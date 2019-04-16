Улицы обработают от клещей, а у парка Кирова поставят новую пристань: какие изменения ждут ижевчан этой весной

На улицы вышли поливомоечные машины, в парках вот-вот стартует новый сезон. Как еще город готовится к теплому сезону, и что новенького ждет ижевчан этим летом?

Ижевск готовится к лету

На улицы вышли поливомоечные машины, в парках вот-вот стартует новый сезон. Как еще город готовится к теплому сезону, и что новенького ждет ижевчан этим летом?

Борьба с клещами

в парке Кирова территорию обработают раньшеФото: Архив КП

В мае Ижевск начнут обрабатывать от клещей. В этом году на борьбу с ними потратят почти 400 тысяч рублей, сообщает администрация города. Общая площадь обработки составит 385,96 га. В нее войдет парк Космонавтов, лес у Северного кладбища, лес около Тропы здоровья, лес около Южного кладбища, территория около приюта для животных «Кот и пес», биатлонный комплекс имени Демидова, ряд лесополос города и другие места.

Кстати, парк Кирова начнут обрабатывать от клещей раньше - в конце апреля-начале мая. В июне парк обработают повторно.

Грязь долой!

в этом году дороги помоют без шампуняФото: Архив КП

Когда установятся плюсовые температуры, в Ижевске помоют центральные улицы. Уборку проведут «дорожными пылесосами». Мыть дороги будут вечером и ночью, чтобы не мешать транспорту.

Первым должны убрать центральный квадрат города - здесь ведется подготовка к майским праздникам. Отметим, что все городские дороги делятся на две категории, в зависимости от интенсивности движения: А (их планируется мыть 4 раза в месяц) и Б (2 раза в месяц). Полный список дорог можно найти на сайте izh.kp.ru (18+).

Новые аттракционы…

в парках появятся 4 аттракционаФото: Архив КП

В новом сезоне в Летнем саду появятся 4 новых аттракциона. Уже сейчас там устанавливают две карусели.

- Рассчитываем, что с открытия сезона будет работать экстремальный аттракцион «Луна», который понравился большинству наших гостей в прошлом сезоне. Тогда же заработает самый ожидаемый аттракцион «Тополь», - рассказали в пресс-службе «Парков Ижевска».

Аттракционы заработают 20 апреля, а 27 апреля состоится торжественное открытие парка.

… и обновленная пристань

Станция на бульваре Воскресенского открылась в прошлом годуФото: Архив КП

В мае в Ижевске запустят движение теплоходов. Цена билетов составит около 130 рублей.

- Сезон навигации планируется начать на привычных для ижевчан условиях. Вопрос о новых станциях и переносе старых будем решать в течение сезона. Как минимум, для каких-либо изменений необходим дополнительный анализ, который будет возможен только после передачи кораблей в управление Летнего сада, - сказали в пресс-службе «Парков Ижевска».

Теплоходы будут останавливаться около центральной пристани Ижевска, бульвара Воскресенского (эту пристань в 2019 году планируют реконструировать), Соловьевских дач и Воложки. Кроме того, планируется ремонт пристани на Воложке.

Цветущий город

Клумбы появятся на восьми улицахФото: Архив КП

На улицах Ижевска вновь расцветут клумбы. Цветник появится на разворотном кольце по улице Первомайской. Также растения высадят на улицах Пушкинская, 10 лет Октября, Карла Либкнехта, Лихвинцева, 9 Января, Ленина, на перекрестке Щорса и Холмогорова. Высадят петунию, сальвию, агератум, бархатцы, кохию, бегонию, цинерарию, алиссум. периллу, антирринум, канну.

Кстати, массово сажать деревья в этом году не будут. А вырубать их будут лишь в экстренных случаях - например, когда они угрожают безопасности пешеходов или транспорта, сообщает администрация города.

Нанесут дорожную разметку

разметку нанесут термопластикомФото: Архив КП

Когда установятся положительные температуры, в Ижевске нанесут дорожную разметку. В этом году на эти цели потратят 8 млн рублей, из них 2 млн рублей на разметку пешеходных переходов, а 6 млн на саму дорожную разметку.

В местах повышенной опасности нанесут вертикальную дорожную разметку. Это касается мест, где автомобильные дороги сужаются, и «островков безопасности».

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