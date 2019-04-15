Руководитель центра «Журавейник» в Ижевске: «Хорошо работать Ольгой Николаевной!»

«Хорошо работать Ольгой Николаевной!» - радуясь успехам учеников, всякий раз пишет в соцсетях Ольга Чиркова. Их у нее много. Одни выпускают школьные газеты, другие уже работают в ведущих СМИ Удмуртии и России.

- Знаешь, как ты записана у меня в телефоне? Света моя Сырыгина.

Я улыбаюсь в трубку, хотя слышу это от Ольги Николаевны уже не в первый раз. Но каждый раз мне приятно осознавать, что она считает меня «своей».

Мы знакомы, кажется, тысячу лет. В середине 1990-х к нам, студентам журфака УдГУ, пришла молодая преподавательница. Она была не такой как все. С ней можно было поговорить по душам, пошутить, но вместе с тем она была довольно жесткой, в учебе спуску не давала никому. В то время я, читая газеты (об интернет СМИ тогда не было и речи), под влиянием лекций Чирковой на автомате определяла жанр каждого материала. И вот почти 20 лет спустя после окончания университета, беру у нее интервью.

Брать интервью у любимого преподавателя волнительно. Даже если ты учился у него почти 20 лет назад.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«ДЕТИ ПОПРОСИЛИ ЖИВОГО КОСМОНАВТА - Я ПОЗВОНИЛА ГРЕЧКО»

Ольга Чиркова больше не преподает в вузе. Пятнадцать лет назад она открыла «Журавейник» - журналистский муравейник. В нем Ольга Николаевна с такой же любовью и заботой, с какой наши мамы ухаживают за саженцами помидоров на подоконниках, выращивает начинающих журналистов.

Одна из стен в «Журавейнике» заполнена фотографиями воспитанников Ольги Николаевны с известными людьми. На одной девчонки улыбаются обладателю нескольких премий ТЭФИ Андрею Максимову. На другой – мальчишку переполняет радость от того, что он находится в студии телеканала МАТЧ вместе с Дмитрием Губерниевым. На третьей – Татьяна Судец, любимая тетя Таня, обнимает девочку. А вот рядом с легендарным космонавтом Георгием Гречко сын Ольги Николаевны.

На этих фотографиях ученики Ольги Чирковой с гостями «Журавейника»Фото: Сергей ГРАЧЕВ

- Мне до сих пор кажется, что это было не со мной: где я и где Георгий Михайлович? Это был 2011 год - год космоса в России, - делится подробностями Ольга Чиркова. - И дети попросили меня привезти в Ижевск живого космонавта. Я не знала, как это сделать. Обратилась к Ксюньке (Ксения Рубцова, директор Дома Людмилы Зыкиной, продюсер «Бурановских бабушек» – студентка Ольги Чирковой – Прим. авт.), она-то и помогла мне связаться с самим Гречко.

Хорошо помню, как позвонила Георгию Михайловичу. Волновалась страшно! Было ощущение, что у меня из головы мозг вышел, а тело осталось. Я представилась, пригласила Гречко в Ижевск на наш фестиваль детских и юношеских СМИ «Подсолнух», а он говорит: «Я приеду. Но вы обещайте, что организуете мне встречу с Калашниковым. Вы же понимаете, что это будет наша последняя встреча…». Две легенды встретились. Много шутили. Сейчас, когда я пересматриваю фотографии того дня, понимаю, что в Ижевске встретились мощные личности, важнейшие в истории нашего государства. Я счастлива, что была к этому причастна.

Гречко попросил Ольгу Чиркову организовать ему в Ижевске встречу с Калашниковым. Фото: Константин Ившин

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я МАМА «ЖУРАВЕЙНИКА»

- Ходит шутка, что если бы у вас был телефон Путина, вы бы и ему позвонили.

- Конечно, - смеется Ольга Николаевна. – На самом деле никакого секрета нет. С Настей Чернобровиной мы вместе работали на телеканале «Новый регион» (ведущая программы «Доброе утро, Россия!» телеканала «Россия 1» свою карьеру начинала в Ижевске - Прим. авт.), выйти на нее было достаточно просто. С Дмитрием Губерниевым меня свела Алла Пуговкина, моя студентка, а сейчас шеф-редактор программы «Поедем-поедим» на НТВ, помогли наши биатлонисты Иван Черезов и Максим Максимов. Но, как правило, я завожу знакомства в соцсетях. Просто пишу: «Здравствуйте, я мама «Журавейника». Хочу, чтобы вы к нам приехали» и люди откликаются.

Мне важно, чтобы гости были полезны ребятам, чтобы они могли поговорить с ними, потрогать их, чтобы для них это было памятным событием. Есть люди, которые вспыхнули и растворились, а есть такие, как Людмила Георгиевна Зыкина. Когда Ксюша впервые привела меня к ней, я смотрела на нее и думала: «Этого не может быть!». И тут Людмила Георгиевна стала говорить со мной об очень простых вещах. О рыжиках, о том, как пела в госпитале для парня-афганца, оставшегося без руки и ног. Вот каких людей нужно обязательно привозить к детям!

Удивительно, но Ольга Чиркова никогда не хотела быть журналистом. Признается, что, поступив на журфак, исполнила мечту своей мамы и любимой учительницы русского языка и литературы. Сама же она хотела быть учителем. В результате судьба сделала все для того, чтобы выполнить желание нашей героини. Поэтому сейчас, когда воспитанники Ольги Николаевны заявляют о своем намерении поступать на журфак, она серьезно с ними разговаривает.

- Я никого не отговариваю, потому что это выбор человека. Но говорю детям о том, что за привлекательным лоском нашей профессии скрывается непростая, очень ответственная работа. Всегда спрашиваю ребенка: «Ты хочешь стать журналистом, чтобы что?». В ходе таких откровенных разговоров, честных ответов самому себе, ученик уже сам понимает, стоит ему идти в журналистику или нет.

ОСОБЫЕ УЧЕНИКИ

В прошлом году в «Журавейник» пришли дети с ДЦП, с синдромом Дауна, тотально слепые. Они занимаются вместе со здоровыми ребятами.

- У нас даже особый ребенок уже через минуту становится своим. Пироги и чай снимают все вопросы, - улыбается Ольга Николаевна. – А если серьезно, главное, что есть в «Журавейнике» - это любовь. Вот, например, попили мы чай с тортом и незрячие ребята вымазались в креме. Что делают остальные? Берут их за руки и ведут к раковине. Безо всякой подсказки. Такое общение всем на пользу.

Здоровые и особые дети «Журавейника» часто работают в паре.

- Однажды Антошка Понамарёв – редактор нашей газеты для незрячих детей и Даша Кузнецова – взрослая уже девочка, которая собирается поступать на журфак, ходили в оперный театр. Даша потом рассказывала, что Антон спросил ее: «А как это видеть?». Она сначала растерялась, а потом ответила: «Антош, в жизни так много того, чего видеть не надо, поэтому еще неизвестно кому из нас лучше»…

Во время вторых международных Парадельфийских игр, которые прошли в Ижевске осенью прошлого года, Ольга Чиркова поддержала идею организаторов игр о создании детского инклюзивного пресс- центра. «Журавейник» стал журналистским штабом игр, в который приходили интересные гости. Большую помощь в этом оказала Елена Мухаметдинова. По словам исполнительного директора Парадельфийских игр Натальи Крель, детский пресс-центр был организован впервые в истории парадельфийского движения.

Сотрудники первого в истории парадельфийского движения инклюзивного пресс-центра. Фото: личный архив героя публикации

- Когда мне предложили создать такой пресс-центр, я совершено спокойно согласилась. Не знала, что меня ждет. И вот через некоторое время передо мной сидят два ребенка с синдромом Дауна, три - тотальных слепых, два - с ДЦП. Я смотрю на них и думаю: «А что делать-то? Как обучить их азам журналистики? Методики-то нет». Но в итоге у нас все получилось. Причем, давай будем говорить честно, наши дети отработали парадельфийские игры намного лучше, чем взрослые журналисты.

Я благодарна всем, с кем общались мои подопечные, за то, что они не заигрывали с ними, отвечали серьезно, по-взрослому. Ребят это вдохновляло. А сколько трогательных моментов было!

К нам в гости приходил Лёша Талай. Он необыкновенный, в нем сильная мужская харизма! Перед встречей детям объяснили, что у Лёши нет ни рук, ни ног. И вот во время встречи к нему подошла наша Маша – незрячая девочка - и стала трогать его руками. Она же только так может «видеть». Это был невероятный момент! В такие минуты я сама многому учусь у этих детей.

- Чему?

- Тому, что в жизни бывает по-разному, что все это, наверное, не инвалидность, а многообразие жизни. Кого-то Господь создал вот таким, а кого-то таким.

Алексей Талай и Маша. Фото: личный архив героя публикации

«ДОБРО НУЖНО ТВОРИТЬ, А НЕ ПРИЧИНЯТЬ»

На самом деле первая особая ученица появилась в «Журавейнике» еще лет десять назад, задолго до того, как модными стали такие понятия, как «инклюзивное образование» и «доступная среда».

- Девочка-колясочница хотела заниматься журналистикой, и я ее взяла. Жила она в Камбарке, поэтому посещала только наши выездные школы, но мы все время были с ней на связи. В итоге она окончила факультет журналистики. С моей стороны это не было демонстрацией: мол, видите, с кем я занимаюсь. Просто хорошо знаю, каково это жить с инвалидностью. Понимаю, что такие люди, должны иметь выход из замкнутого пространства, в том числе творческий…

Когда Ольга Чиркова говорит о том, что знает, каково это жить с инвалидностью, она имеет в виду себя. Хотя никому, кто знаком с Ольгой Николаевной, даже в голову не придет назвать ее инвалидом. Таких сильных, целеустремленных, работоспособных женщин еще поискать надо.

Жизнь Ольги Чирковой изменила поездка на уборку картошки в Красноуфимский район Свердловской области, куда отправляли студентов журфака. Когда у нее и многих других ребят стали отказывать ноги, выяснилось, что это последствия токсического отравления - поля обрабатывали пестицидами.

Но нужно знать Ольгу Николаевну. Она живет по принципу: «Я сама». Сама, вопреки запретам врачей, родила сына. Сейчас ему уже 14-ть. Сама, пусть и с поддержкой, ходит. В инвалидную коляску впервые села только в июне прошлого года. Тогда по приглашению депутата Госдумы России Игоря Сапко Ольга Чиркова приехала в Пермь вместе с участницами своего проекта «Особая красота».

- Игорь Вячеславович пригласил нас на прогулку. Я понимала, что пешком такие расстояния не преодолею, поэтому впервые в жизни решилась сесть в коляску. И тут надо было видеть реакцию нашей Наташи – девочки с синдромом Дауна, которая занимается в «Журавейнике». Она закричала: «Нет, нет! Встань, встань! Сама иди, сама!». Все удивились: Наташа до этого говорила на каком-то своем непонятном языке, а тут стала четко произносить отдельные слова. Я испугалась, стала успокаивать ее, объяснять, что умею ходить, просто сейчас так надо. После этого случая Наташка стала меня опекать: то стакан воды принесет, то шалью укроет.

Однажды испугавшись за Ольгу Николаевну, Наташа Коробейникова теперь ее опекаетФото: Сергей ГРАЧЕВ

«Особую красоту» ижевчанам Ольга Чиркова открыла пять лет назад. Ей подарили прогулку в лимузине, а она решила, что должна разделить эту радость с теми, кто о таких сюрпризах даже и не мечтает. Нашла дизайнера, визажиста, парикмахера, фотографа, договорилась с рестораном и устроила праздник особым красавицам.

Этот проект перерос в ежегодный фестиваль. Одна из его самых трогательных составляющих – фотосессии «Белый танец». Особые красавицы пишут письма кавалерам – известным в Удмуртии людям – рассказывают о себе и приглашают их на танец. В этом году участницами фотоисторий стали и совсем еще юные особые красавицы.

Участники проекта «Белый танец» - председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин и Любовь Сингатуллина. Фото: Ольга Чичирко

Проектов, которым дала жизнь Ольга Чиркова, немало. Ее «Журавейник» - не только про детей и журналистику. Он про любовь и добро. Ольга Николаевна творит добро и не любит, когда кто-то пытается его причинить.

«ВЛАДЕЮ «БРОСКОМ КОБРЫ»

С недавних пор Ольга Чиркова еще и член общественной палаты Ижевска.

- А это вам зачем?

- Для меня это новый опыт взаимодействия с людьми, возможность получить поддержку моих идей. Я же иногда что-нибудь придумаю, а потому начинаю сомневаться: «Может, не нужно этого делать?». А когда приезжаю в Палату и слышу: «Да, Ольга Николаевна, надо, делай дальше», понимаю, что мой проект нужен не мне одной.

- Когда вы в последний раз плакали?

- На прошлой неделе. Довел до слез коллега, у которого в жизни ничего не сложилось.

- «Сильная женщина плачет у окна»?

- Сильная, да?

- Очень.

- Ты знаешь, конечно, у меня есть слабости, меня легко обидеть. Но я владею «броском кобры»: могу дать сдачи, когда обидчик этого не ждет.

Да, со стороны может казаться, что я борец. Но это не так. Как бы тебе объяснить? Чтобы получился красивый танец в балете, надо ноги в кровь истереть, понимаешь? Вот и у меня то же самое: чтобы что-то получилось красиво, я должна много трудиться. Конечно, у меня есть помощники, но я не могу сесть им на шею, не могу сказать: «Видите, какая я, вы мне должны помогать». Никто никому ничего не должен. Ты сам отвечаешь в этой жизни за себя и за все, что с тобой происходит.

ДОСЬЕ

Ольга Чиркова, руководитель Центра социального продюсирования «Журавейник», член Общественной палаты Ижевска, заслуженный журналист Удмуртии.

Окончила факультет журналистики Уральского госуниверситета. Работала в разных СМИ Ижевска, преподавала на факультете журналистики УдГУ.

В числе ее проектов:

Международный фестиваль детских и юношеских СМИ «Подсолнух». Проводится с 2005 года в Нечкино при поддержке депутата Госдумы РФ Валерия Бузилова.

«Особая красота» - проект с участием женщин и детей с ограниченными возможностями.

«Ребята с нашего двора» - встречи детей «Журавейника» с интересными людьми.

Карта социальной доступности – сайт-подсказка для маломобильных людей.

«Сказки народов мира» - проект, созданный совместно с обозревателем телеканала «Звезда» Алексеем Самолетов. В Ижевске он записал диск с удмуртскими сказками.

Газета «Школьный понедельник» - газета для незрячих детей.

Инклюзивный пресс-центр – был создан в «Журавейнике» во время проведения в Ижевске парадельфийских игр по предложению их организаторов.