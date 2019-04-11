Автомобиль смертника, минный трал и танк: выставка «Сирийский перелом» приехала в Ижевск

В четверг, 11 апреля, на вокзале Ижевска два часа стоял поезд с военной техникой, захваченной у террористов в Сирии – приехала выставка «Сирийский перелом». Расскажем про самые интересные экспонаты.

Танк Т-55. Фото: Диля Ахмадишина

Советский основной танк Т-55. Есть тут ряд усовершенствований – повышена мощность двигателя, установили термодымовую аппаратуру, баки-стеллажи, автоматическую систему пожаротушения.

Panthera F9. Фото: Диля Ахмадишина

Легкий бронированный автомобиль Panthera F9. Бронеавтомобили террористы группировок Jaish al-Nasr и Faylaq al-Sham применяли в контрнаступлениях против правительственных сил Сирии на фронтах провинции Идлиб и Хама в начале 2018 года. В марте этого же года пантеры были захвачены войсками сирийско-арабской республики при освобождении юго-западных провинций Сирии.

Бронеавтомобиль HMMWV M1151. Фото: Александр Бурцев

Наиболее распространенный в мире легкий тактический бронеавтомобиль HMMWV M1151. Автомобиль с усиленной броневой защитой пришел на смену своим предшественникам, так как они не оправдали надежд Пентагона относительно защищенности находящегося в них экипажа и десантников, особенно от самодельных взрывных устройств, в ходе боевых действий в Ираке и Афганистане.

Бронеавтомобиль «RG-31» Nyala. Фото: Диля Ахмадишина

Бронеавтомобиль «RG-31» с усиленной противоминной защитой. Рассчитан на перевозку 10 человек десанта, включая водителя или установку на грузовой платформе двух 20-мм пушек Browning, 81-мм миномета, безоткатного орудия калибра 106 мм или системы залпового огня.

Бронеавтомобиль «YPG Eagle Head». Фото: Александр Бурцев

Штурмовой бронеавтомобиль «YPG Eagle Head» курдских вооруженных формирований. Броневик собрали в Турции, в его арсенале 12,7-мм пулемет и автоматический 40-мм гранатомёт, размещенные на крыше. Может перевозить десант из десяти человек. Одна из функций автомобиля - пробитие каких-либо кирпичных или бетонных укреплений

Бронеавтомобиль «Toyota Land Cruiser». Фото: Ирина Бурцева

Бронеавтомобиль «Toyota Land Cruiser» доработан террористами с целью повышения защищенности его наиболее уязвимых мест. проведенные доработки позволили использовать автомобиль, как мобильную огневую точку или для использования "смертниками" в качестве самоходной мины большой мощности.

«Grand Tiger». Фото: Александр Бурцев

Джихад-мобиль. Фото: Ирина Бурцева

Много было представлено автомобилей, которые используются в быту, но они сильно доработаны – усилена защита, установлено оружие. Например, «Grand Tiger», автомобиль смертника (Джихад-мобиль).

Самоходный бойковый минный трал Aardvark JSFU. Фото: Александр Бурцев

Предназначен для произведения разминирования больших площадей после завершения боевых действий.

Тоннельная машина XCMG. Фото: Александр Бурцев

СКАЗАНО

Ветеран боевых действий в Афганистане, подполковник в отставке, Алексей Вадимович Николаев

Я видел подобные выставки в Афганистане. После каждой операции у боевиков отнималось оружие, и оно выставлялось на том аэродроме, на котором базировалась моя часть, в том числе американские «Стингеры», которыми сбивали моих друзей, моих однополчан. Жаль, что такие акции не проводились в те времена. Очень жаль.

Но я хотел сказать другое. Сегодняшняя акция и это оружие — это не только выставка трофейного оружия. Это показатель того, что глобальное противостояние продолжается. И, если кто-то думает, что оно закончится в ближайшие годы, тот ошибается. Оно не закончится. Потому что наша российская цивилизация очень отличается от западной. Американский политик Генри Киссинджер перед своей смертью сказал, что Соединённые штаты сделали большую ошибку - погубили самую справедливую страну в мире. В глубинных корнях российской цивилизации всегда лежали социалистические корни. Они есть, и они будут. Поэтому глобальное противостояние, главным образом США и России, будет продолжаться. И я хочу сказать вам, молодым, что главная сила России в единстве армии, народа и руководства страны. Давайте будем крепить это единство, и мы будем непобедимы.