Ижевчанин создает настоящий подводный мир у себя дома

39-летний Артем Былев – строитель по профессии, работает с холодным, крепким камнем или кирпичом. Но в свободное время он превращается в творца жизни и создает удивительные аквариумы!

Вода и рыбки – вот и вся аквариумистика

Когда мне было 7лет, папа решил приучать меня к ответственности. Достал аквариум, поставил на письменный стол и сказал, что будем заводить рыбок. Но тогда, в СССР, такого изобилия техники, рыб, растений не было. Вода да рыбки – вот и вся аквариумистика! Мы с папой многое делали для аквариума сами, лампа, например, медицинская была! Тогда гулять, бегать и играть было интереснее, чем за рыбками ухаживать. Поэтому вскоре в него въехали хомячки, потом опять рыбки, а вскоре я и вовсе забросил это занятие, - рассказывает Артем. – Когда отец предложил завести рыбок снова, мы достали из гаража аквариум на 100 литров, я вошел во вкус. С развитием интернета нашел еще больше литературы, изучал опыт мастеров из России и других стран. Начиная примерно с 2008 года композиции в моих аквариумах становились сложнее и интереснее. Сегодня у меня на счету больше десятка успешных аквариумов.

Создание экосистемы

- Многие профессиональные аквариумисты (скейперы) начинают с того, что составляют проект на бумаге. Мне же удобнее и приятнее делать все вживую. Чтобы трава, которая обитает Южной Америке, прижилась в аквариуме с водой из ижевского водопровода, нужно подойти к делу сначала теоретически. Выяснить, какие температуры, освещение и микроэлементы нужны тем или иным растениям. Им может просто не понравиться наш состав воды. Остается только путем проб и ошибок наблюдать, какие виды уживаются вместе. Может 3-4 месяца пройти, надо запастись терпением. А когда пришло понимание, можно начинать делать композиции.

В аквариумистике, как в фотографии: высокие растения высаживают на задний план, низкорослые – вперед, между ними - средние.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Артем советует: лучше использовать обычную мелкую гальку, не больше 2-4 мм. Между крупными камнями скапливается больше грязи и следов жизнедеятельности рыб, что добавляет работы хозяину аквариума. Можно использовать удобрения из магазина, но в каждом домашнем водоеме свои химические показатели, и готовый раствор может не подойти. Артем делает его сам, добавляя микроэлементы в зависимости от того, чего не хватает растениям.

- Сейчас в Ижевске можно найти почти все необходимое для аквариумистики: рыбок на любой вкус, больших и маленьких, мирных и хищников. А также большое количество растительности. Из простых – роголистники, нимфеи, анубиасы, папоротники, криптокорины. Из сложных в уходе – эриокаулоны, бликсы, кринумы. У нас их можно купить в магазинах, на рынках или заказать по Интернету. Например, один кустик эхинодоруса стоит около 100 рублей. А вот за коллекционный кустик можно отдать и 3 000.

Чтобы засадить 30-литровый аквариум в среднем понадобится от 300 до 500 рублей. Артем научился экономить, покупая товары по интернету. Бывает, что растения разрастаются и люди продают излишки за копейки.

- У меня были объемы в 15, 30, 100, 200 и 600 литров. Некоторые из них неоднократно переделывались, когда прежняя композиция приедалась. Чем больше аквариум, тем он проще в содержании и обслуживании, - продолжает Артем. - Для сравнения взять большой пруд и маленькое болотце. В небольшом водоеме очень сложно настроить экосистему. Процессы в обоих протекают одинаково, а в маленьком резкая смена условий равна катастрофе. Пока я учился высаживать растения, похоронил, наверное, целое кладбище рыбок. Однажды переборщил с лекарством, и на утро весь аквариум плавал брюхом вверх. Да и вообще рыбки мало живут. Новая стайка за год-два может полностью исчезнуть.

Чем больше аквариум, тем сложнее и оборудование. В маленьком - светодиодная лампа и фильтр-помпа. В больших - фильтры уже канистровые, а освещения - целый спектр. В помощь аквариумисту появляются все новые технологии. Например, электронные дозаторы для удобрений, которые подкармливают растения без участия человека.

Чистить аквариум нужно раз в неделю. А генеральную уборку делать раз в годФото: Сергей ГРАЧЕВ

Своих только два

Сегодня у Артема два аквариума: на 15 и на 600 литров. На композиции в них Артема вдохновили работы японца Такаши Амано – аквариумного дизайнера из Японии. В создании своих работ он применял метод «золотого сечения», как в живописи. Зная этот принцип, можно быстрее сделать рисунок, приятный твоему глазу. Картинка делится на несколько секторов, в них ставятся точки, и через эти точки должны проходить основные линии композиции.

- Однажды месяца два или три передвигал камни и коряги. Вроде бы что-то получилось. Через день-два смотрю на аквариум – нет, не нравится. Опять начинал сначала, - рассказывает Артем.

Подмены воды, сифонка грунта, стрижка растений – даже готовому аквариуму нужно уделять время минимум раз в неделю. Но Артем называет это приятными хлопотами. Говорит: когда перестанут появляться проблемы и работа дойдет до автоматизма остаётся самая приятная часть этого увлечения - созерцать. Хотя аквариумист достиг значительных успехов в своем увлечении, зарабатывать на хобби он не намерен. Артем надеется, его маленький сын продолжит необычное творчество и убирать аквариум в гараж больше не придется.

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Аквариум на 600 литров – 10 000 руб.

Лампа – 6 000 руб.

Фильтр – 5 000 руб.

Грунт – 1 500 руб.

Мох – 50 руб.

Папоротник – 50 руб.

Анубиасы – 100 руб.

Гуппи – 15-50 руб/шт.

Дискусы - 350-2000 руб/шт.

Сомики - 50-300 руб/шт.