уметь их называть. Здесь и включается «отзеркаливание», когда родитель пробует называть ребенку его чувства. Пробует, потому что родитель тоже может не угадать – может быть, там за грустью злость? Нужно предлагать варианты: «Я вижу, что тебе сейчас грустно» или «Я предполагаю, что ты сейчас злишься». И тогда у ребенка появляется возможность выбрать наиболее подходящее слово, которое описывает его ощущение в данный момент. В результате родитель начинает лучше его понимать. Поэтому активное слушание очень и очень важное взаимодействие с ребенком.

– А вот ты ему сказал: «Я вижу или чувствую, что ты сейчас злишься», а дальше что?

– Самое волшебное начинается дальше. Ребенку иногда просто достаточно того, что родитель угадал, назвал его состояние и дал ребенку позлиться. Дал возможность, а не сказал «А-я-яй, теперь перестань злиться». «Я вижу, что ты злишься, но это нехорошо» – вот так нельзя делать ни в коем случае. «Да, я вижу, что ты злишься, мне жаль, что тебя что-то расстроило» – и дальше взять паузу, ребенок сам проживет эту эмоцию и сам успокоится, и дальше уже можно будет с ним выяснить, что же он хочет. Открытость родителя очень важна: не навязывать ему советы, а именно дать возможность ему успокоиться, прожить эту эмоцию, а потом самому подсказать, чего он хочет.

– А что вы видите в школе, как мама и как специалист?

– Мой сын сейчас учится в школе №91, в которой очень много уделяется внимания общению с родителями. Я была удивлена, когда, например, учителя приходили и начинали со слов: «У вас замечательные дети!». Я сначала думала, что они с какой-то учебы приехали или у них какая-то проверка… На третий год я привыкла, что это нормально. Только после этой фразы они дают какие-то пожелания и комментарии по тому, как улучшить учебу. Главное, что там не звучит «но». Они действительно искренне радуются за детей и восхищаются, когда ребятам что-то удается сделать. И уже потом, когда поделятся позитивом, говорят: «Знаете, чтобы улучшить, надо бы еще вот это, вот это и вот это…».

«МАМА, КУПИ!»

– Ребенок говорит: «Мама, купи!». Как поступать?

– Зачастую просто ответить «нет». Звучит просто. Но бывает сложно родителю самому пережить эту истерику ребенка, когда он фонтанирует эмоциями, да плюс еще рядом очень много добрых людей, которые советуют, как надо поступить. Из-за таких «доброжелателей» родители в растерянности и не знают, что делать. Сделайте глубокий вдох-выдох и скажите: «Нет, сейчас я тебе это купить не могу». Если есть возможность, предложить выбрать что-то иное, например: «Какой именно хлеб сегодня купишь ты? Мы обычно эту булочку покупаем. А давай сегодня выберешь ты». Ребенку в этот момент нужно удовлетворить свое какое-то желание, сделать так, как он хочет, управлять покупкой. И когда мы ребенку даем возможность это сделать, он быстрее успокоится.

– Это похоже на такой момент: не «Будешь ли ты суп?», а «Ты будешь суп или кашу?», да?

– Совершенно верно. Хотя это и звучит как манипуляция, все-таки это возможность для ребенка выбрать.

– А если ребенок воспринимает поручение убраться в своей комнате, прибрать игрушки как наказание?

– А как так случилось-то, что уборка в своей комнате стала наказанием? Может быть, так исторически в семье сложилось? В любом случае надо сесть и поговорить, объяснить, что мы живем в одном доме, где есть определенные правила. Отдельно про комнату ребенка: там правила не должны быть настолько общими. Там должна быть какая-то зона, где «вот эту игрушку хочу прибирать, а вот эту не хочу». Опять же – мы лишаем права выбора даже в своей комнате, а потом удивляемся, когда ребенок нам говорит на все «нет». Где ему реализовывать свое право выбора? Объясняем ребенку, что у нас есть общие правила, а в его комнате они немного отличаются. Но я как родитель могу просить, требовать, чтобы вот этот минимальный порядок у тебя в комнате поддерживался. И можно сказать ему: «Вот когда у тебя будет возможность, когда ты вырастешь, у тебя будет свой дом, там ты построишь свои правила». Этим мы даем ребенку право не «тащить» наше психологическое наследие в его семью. Он будет ставить свои правила, у него появится право выбора, что и как делать в будущем, в его семье.

КНУТ И ПРЯНИК ДЛЯ РЕБЕНКА

– Очень сложно признаться, что ты ведешь себя неправильно с ребенком. И чаще, наверное, к вам приходят родители уже с серьезными проблемами. Есть ли список ситуаций, которые могут натолкнуть родителя обратиться к специалисту? Или какие вопросы задать самому себе?

– Если родитель чувствует бессилие, непонимание, растерянность. Когда ему кажется, что с ребенком что-то не то, то это как раз родителю на консультацию. Когда те книги и советы, что родитель получил от других, не работают, потому что у каждого ребенка есть своя индивидуальность. Прежде всего перед консультацией родителю надо задать самому себе следующие вопросы: «Достаточно ли я хороший родитель?», «А все ли я правильно делаю?», «Достаточно ли счастлив мой ребенок?», «Получается ли у моего ребенка общаться со сверстниками?».

– Стоит ли хвалить себя – родителя – за какие-то встречные шаги с ребенком? За честные разговоры? И как это правильно делать?

– Мы не умеем похвалу принимать так, чтобы она нам была полезна. Поэтому хвалить себя надо, но вопрос – как это следует делать и зачем? Для многих похвала – это что-то конечно, создается впечатление, что больше мы ее не получим. Нет, завтра будет новый день – вы сделаете что-то новое со своим ребенком или что-то уже привычное и можете себя за это похвалить. Потому что вы делаете это и находите на это силы.

– Есть ли хорошие примеры книг или мультфильмов, которые вы советуете посмотреть или почитать с ребенком?

– Читать и смотреть с ребенком надо то, что ему нужно. Иногда чтение детской сказки помогает понять очень многое о жизни. И суть не в самом тексте, суть в том, как родитель и ребенок это потом обсуждают. Например, часто родители приходят ко мне по поводу развода. Очень хороший фильм на эту тему – «Миссис Даутфайр». Там в конце главный герой отвечает девочке на вопрос: «А как же, мы теперь с мамой и с папой в разных городах живем, мы же теперь не семья?». На что он говорит, мол, нет, вы так и остаетесь семьей. Где бы вы ни жили, какие бы отношения ни сложились между взрослыми – вы все равно одна семья. Можно обсудить после просмотра этого фильма: «А какие ты знаешь варианты семей?». И после такого разговора ребенку становится понятно, что есть разные варианты, где мама уезжает в Москву на работу, а дети с бабушкой остаются. И ребенку становится спокойнее, что с его семьей все в порядке. Суть не в фильмах и книгах, а в том, как родители с ребенком это обсуждают.

– Нужно ли сочетать кнут и пряник? И как себя вести, когда ребенок сделал что-то опасное, когда эмоции родителей смешаны с тревогой за него?

– Самое первое – это как-то ограничить. Сказать «стоп» или «нельзя», схватить ребенка. Второй момент описать свои чувства: «Я очень боюсь за тебя. Это очень опасная вещь. Ею надо научиться пользоваться». Третий момент – это устроить маленький эксперимент. В магазинах очень много экспериментальных вещей, когда ты и ток можешь слабый получить, и просто ребенку показать, насколько это может быть опасно. Классика жанра с огнем – зажгли свечку, подносим тихонько ладошку: «Чувствуешь тепло? А вот так еще теплее, а если совсем в огонь занесешь – будет очень горячо и опасно». В безопасных условиях надо показать, насколько это опасно.

Задать свои вопросы Асе Абовян можно в рамках родительской конференции «МамаПапаФест» (0+) 27 апреля, где она подробнее расскажет, как установить в семье доверительные отношения. Своими советами также поделятся доктор педагогических наук Нина Ерофеева и врач-педиатр Татьяна Темникова. А о личном опыте в части воспитания детей расскажут многодетные отцы города – Максим Коновалов и Дмитрий Данилов.

Узнать больше о мероприятии и купить билеты можно на сайте mamapapafest.ru.

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