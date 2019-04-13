2019-04-13T10:10:59+03:00
Спорт

«Умный спорт» пришел в 20 школ Ижевска

60 учреждений Удмуртии получили шахматный инвентарь
Эльмира Миргалимова
Поделиться:
Фото: Ильяс БекмансуровФото: Ильяс Бекмансуров
Изменить размер текста:

11 апреля в лицее №86 в рамках проекта «Шахматы в школе» восемь образовательных учреждений Ижевска получили шахматный инвентарь. Это №25, №53, №62, №64, №74, №86, №88 и дворец детского юношеского творчества.

– Каждая школа получает демонстрационную доску с магнитными шахматами, 10 комплектов шахмат и досок, в том числе для преподавателя, часы и учебники, – поделился Александр Ватлин, исполнительный директор Шахматной федерации Удмуртии.

По словам начальника управления дошкольного, общего и дополнительного образования Удмуртской Республики Элеоноры Симушиной, количество школ, где преподают шахматы увеличиваются в геометрической прогрессии. В 2017 году шахматам обучали в 13 образовательных организациях Удмуртии. Сегодня их уже 300 и более 10 000 ребят-юных игроков.

- Мы стараемся проводить уроки по шахматам во время перемен в коридорах школы, а в летний период выходим на площадку. Новое шахматное оборудование нам очень пригодится для популяризации «умного спорта», - рассказал учитель по шахматам школы №17.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

С каждым годом растет количество победителей и призеров по шахматам среди школьников Удмуртской республики. Проводят конкурсы и среди преподавателей по шахматам. В 2018 году впервые прошел конкурс на лучшее преподавание шахмат среди школ региона. Его организовывала федерация шахмат Удмуртии совместно с федерацией шахмат России, фондом Тимченко, министерством образования УР, минспорта и Корпорацией «Центр».

- Шахматный спорт для Корпорации «Центр» это особая и очень важная часть истории с социальной ответственностью. Ни для кого не секрет, что наш основатель Сергей Ощепков, уделял ему много времени и внимания. В итоге шахматный фестиваль «Кубок Корпорации «Центр» стал частью официального календаря российского Минспорта. Я надеюсь, что проект «Шахматы в школе» и дальше будет расширять свои границы и возможно охватит все образовательные организации республики, - поделился руководитель Корпорации «Центр» Роман Гайдуков. - За счёт чего будет популяризироваться и сам спорт.

На шахматный спорт у региональной федерации большие планы. Впервые республика подала заявку на проведение Суперкубка России. Соревнования планируют провести в двух городах – Ижевске и Воткинске. Результат должен быть известен во второй половине апреля.

Напомним, проект «Шахматы в школах» реализуется в России 3 года Общероссийской общественной организацией «Российская шахматная федерация» при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Удмуртия включилась в проект в 2017 году и на первом этапе 25 школ региона получили необходимый инвентарь. Целью этого проекта является формирование у школьников интеллектуальной и нравственной культуры, выработка спортивных качеств и ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Японии: женщины, произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция
Представляем прямую онлайн-трансляцию с соревнований Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Японии, женщины, произвольная программа. Выступления фигуристов, результаты Самодуровой и Туктамышевой
Зенит-Анжи 14 апреля 2019: Прогноз на матч 23 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Прогноз на матч 23 тура чемпионата российской Премьер-лиги по футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Анжи» (Махачкала). Команды сыграют в воскресенье,14 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 16.30 (Мск)
Новости 24
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира
Дорожные службы Ижевска начали прибирать улицы
Жители Ижевска проигнорировали пьяного водителя, который совершил ДТП
«Робокоп за нас»: Чичерина в Ижевске поздравила всех с Днем космонавтики
Платье для Масару, сложности с пачкой и распознавание игрушек: о чем рассказала Алина Загитова из Ижевска на передаче «Вечерний Ургант»
2 мая несколько улиц Ижевска перекроют
Не формат по-ижевски: сгоревшие мусорные баки, необычный зверек на дереве и транспорт Деда Мороза
Директор школы для детей с ограниченными возможностями в Ижевске работал по поддельному диплому
В зоопарке Ижевска поселился «зеленый единорог»
В выходные в Удмуртию придет похолодание
Колонна «Бессмертного полка» в 2019 году пройдет до администрации Ижевска
Директор фирмы в Ижевске похитил более 16 млн рублей
Разметку на дорогах Ижевска начнут наносить с 1 мая
Несколько дорожных знаков установят в Ижевске
Водитель «Лады-Ларгуса» погиб в ДТП на трассе Удмуртии
«Не хочешь – не поедем на ЧМ»: Даниил Глейхенгауз о сложном выборе Алины Загитовой из Ижевска
Более 70 млн рублей потратят на организацию детского отдыха в Ижевске