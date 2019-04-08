«Это другая планета!»: Ижевчанка переехала в Канаду, найдя мужа на сайте знакомств

Когда окружающие узнают, что ижевчанка Лиза и канадец Кёрк Вайсенбургер познакомились на сайте знакомств, в один голос восклицают: «Всегда о таком слышала, но не знаю никого, с кем бы это случилось в реальности!». Тем не менее, случилось! Уже год супруги живут в Канаде.

НОЧАМИ ПЛАНИРОВАЛА ПУТЕШЕСТВИЕ

Всего через неделю после регистрации на сайте знакомств Лизе написал симпатичный блондин: «Привет, меня зовут Кёрк. Как настроение?».

- Канада, Альберта, Калгари - на тот момент, кроме того, что там проходили олимпийские игры, я ничего не знала. Но почему бы и нет, подумала я, и ответила на сообщение будущего мужа. Три месяца мы переписывались каждый день в Facebook, узнавая друг друга, наше отношение к жизни, взгляды на воспитание детей и путешествия. Договорились до того, что нам пора встретиться на нейтральной территории. Выбор пал на Португалию, - рассказывает Лиза.

Фото: архив Лиза Саяповой

Предстоящее путешествие девушка планировала ночами, потому что из-за 11-часовой разницы во времени созваниваться с Кёрком удавалось редко.

- В январе 2016 года я ждала Кёрка в аэропорту Лиссабона. Самолет задерживали, а мне ужасно хотелось в душ и перекусить. Когда, наконец, мы встретились через 4,5 часа, я была жутко уставшей, голодной и злой. Кёрк вышел в зал ожидания и торжественно вручил мне плюшевого котенка, не понимая, почему эта русская женщина пыхтит, ворчит и раздувает ноздри уже при первой встрече, - смеется экс-ижевчанка.

Романтическая история началась, когда вместо «спасибо» Лиза поцеловала Кёрка за подарок. А через 10 дней, прощаясь в аэропорту, они решали, какая страна - Канада или Россия - будет следующей.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МОСТУ МИРА

Фото: архив Лиза Саяповой

Кёрк оказался одним из немногих канадцев, которые добираются до России, а тем более до Удмуртии - через 4 месяца после путешествия мужчина приехал к Лизе.

- Обратно на родину он увез море впечатлений, это же другая планета! Кремль, Воробьевы горы, Москва река, метро и многие другие достопримечательности столицы. Ижевск же удивил гостеприимством и визитом в кузницу Морок, где и воду из ручья носили и в старинные забавы играли. Мне приходилось работать переводчиком, потому что мои близкие не говорят на английском, - рассказывает Лиза.

Третья встреча ижевчанки и канадца состоялась спустя год знакомства. На этот раз на родине Кёрка. Эта поездка стала для пары решающей.

- Там у меня было ощущение, что я попала на съемки американского фильма. Семья Кёрка и друзья приняли меня очень дружелюбно и просто засыпали вопросами о России: от политики до обычных будней. Я же просто с широко открытыми глазами наблюдала и «примеряла» на себя страну, думала, смогу ли я тут жить, - вспоминает девушка. - Еще до путешествия я исследовала места в Калгари, куда бы мне хотелось попасть. Одной из достопримечательностей стал мост мира (PeaceBridge), и об этом знал Кёрк. Однажды мы поехали в даунтаун - бизнес-центр города с офисами и многоквартирными домами - кормить белок, а заодно и посмотреть тот мост. Пройдя половину него, Кёрк остановил меня и встал на одно колено… В его руках была небольшая коробка с кольцом и предложением руки и сердца. Разве можно отказать такому мужчине, который исполняет мечты? Я сказала: «Да»!

«Мы планируем посещать Россию раз в год, в летние каникулы. К сожалению, перелеты дальние и очень дорогие»

Кстати, Лиза привлекла Кёрка тем, что она полная противоположность канадских девушек.

- Там женщины не ходят на каблуках в магазины. И вообще не любят наряжаться и краситься в обыденной жизни, только если какой-то значимый повод.Канадки более эмансипированные, независимые, настроены на карьеру. Мужчины тут не избалованы женским вниманием.Кёрку же понравились красота и желание наряжаться, уход за собой, приоритеты в пользу семьи и детей, а не карьеры.

2 ДОЛЛАРА ЗА СВАДЕБНЫЙ НАПИТОК

В следующий раз - в апреле 2017 года - Лиза летела в Канаду уже на свою свадьбу. Выбор на эту страну пал из-за формальностей с документами - такое решение облегчило процесс иммиграции.

-Мы не устраивали пышную церемонию. Официальная регистрация проводилась в доме родителей жениха, вечеринка с друзьями проводилась в местном communitycenter - это объединение домов, что-то типа нашего «Биатлона» в Ижевске, - делится ижевчанка.

Свадьбу Лизе и Кёрку полностью организовали родственники и соседи - от декора до бара. Причем бар был не обычным: гости приходили на свадьбу без подарков, а в баре номинально платили 2 доллара за напиток. Кстати, гости были не в пышных нарядах, а в джинсах, футболках и даже шлепанцах.

ПОХОД В МАГАЗИН - ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Решение переехать в Канаду Лиза приняла сразу после предложения. У Кёрка нет возможности переехать в Россию: он не знает языка, а шансы найти работу - минимальны.

Фото: архив Лиза Саяповой

- А я бегло говорю на английском. К тому же, Канада занимает 5 место по уровню жизни в мире. Но подготовка документов для переезда заняла больше года, поэтому я уехала в Канаду не сразу после свадьбы, а летом 2018-го, - рассказывает Лиза. -С переездом жизнь перевернулась с ног на голову. Будто мне снова 16, я только окончила школу и у меня началась новая жизнь. Только в этой жизни нет ни документов, ни опыта работы. Теперь у меня двое детей - моя 6-летняя дочь Алиса и 8-летний сын мужа от первого брака Лейн. У меня появилось две собаки и большой дом, уборка в котором занимает два дня. Здесь я вновь села за руль, потому что тут просто не обойтись без машины.

Удивила Лизу и канадская медицина: платных клиник здесь нет - людей принимают семейные терапевты, а очереди на плановые операции можно ждать годами.

- Быт тоже изменился, даже поход в магазин сначала был целым приключением. Некоторые привычные продукты можно найти только в русском магазине - гречку, например, а на полках в обычных супермаркетах, в основном, неизвестные бренды и составы. Приходя за продуктами в магазин, к каждой цене нужно прибавить 5% - это налоги. В среднем обычная семья из четырех человек за неделю тратит на питание до трехсот канадских долларов - около 15 000 рублей,- продолжает Лиза. -Сфера красоты тут не так развита и крайне дорога. Особенно дорого тут быть блондинкой: если в Ижевске моя покраска обходилась в 5-6 тысяч рублей, то тут минимальный ценник будет от 17 500 рублей. Многие услуги, которые бесплатные в России, тут стоят приличных денег. Например, для того, чтобы купить очки или контактные линзы, вам необходимо пройти тест примерно за 70$ (3500 рублей). При этом сами линзы гораздо дороже, чем в России. Высшее образование тут платное, но при этом поступление также зависит от баллов, которые были заработаны во время школы.

Фото: архив Лиза Саяповой

О РАБОТЕ

Сейчас Лиза не работает - детские сады в Канаде работают всего по 3,5 часа, а дорога до ближайшего места займет минимум 20 минут.

- Я пытаюсь привыкнуть к роли домохозяйки. Но тут есть возможность начать карьеру с волонтерства. Так, я иногда помогаю проводить занятия в садике дочки или на выездных экскурсиях. Но, в основном, я работаю фрилансером и участвую в удаленных проектах. А до переезда я работала руководителем отдела маркетинга.