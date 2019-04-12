Во сколько родителям в Ижевске обойдется репетитор для школьника?

До экзаменов остаются считанные недели, и ученики 9-х и 11-х классов вовсю готовятся к ОГЭ и ЕГЭ. А родители школьников, которые посещают среднюю школу, задумываются – не пора ли записать чадо к репетитору. Во сколько стоит отдавать ребенка на допзанятия, как выбрать репетитора и во сколько обойдутся курсы, подсчитывала «Комсомолка».

ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА

Нагрузка при дополнительных занятиях определяется исключительно исходя из возраста и индивидуальных особенностей ребенка. Например, по словам репетиторов, большинство ребят начинают готовиться к летним экзаменам с сентября прошлого года – за 9 месяцев до них.

- В среднем, чтобы подготовиться, нужно полгода – при условии, если занятия проходят 2 раза в неделю, - говорит репетитор Оксана (имя изменено - прим. ред.). - По цене это выходит порядка 30 тысяч рублей за один предмет. Однако все очень индивидуально: если ребенок медленно и тяжело усваивает программу, лучше заниматься дольше.

Сложнее, если школьнику необходимо «подтягивать» два-три предмета. В этом случае преподаватели рекомендуют начать подготовку раньше – за год, а то и полтора, чтобы была возможность равномерно распределять занятия по разным предметам в течение недели. Проходить курсы по очереди (например, сначала математику, а потом биологию) – не очень удачный вариант – к экзамену часть информации забудется.

Фото: pixabay.com

Занятия в каникулы – также достаточно спорный вопрос. Некоторые родители используют это время, чтобы наверстать упущенное, а для кого-то гораздо важнее дать ребенку полноценный отдых. Отталкиваться здесь следует, прежде всего, от способностей ребенка и уровня его утомляемости. Если репетитор видит, что у ребенка рассеивается внимание, он устает и плохо усваивает материал, хороший преподаватель всегда порекомендует родителям сделать перерыв в занятиях или хотя бы оптимизировать их график.

А вот по поводу домашних заданий большинство репетиторов единодушны: они нужны, причем, уникальные, так как к любому учебнику сейчас имеется решебник.

ЗНАНИЯ В РУБЛЯХ

За последние годы репетиторам пришлось поднять цены на свои услуги. Если в 2011 году за урок английского языка просили 100-150 рублей, в 2013 около 300 рублей, в 2015 - около 400 рублей, то с 2017-го цена стала приближаться к 500-600 рублям. В 2019 году уже встречаются цены 800-900 рублей за занятие.

- Сейчас средняя цена за занятие – около 500 рублей, - рассказывает репетитор по английскому. - Я беру меньше - в нашем городе дорого не возьмешь. За последние 5 лет цены пришлось повысить примерно на половину. То есть, каждый год немного повышаю – все ведь дорожает, жить как-то надо. Клиенты это понимают.

Фото: pixabay.com

Наибольший спрос и, соответственно, наивысшая цена, всегда были и остаются на занятия по математике, а также русскому и английскому языкам. Иногда добавляются история, обществознание, физика, химия, информатика, биология. Так, уроки русского языка и математики 5 лет назад стоили 200-300 рублей, а сейчас - в среднем 400-500. Но, в целом, ценовой разброс достаточно большой. Среди предложений об услугах репетиторов до сих пор можно встретить объявления от молодых педагогов с ценой за занятие в 200-300 рублей наряду с объявлениями от кандидатов наук, час работа которых стоит 1-2 тыс. рублей. Стоимость также зависит от востребованности предмета и формы организации занятий.

- Я раньше брала по 400 за занятие. В этом году решила поднять до 800, - поделилась с нами репетитор биологии. – Но пока клиентов нет, видимо, для людей это уже дорого.

КАК НАЙТИ И ВЫБРАТЬ РЕПЕТИТОРА

1. Воспользоваться советами знакомых.

2. Изучить отзывы в Интернете.

3. Обратиться в школу к родным учителям или в вуз, выбранный для поступления – местные педагоги хорошо знакомы с требованиями для поступления.

4. Обратиться на специализированные сайты, занимающиеся подбором репетиторов и организацией онлайн курсов. Но на эти площадки тоже лучше поискать отзывы.

5. Обращайте внимание на образование и специализацию репетитора. Попросите показать документы об образовании.

6. Отдавайте предпочтение тем репетиторам, которые ведут один предмет или группу предметов, тесно связанных между собой (например, русский язык и литературу).

7. Если репетитор нанимается именно с целью подготовки ребёнка к ЕГЭ, проверьте, насколько он ориентируется в этом экзамене: знает ли критерии оценивания и последние изменения. Предварительно проконсультируйтесь по этим вопросам с учителями ребенка или воспользуйтесь официальным порталом ЕГЭ.

В ГРУППЕ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНО?

Многие репетиторы сейчас предлагают групповые занятия. В любом способе организации занятий есть свои плюсы и минусы, выбирать нужно ориентируясь на то, как ребенок ведет себя в коллективе.

Выбираем форму занятий

Например, если школьник стесняется незнакомых людей и плохо усваивает материал на уроках, наверстывая все за домашкой, лучше выбрать индивидуальные занятия. А если ребенок очень общительный и комфортно чувствует себя в классе, ему вполне подойдут групповые занятия.

Кстати, по мнению специалистов, групповые занятия намного эффективнее, поскольку дети имеют возможность дискутировать в ходе изучения материала, а это развивает мышление и способствует возникновению дополнительных вопросов. В группе дети соревнуются и учатся не только у преподавателя, а еще и друг у друга. С практической же точки зрения групповые занятия могут помочь сэкономить, так как они обычно дешевле индивидуальных.

ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ

С появлением сети Интернет все больше репетиторов начинает работать дистанционно. Это бывает довольно удобно, так как экономит время и учителя, и ученика, но лишь в том случае, если нет проблем со связью и техникой. При нестабильном сигнале такое занятие может превратиться в пытку. Также оно может быть не очень удобным в том случае, если предусматривает большое количество графического материала. Но и здесь есть выход – можно освоить современные технологии дистанционного образования. На самом деле технически подготовленный репетитор может предложить ребенку использовать онлайн-доску, сможет без проблем показывать презентации и проверять домашнее задание через Интернет.

Дистанционные занятия весьма хороши тем, что их цена в среднем на 20-30% ниже, чем при выезде репетитора на дом, но ребенок при этом остается дома, под присмотром родителей.

Гаджеты в помощьФото: Сергей ГРАЧЕВ

НА ЗАМЕТКУ: НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ СМАРТФОНА

«Тесты ЕГЭ 2019. Подготовка» - приложение содержит тренировочные варианты ЕГЭ.

«Examer» («Экзамер») - приложение помогает ученику разработать персональный план подготовки к ЕГЭ. Ребенок просто указывает свою цель в баллах и приступает к ежедневным тренировкам.

«Brainly» («Брейнли») - площадка, где школьники могут обмениваться знаниями и учиться друг у друга.

«PhotoMath» («Фотомас») - помощник в решении математических уравнений, калькулятор, использующий камеру смартфона.

«Химия X10» - универсальный помощник в решении задач по химии.

«Duolingo» («Дуолинго») - помощник в изучении иностранных языков, обучающий применять иностранные языки в разговоре и жизни.

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