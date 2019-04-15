В Удмуртии закрывают детский дом: спасенных «детей-маугли» могут вернуть нерадивым родителям

Летом 2018 года в Сарапуле нашли двух «детей-маугли». Братья, которым на тот момент было 3 и 5 лет, жили в «загоне» метр на полтора, почти не двигались и голодали. Соцработники забрали детей у горе-родителей и передали в сарапульский детский дом. До сих пор рассказывая историю мальчишек, они не могут сдержать эмоций.

- Ножки были такие тоненькие, что ребята не могли нормально стоять, - вспоминает Лариса Баталина, инструктор по физвоспитанию. – Они не умели ходить по ступенькам и пользоваться туалетом. Один из мальчиков, не зная, как используется умывальная раковина, залез в нее целиком и вместе с ней упал – к счастью, ребенок не пострадал, только испугался.

За полгода, что браться находились в детском доме, была проведена огромная работа.

- Сейчас ребята стали подвижнее. Они до сих пор не говорят – пока в их лексиконе только отдельные звуки и слова – но уже понимают, когда к ним обращаются и делают, что просят. А раньше – смотрит на тебя, и в глазах немой вопрос: «Что ты от меня хочешь?»

Конечно, догонять сверстников мальчикам придется долго. Однако работа ведется. Младшему уже оформили инвалидность по психическому заболеванию, а старшему собирают документы.

Сейчас в детском доме 22 воспитанника, но настоящих сирот всего двоеФото: Екатерина АРДАШЕВА

С семьей «маугли» почти не видятся. Отец ребят не вписан в их свидетельства о рождении и не появляется – по словам матери, он постоянно где-то на заработках. Сама мать хоть и не лишена родительских прав, но и явных попыток исправить положение не предпринимает. На официальную работу она не устраивается и жилье в порядок не приводит, ссылаясь на запланированный ремонт.

К несчастью, в скором времени мальчиков вновь могут отдать родителям. Все потому, что городские власти решили закрыть приют - а это значит, малыши должны будут вернуться домой.

ОФИЦИАЛЬНО

И действительно, недавно администрация Сарапула решила закрыть детский дом (официальная информация об этом появилась 8 апреля). Свое решение власти обосновали просто – в учреждении проживает почти в три раза меньше воспитанников, чем позволяют площади (сегодня там находятся 22 ребенка). А в городе тем временем не хватает мест для дошколят. По плану, приют переделают в детский сад для детей с ограниченными возможностями и инвалидов на 60 мест. Подобная мера позволит обеспечить путевками 40 ребят, стающих в очереди, а также перевести 20 детей из коррекционных групп существующих садов. На освободившихся площадях, в свою очередь, откроют обычные группы.

Всего на процедуру реорганизации отводят около полугода. Администрация заверяет, что сотрудники детдома не станутся без работы – они продолжат свою трудовую деятельность во вновь созданном учреждении или других образовательных учреждениях города. Но что же будет с воспитанниками?

Детский дом имеет большую материальную базу для работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, у него республиканское финансирование и много спонсоровФото: Екатерина АРДАШЕВА

- Два ребенка-сироты будут устроены в семьи, - объяснил заместитель главы Сарапула по социальной сфере Виктор Шестаков. - Если этого не получится, они будут переведены в республиканское учреждение для детей-сирот. Остальные дети (а их 20 человек – прим. ред.) будут переданы в кровные семьи, при условии отсутствия неудовлетворительных условий проживания. Контроль будет осуществлять служба опеки и попечительства. В случае неудовлетворительных условий проживания, дети будут направлены в детский приют АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Сарапула» (отметим, что вместимость этого приюта 20 мест, однако по словам сотрудников, постоянная потребность учреждения в 40 местах – прим. ред.)

Проще говоря, большая часть ребят вернется в семьи. В те самые, из которых их забрали. Почему – рассказали сами сотрудники детского дома.

СЕМЬИ, В КОТОРЫХ ДЕТЕЙ НЕ ЖДУТ

- Социальный приют и детдом не одно и то же, - пояснила Людмила Балакина, старший воспитатель. – В приюте дети обычно находятся от 3 до 6 месяцев – так положено по закону. Часто бывает, что дети возвращаются к родителям, а те снова не справляются, и дети повторно попадают в приют. У большинства есть родители, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Однако часто под этой формулировкой скрывается алкоголизм и даже психические расстройства.

Иначе дела обстоят в детском доме. Сироты остаются там, пока им не найдут приемную семью, либо до 7 лет. Когда приходит время идти в школу, окрепших, социализированных ребят переводят в другие госучреждения, как правило, в Республиканский детский дом. В Каракулинскую школу-интернат и Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей переходят сироты с инвалидностью.

На фото, предоставленном Сарапульским детским домом видно, из каких ужасных условий забирали детей. На втором фото - одна из игровых комнат детдома

По соглашению же с родителями дети помещаются в детдом на год, но путевку можно продлять, если условия в кровной семье не улучшаются. Чаще всего так и происходит, то есть дети, имеющие родителей, живут здесь годами. Например, так происходит в случае, если родители находятся в местах лишения свободы.

- Их не лишают родительских прав. Суд встает на сторону таких родителей, объясняя, что они ограничены в свободе и физически не могут выполнять свои обязанности, - рассказывает Людмила Балакина. – Сейчас государственная инициатива не лишать прав, а восстанавливать кровную семью. Лишают – в самом крайнем случае. Например, у нас была ситуация, когда отец ребенка попал в колонию, а мать просто пропала. Сначала приходила, навещала, а потом решила устроить свою личную жизнь и забыла о дочери. Вспомнила спустя полтора года, но восстанавливать свои права так и не стала. А вот сейчас мы собираем документы, чтоб ограничить в родительских правах психически нездоровую женщину – к сожалению, этот тот случай, когда мама сама нуждается в присмотре.

Нужно сказать, что вопрос закрытия детдома в Сарапуле поднимается ежегодно. В последний раз – извещение пришло в приют в 2018 году. Тогда, однако, решение отменили.

Из антисанитарии дети попадают в чистоту и уют

- 20 марта нашего директора пригласили в администрацию и буквально поставили перед фактом, - говорят сотрудники детского дома. – Сказали – вас слишком мало. Однако по санитарным нормам в группе детей с ограниченными возможностями здоровья и не должно быть более 8 человек. Мы и так часто принимаем детей больше, чем положено. Сейчас у нас 22 ребенка – недавно двое отправились в семьи, но двое других уже готовятся переехать к нам.

По словам сотрудников, малая наполняемость бывает в сентябре, когда детей отправляют в школы, но уже к октябрю в детском доме вновь заполняются все места.

- Сейчас мы отбавили обращения к Главе республики, Министру образования УР, Уполномоченному по правам ребенка, и в Общероссийский народный Фронт, - рассказали воспитатели. – Пока ответы готовятся, мы надеемся, что нашу позицию поймут. За себя мы не переживаем – мы не останемся без работы. Но очень боимся за детей, которым нужно будет вернуться в свои семьи – кто знает, что их будет ждать.