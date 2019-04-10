Предлагаю: «Песни нашей Победы»: как прошел первый полуфинал грандиозного проекта в Ижевске

Первый полуфинал десятого сезона «Песен нашей Победы. Герои» прошел в Ижевске. В этот раз участники – 15 лучших по итогам первой недели – исполняли военные песни не в студии, а вживую перед членами жюри.

Среди полуфиналистов была и Мария Яковлевна Санникова. 9 Мая ей исполнится 83 года!Фото: Сергей ГРАЧЕВ

– В прошлом году волнения не было, а в этом году очень волновался! – рассказывает 35-летний Алексей Нуркешев. – Когда я пою песни о войне, испытываю гордость. Я люблю военные песни, поэтому мне очень нравится этот проект. Моя бабушка – ветеран тыла, дедушка тоже ветеран. Но их уже нет в живых. Я пою в память о них. И не только о них, в России много героев.

Алексей не профессиональный вокалист – песни он исполняет разве что дома. Но когда он в форме советского солдата начал исполнять «На Безымянной Высоте», зрители замерли.

Алексей НуркешевФото: Сергей ГРАЧЕВ

Тех, кто будет петь перед многотысячной публикой 9 Мая на главной сцене города, выбирает строгое жюри: победитель одного из сезонов проекта Артем Князев, актер и телеведущий Михаил Солодянкин, режиссер-постановщик Марина Толстухина, победитель одного из сезонов проекта, представитель Союза десантников Удмуртии Сергей Иконников и программный директор радиостанции «Адам» Денис Погодин.

– Мне очень понравился сегодняшний полуфинал. Хочу отметить выступление Алексея Нуркешева. Это было очень круто. Вот говорят «мурашки по коже», это то самое чувство. Всем удачи! – обратился к участникам Артем Князев.

Десятку финалистов отбирает строгое жюриФото: Сергей ГРАЧЕВ

Исполнили на первом полуфинал и любимую многими «Балладу о матери» – ее спела Ольга Ушкова, преподаватель вуза, мама в декрете.

– Эта песня – отражение судьбы многих матерей и их сыновей, отцов, мужей. Это история о том, как матери и жены продолжали ждать невернувшихся героев. Очень тяжелая песня. Я и в прошлом году участвовала, но, к сожалению, так как песня эмоционально очень сложная, в конце заплакала и в финал не прошла. Будем надеяться, что я все-таки попаду и исполню эту песню для ижевчан, – говорит Ольга. – Этот проект значим не только для меня, но и для всей страны. Это память, это гордость за наших героев, за тех, кто спас наши жизни. День Победы – это наш общий праздник.

Ольга УшковаФото: Сергей ГРАЧЕВ

Впереди – еще три конкурсные недели и три полуфинала. Следующий пройдет 13 апреля. Участвовать в нем будут те, кого выберут ведущие радио «Адам» по итогам второй недели. Заявиться в проект «Песни нашей Победы. Герои» можно до 26 апреля.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА?

С 4 марта по 26 апреля – спеть песню

1. Выбрать одну из 60 песен на сайте izhlife.ru/pobeda.

2. Записать ее дома или в студии радио «Адам» (чтобы записаться в студии, надо предварительно позвонить по телефону 945-045)

3. Прислать видео- или аудиозапись, оставив заявку на сайте izhlife.ru/pobeda. Запись необходимо отправить за два дня до эфира – график указан на сайте проекта

Прочитать стихотворение

Это специальная номинация юбилейного сезона проекта «Песни нашей победы».

1. Самостоятельно выбрать стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне (хронометраж до 1 минуты).

2. Зачитать его на видео

3. Загрузить на сайт izhlife.ru/pobeda.

4. Участник с лучшим прочтением, по мнению команды радио «Адам», прочтет стихи на гала-концерте проекте 9 мая

За помощь в организации проекта «Песни нашей Победы» благодарим генерального партнера ПАО «Промсвязьбанк».

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Для лиц старше 18 лет. Организатор ООО «Ариго».

Сроки акции с 4 марта по 9 мая 2019 г.

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