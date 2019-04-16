«Призрак оперы» и «Кармен»: как создаются костюмы для чемпионки мира Алины Загитовой

«Призрак оперы», «Кармен», «Лара Крофт», «Красная балерина» и «Жрица огня»… Каждый образ чемпионки мира из Ижевска Алины Загитовой запоминается как зрителям, так и судьям. Решающую роль в этом играет костюм: он создает первое впечатление и помогает спортсмену настроиться на победу. Мы решили выяснить, как создаются платья Алины, из первых уст - от дизайнера Ольги Рябенко.

«Стиль диктует музыка»

Знакомьтесь! Это - Ольга Рябенко, которая и создает платья для Алины. ФОТО: @ryabenko_olga21

Алина и Ольга познакомились сразу, как только спортсменка переехала в Москву: женщина шила костюмы для группы Этери Тутберидзе. С тех пор они неразлучны: Ольга продумывает и воплощает в жизнь образы для мировой чемпионки. Решающую роль при этом всегда играет композиция, под которую Алина выйдет на лед.

- Стиль одежды диктует музыка, - комментирует Ольга. - В прошлом году у Алины были балетные темы, поэтому костюмы были соответствующие - красная пачка и пачка лебедя. В этом году музыка подобрана таким образом, что с балетом несовместима, поэтому и платья - летящие. От балета не осталось и следа.

В новом сезоне балетные пачки сменились струящимися платьями. ФОТО: ryabenko_olga21

В голове Ольги идея образа появляются сразу после прослушивания композиции, под которую Алина выйдет на лед. После эскиз обсуждается с тренером, хореографом и самой фигуристкой. Достигнуть единой точки зрения - важнейший этап.

- В создании костюма участвуют все. Нет такого, чтобы я что-то сшила и сказала: «Нате, надевайте!», - смеется дизайнер. - Например, ситуация: спортсмен некомфортно чувствует себя в зеленом цвете, а мы ему сшили наряд именно такого цвета. Естественно, он упрется и надевать его не будет.

С Алиной таких ситуаций не возникало - итоговый результат может отличаться от первоначального эскиза, но всегда устраивает и саму фигуристку, и тренерский состав.

Алина впервые видит итоговую версию платья для образа горячей цыганки Кармен. ФОТО: ryabenko_olga21

- Алина совершенно спокойная. Сложностей в работе с ней не возникает, - говорит Ольга.

На одно платье Алины - две недели работы

На столе у Ольги - десятки нарядов разной степени готовности: одни находятся еще в стадии эскиза, вторые ждут очереди на декорирование. Дизайнер никогда не занимается одним из них денно и нощно - такая роскошь просто непозволительна. Так, на создание платья, в котором Алина вышла на лед под композицию из «Призрака оперы», при параллельной работе с другими костюмами ушло около двух недель.

- Конечно, образ продумывался гораздо дольше, - комментирует Ольга. - А именно на пошив, при том что работу я веду параллельно сразу с несколькими платьями, ушло около двух недель. Мой день разбит на сегменты: в ночное время, например, я рисую эскизы и клею камни, чтобы не шуметь и соседям спать не мешать. В дневное время шью и выезжаю на примерки. На неделе в работе может находится около 10 платьев. Это не значит, что они все будут готовы.

На 1 сезон фигуристу шьется 2 основных костюма - на короткую и произвольную программы. Однако бывают моменты, когда их приходится перешивать: например, при интенсивном росте спортсмена.

- Нет, платье Алины мы не перешивали и не подшивали, - предвосхищая вопрос отвечает Ольга. - Несмотря на то что с сентября Загитова вытянулась, что заметили все - и «внутренняя кухня», и болельщики, - костюмы сели идеально.

Однако случай, когда платье пришлось корректировать, все-таки произошел. Алина попросила подкорректировать длину юбки балетной пачки в прошлом сезоне. Счет шел на миллиметры, подрезали в два захода: боялись отсечь слишком много…

А это - уникальное "лебединое" платье, которое меняет цвет при прикосновении. ФОТО: ryabenko_olga21

- В итоге Алина была довольна, - делится Ольга. - И была уверена, что этот вот подрезанный миллиметраж ей очень помог.

Легенда о красной пачке

О том, что Алина Загитова «донашивала» красную пачку, принесшую победу на Олимпийских играх-2018, за Евгенией Медведевой, в Интернете гуляют легенды. Однако это совсем не так.

- Когда Загитова пришла в группу Этери Тутберидзе юниркой, есть своеобразная очередность: сначала ставят программы старшим, а малыши остаются на «попозже», - поясняет Ольга. - И Алине предложили надеть Женину пачку. Поняли, что она сидит гармонично и решили оставить образ красной балерины на следующий сезон.

Естественно, платье перешили: это не было точной копией Жениного. По заданию тренера Ольге нужно было сохранить образ красной балерины.

Знаменитая пачка, которая сделала Алину "красной балериной". ФОТО: ryabenko_olga21

- Я предлагала другие варианты, однако у Этери Георгиевны был уже сложенный в голове образ, - рассказал дизайнер. - Но я вносила корректировки. Технически пачка совершенно другая. Женина пачка была на сетке, мои конструкции другие. У ее варианта другие слои юбок стоят. Конечно, здесь нужно тонкое сравнение. Когда издалека смотрят, думают: «Ой, да что там. Ничего не поменялось». Но Алинина пачка совершенно другая, в ней другой крой. Присутствуют более театральные линии. Я бы сказала, что первый вариант был детским.

Костюм для Масару

Оказывается, Ольга шьет платья не только для Алины, но и для ее любимой питомицы - собаки породы акита-ину. В образе красной балерины Масару впервые появилась на людях в телепрограмме «Вечерний Ургант» (16+), куда пришла вместе со своей хозяйкой.

Снимок прямиком из гримерки "Вечернего Урганта"! Масару уже в образе. ФОТО: ryabenko_olga21

- Было 4 варианта платьев, но остановились на одном. На примерке было страшновато: Масару все-таки собака совсем не маленькая! - смеется Ольга.

Вопрос ребром

- Сколько стоит одно платье Алины?

- Недешево, - говорит Ольга. - В этом году цены поднялись, поэтому цены на самое простое детское платье начинаются от 30 тыс. рублей. А про Алинины наряды не скажу - ее платья оплачивает Федерация фигурного катания.

СПРАВКА «КП»

Ольга Рябенко закончила колледж в Луганске по специальности портной-закройщик. С детства любила шить, придумывала платья для любимых кукол. В родном городе работала в ателье - выкраивала вечерние наряды. 12 лет назад создала первый костюм для фигуриста. С тех пор не останавливается, оттачивая свое мастерство.