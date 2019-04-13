«Умный спорт» пришел в 20 школ Ижевска

11 апреля в лицее №86 в рамках проекта «Шахматы в школе» восемь образовательных учреждений Ижевска получили шахматный инвентарь. Это №25, №53, №62, №64, №74, №86, №88 и дворец детского юношеского творчества.

– Каждая школа получает демонстрационную доску с магнитными шахматами, 10 комплектов шахмат и досок, в том числе для преподавателя, часы и учебники, – поделился Александр Ватлин, исполнительный директор Шахматной федерации Удмуртии.

По словам начальника управления дошкольного, общего и дополнительного образования Удмуртской Республики Элеоноры Симушиной, количество школ, где преподают шахматы увеличиваются в геометрической прогрессии. В 2017 году шахматам обучали в 13 образовательных организациях Удмуртии. Сегодня их уже 300 и более 10 000 ребят-юных игроков.

- Мы стараемся проводить уроки по шахматам во время перемен в коридорах школы, а в летний период выходим на площадку. Новое шахматное оборудование нам очень пригодится для популяризации «умного спорта», - рассказал учитель по шахматам школы №17.

Фото: Ильяс Бекмансуров

С каждым годом растет количество победителей и призеров по шахматам среди школьников Удмуртской республики. Проводят конкурсы и среди преподавателей по шахматам. В 2018 году впервые прошел конкурс на лучшее преподавание шахмат среди школ региона. Его организовывала федерация шахмат Удмуртии совместно с федерацией шахмат России, фондом Тимченко, министерством образования УР, минспорта и Корпорацией «Центр».

- Шахматный спорт для Корпорации «Центр» это особая и очень важная часть истории с социальной ответственностью. Ни для кого не секрет, что наш основатель Сергей Ощепков, уделял ему много времени и внимания. В итоге шахматный фестиваль «Кубок Корпорации «Центр» стал частью официального календаря российского Минспорта. Я надеюсь, что проект «Шахматы в школе» и дальше будет расширять свои границы и возможно охватит все образовательные организации республики, - поделился руководитель Корпорации «Центр» Роман Гайдуков. - За счёт чего будет популяризироваться и сам спорт.

На шахматный спорт у региональной федерации большие планы. Впервые республика подала заявку на проведение Суперкубка России. Соревнования планируют провести в двух городах – Ижевске и Воткинске. Результат должен быть известен во второй половине апреля.

Напомним, проект «Шахматы в школах» реализуется в России 3 года Общероссийской общественной организацией «Российская шахматная федерация» при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Удмуртия включилась в проект в 2017 году и на первом этапе 25 школ региона получили необходимый инвентарь. Целью этого проекта является формирование у школьников интеллектуальной и нравственной культуры, выработка спортивных качеств и ответственности.