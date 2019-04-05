7 фитнес-клубов в Ижевске, где первое посещение бесплатное
Выбрать фитнес-клуб - дело непростое. Место, расположение, тренеры, атмосфера - важно все. «Комсомолка» собрала 7 мест, куда можно сходить первый раз абсолютно бесплатно и только потом решить, стоит ли покупать абонемент.
«Омега фитнес»
В бесплатное посещение входит групповые фитнес-программы или посещение тренажерного зала, ограничений по времени нахождения в клубе нет.
Где: ул. 10 лет Октября, 32, тел.: 912-663, 912-664
ул. Свободы, 139, тел. 783-848
Запись по тел. или на сайте: omega-fitnes.ru
Фото: Архив
«Спортивный квартал»
В гостевой визит входит неограниченное время в тренажерном зале и посещение групповых программ.
Где: ул. Ленина, 108Б, тел. 63-98-93
ул. Нижняя, 44, тел. 570-818
Запись на сайте: sportkvartal.ru, 2.sportkvartal.ru или ВК vk.com/sportivnyikvartal
«Аксион Wellness»
Если вы вообще не были в клубе или были год назад, то вы сможете посетить бесплатно тренажерный зал, групповые занятия и сауну. Ограничений по времени нахождения в клубе нет. Если вы решите купить безлимитный абонемент в этот же день, то будет скидка в 15%.
Где: ул. К. Маркса, 219В
Тел.: 908-108, 908-115
Сайт: axionsport.ru
«Платформа»
В тестовый визит входит посещение тренажерного зала, групповых занятий фитнесом, посещение бассейна (при наличии справки и только на ул. 9 Января).
Обязательно возьмите паспорт или водительское удостоверение.
Где: ул. 9 Января, 219А, ул. Удмуртская, 273, ул. Зои Космодемьянской, 8, ул. Татьяны Барамзиной, 74а/1, ул. Пушкинская, 130
Тел. 600-601
Сайт: platformasport.ru
Контакт: vk.com/platformasport
Кроссфит «Дикий спорт»
Пробное занятие, где вы получите свою нагрузку, найдете ответ на главный вопрос - что же такое кроссфит и чем он полезен именно вам.
Где: ул. Кооперативная, 9
Запись по тел. 8-912-468-68-25
Контакт: vk.com/diksport
«ФизКультура»
В пробный визит входит бесплатное посещение тренажерного зала.
Где: ул. Клубная, 89
Запись по тел. 540-504
Контакт: vk.com/izh_fiz
Студия женского здоровья «Совершенство»
На первом бесплатном занятии узнаете, что такое вумбилдинг (интим фитнес) и как проходят тренировки.
Где: ул. Молодежная 103а (ЖК «Вивальди»)
Запись в Директ instagram.com/perfection_izh.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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