Трагическая случайность? Следователи выяснят обстоятельства трагедии на Берша в Ижевске, где ребенок выпал с балкона

В воскресенье, 14 апреля, на улице Берша в Ижевске произошла трагедия – 4-летний мальчик выпал с балкона 9-го этажа. Спасти ребенка, к сожалению, не удалось. Правда ли, что малыш оказался в квартире один, почему он пошел на балкон и что ждет родителей, выяснила «Комсомолка».

САМ ОТКРЫЛ ОКНА И ДВЕРИ

То, что произошло в семье – это действительно трагическая случайность, а не халатность. Семья благополучная, на различных учетах не состоит. 27-летняя мама всячески заботится о двух ребятишках – 4-летнем мальчике и девочке-первоклассница. Дети всегда накормлены и одеты.

В тот злополучный день старшая дочка была в гостях у родственников. Малыш спокойно спал.

- Женщина решила совсем ненадолго отлучиться – необходимо было отнести ключи на работу, которая в 10 минутах ходьбы от дома. Она знала, что обычно у ее ребенка очень крепкий сон – обычно его не мог разбудить даже сильный шум. Предварительно закрыла все двери и окна в квартире, - рассказал руководитель следственного отдела по Устиновскому району Ижевска СУ СК России по Удмуртии Алексей Щербаков.

Вот только когда мама ушла, мальчик проснулся. Вероятнее всего, он услышал, как во дворе играют другие ребятишки и решил посмотреть на них. Оделся, взял игрушку. Затем открыл дверь на балкон, вытащил стульчик и открыл окно. Что было дальше, описывать не стоит.

- По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По результатам будет дана юридическая оценка, - сообщил Алексей Щербаков.

ВАЖНО!

Стоит сказать, что приближается лето – время, когда окна постоянно открыты, а от улицы отгораживают только москитные сетки. Следственное управление обращается к жителям республики. Уважаемые родители, взрослые! Будьте бдительны, исключайте свободный доступ детей к открытым окнам, даже кратковременно не оставляйте детей без присмотра. Помните, что ваше внимание и ответственность – залог их безопасности!