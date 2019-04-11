Цепочка спасла от смерти, а фигурка обезьяны помогла на экзамене: ижевчане поделились историями о своих талисманах

Практически у каждого из нас есть свой талисман, который прошел с нами через огонь и воду. «Комсомолка» собрала удивительные истории ижевчан, которые доказывают, что амулеты действительно могут приносить удачу.

ПОДАРОК УБЕРЕГ ОТ СМЕРТИ

Ижевчанка Елизавета Четверикова признается – до появления талисмана в ее жизни все шло наперекосяк.

- Раньше у меня было очень много проблем с работой, в семье, отношениях. Однажды я познакомилась с молодым человеком, который подарил мне цепочку, точно такую же, как у него. И как только я надела цепочку, мое тело и мысли будто очистились от всего негатива и наладились отношения в семье, с друзьями и родственниками.

Но девушка и не думала, что это – только начало.

- Спустя какое-то время мы попали в страшную аварию, он погиб вместе с другом. Я лежала два месяца в больнице с пятью переломами. Не могла ходить почти год, долго восстанавливалась, но все обошлось, - говорит девушка. Она верит, что именно подарок молодого человека уберег ее от беды.

- Цепочку никогда не снимала, ни разу. Как только я иду на какое-то важное мероприятие, или есть проблемы в семье, я вспоминаю о цепочке и берусь за неё левой рукой, так мне становится намного спокойнее. Она стала моим талисманом, который помогает мне в трудных жизненных ситуациях. Возможно, это самовнушение, но я верю в его силу, - признается девушка.

Талисман с древнегреческого - «посвящение, чары». Фото: личный архив

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ

Украшение стало талисманом и для ижевчанки Васили Валеевой. В день, когда родилась девушка, ее отец подарил маме золотую цепочку с кулоном в виде ажурного сердца. А позже она перешла к девушке.

- На мое 18-летие родители подарили ее мне, со словами «она всегда принадлежала тебе». Прошло уже 6 лет, а я по-прежнему ее никогда не снимаю. Когда в мою жизнь врываются трудности, я сжимаю кулон в руке и чувствую себя сильнее и увереннее. Так было, когда я услышала, что моей бабушке собираются ампутировать ногу из-за сахарного диабета. Сказать, что мне тогда не было плохо, это значит ничего не сказать. В этот роковой день я всеми силами сжала в кулаке свой кулон и от всей души молилась, чтобы с моей бабушкой все было хорошо. И мне в скором времени позвонили и сообщили, что все обошлось и операция не потребуется. Если это не чудо, то что?! Когда-нибудь я подарю его своей дочке, кто знает, может он станет и ее талисманом, - говорит Василя Валеева, психолог, мама в декрете.

Бывает и такое, когда украшения, которые передаются из поколения в поколение, сами по себе уже являются источником мощной энергетики. В последующем такие вещи могут принести не только удачу новому «хозяину», но и спасти его жизнь.

- Когда моя мама сильно заболела, она отдала мне свои сережки, которые она носила практически всю свою жизнь. Я все еще помню её слова, как будто это было вчера: «Теперь они твои, пусть они оберегают тебя». Я всегда носила их с собой, но никогда не надевала. И после похорон я решила исправить это. Как-то ра, я переходила дорогу в положенном месте, загорелся зеленый сигнал светофора и тут что-то повело меня назад, как будто бы за руку кто-то взял и оттащил меня от неминуемой гибели, ибо в нескольких сантиметрах от меня проехал на огромной скорости большой внедорожник. Женщина, которая увидела это, подошла потом ко мне и сказала: «Со вторым днем рождения вас!». Еще бывает, надену мамины сережки, засыпаю, и вижу ее во сне, и так сразу тепло на душе становится, - рассказала Миргалимова Фанзия.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТАЛИСМАН

У многих людей есть кумир, который вдохновляет их. Не исключение и психолог Зульфия Гарифуллина.

- Несколько лет назад я увлеклась творчеством Юрия Каплана, лидера группы «Валентин Стрыкало» и исполнителя знаменитой песни «Яхта, парус». И вот, впечатленная его творчеством, я на обычном листочке распечатала его портрет с его же фразой: «Я люблю жизнь». Почему? Да потому что был у него такой клип, где у него отключили горячую воду, и он поливался из тазика со словами «я люблю жизнь». Эта картинка символизировала некую самоиронию, которая помогала и мне в трудных ситуациях, - с улыбкой делится девушка. - Глядя на эту картинку, я всегда давала себе установку не отчаиваться по пустякам, ибо все исправимо.

Любой талисман должен давать вам чувство радости и защищенности. Выбирая талисман, прислушивайтесь к внутреннему голосу, доверяйте своей интуиции. Фото: личный архив

СЧАСТЛИВАЯ ФИГУРКА

- В моем детстве по телевизору шел мультфильм: «Сунь Укун: Переполох в Небесных чертогах», про царя обезьян. В старших классах я услышала, что фигура обезьяны символизирует оригинальность мышления, смекалки, сообразительности и правильности выбора. Поэтому, в старших классах я решила купить себе статуэтку обезьяны – нэцкэ (в искусстве Японии: миниатюрная фигурка из дерева, слоновой кости или металла, обычно со сквозным отверстием) и взяла ее с собой на свою первую районную олимпиаду, где заняла первое место. И пошло-поехало: городская, республиканская - и везде только первые места. Реальное везение или все-таки самовнушение? Не знаю, но все же верю, что моя обезьянка поспособствовала такому развитию событий в моей жизни. Кстати, и в университет поступила я тоже с моей фигуркой, - рассказывает наша коллега, журналист Екатерина Ардашева.

«Сейчас моя обезьянка оберегает нашу семью». Фото: личный архив

ТАЛИСМАН КОМАНДЫ

Талисман - это не только личный источник силы и удачи, но и командный. Свой талисман (или маскот - термин, которым называют живой или вымышленный персонаж, или предмет-талисман) - обязательный атрибут любой команды, например, спортивной. Маскотом нашей хоккейной «Ижстали» стал ежик Егорыч под 18-м номером.

на матче «Ижсталь» – «Химик» был презентован талисман команды Еж Егорыч. Фото: Сергей Орлов

КАК ПОДОБРАТЬ СЕБЕ ТАЛИСМАН?

Однако далеко не каждая вещица подходит, чтобы стать талисманом. Как выбрать оберег, рассказала финалист 14 Международной битвы экстрасенсов на канале СТБ (Украина) Богданова Ирина.

- Любой талисман должен давать вам чувство радости и защищенности. Выбирая талисман, прислушивайтесь к внутреннему голосу, доверяйте своей интуиции. Вещь должна вам понравиться не только внешне, но и «внутренне». Взяв ее в руки, вы должны ощутить только положительные эмоции, - говорит Ирина.

Талисманов существует множество, довольно распространенными являются натуральные камни и предметы, изготовленные из них.

- Камни-талисманы были популярны всегда. Они имеют огромные запасы природной энергетики, которыми делятся со своим хозяином. Выбирайте камни согласно своим потребностям, - говорит Ирина. - Например, сердолик. Этот камень активизирует те зоны вашего биополя, которые отвечают за построение отношений с людьми. Если вам трудно заводить новые знакомства, если вы переживаете за свои способности вести переговоры, то сердолик поможет стать в этом лучше. Цитрин помогает быть собраннее, он имеет строго защитные функции. Он повышает внимание, улучшает память и защищает сознание владельца от сомнений и депрессий. А селенит – это творческий камень. Он помогает находить нестандартные выходы из привычных ситуаций. Он откроет ваш разум и подскажет, как прийти к чему-то невероятно уникальному и необычному.

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