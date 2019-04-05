7 фитнес-клубов в Ижевске, где первое посещение бесплатное

Выбрать фитнес-клуб - дело непростое. Место, расположение, тренеры, атмосфера - важно все. «Комсомолка» собрала 7 мест, куда можно сходить первый раз абсолютно бесплатно и только потом решить, стоит ли покупать абонемент.

«Омега фитнес»

В бесплатное посещение входит групповые фитнес-программы или посещение тренажерного зала, ограничений по времени нахождения в клубе нет.

Где: ул. 10 лет Октября, 32, тел.: 912-663, 912-664

ул. Свободы, 139, тел. 783-848

Запись по тел. или на сайте: omega-fitnes.ru

Фото: Архив

«Спортивный квартал»

В гостевой визит входит неограниченное время в тренажерном зале и посещение групповых программ.

Где: ул. Ленина, 108Б, тел. 63-98-93

ул. Нижняя, 44, тел. 570-818

Запись на сайте: sportkvartal.ru, 2.sportkvartal.ru или ВК vk.com/sportivnyikvartal

«Аксион Wellness»

Если вы вообще не были в клубе или были год назад, то вы сможете посетить бесплатно тренажерный зал, групповые занятия и сауну. Ограничений по времени нахождения в клубе нет. Если вы решите купить безлимитный абонемент в этот же день, то будет скидка в 15%.

Где: ул. К. Маркса, 219В

Тел.: 908-108, 908-115

Сайт: axionsport.ru

«Платформа»

В тестовый визит входит посещение тренажерного зала, групповых занятий фитнесом, посещение бассейна (при наличии справки и только на ул. 9 Января).

Обязательно возьмите паспорт или водительское удостоверение.

Где: ул. 9 Января, 219А, ул. Удмуртская, 273, ул. Зои Космодемьянской, 8, ул. Татьяны Барамзиной, 74а/1, ул. Пушкинская, 130

Тел. 600-601

Сайт: platformasport.ru

Контакт: vk.com/platformasport

Кроссфит «Дикий спорт»

Пробное занятие, где вы получите свою нагрузку, найдете ответ на главный вопрос - что же такое кроссфит и чем он полезен именно вам.

Где: ул. Кооперативная, 9

Запись по тел. 8-912-468-68-25

Контакт: vk.com/diksport

«ФизКультура»

В пробный визит входит бесплатное посещение тренажерного зала.

Где: ул. Клубная, 89

Запись по тел. 540-504

Контакт: vk.com/izh_fiz

Студия женского здоровья «Совершенство»

На первом бесплатном занятии узнаете, что такое вумбилдинг (интим фитнес) и как проходят тренировки.

Где: ул. Молодежная 103а (ЖК «Вивальди»)

Запись в Директ instagram.com/perfection_izh.

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