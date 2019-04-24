19 лет в эфире: как «НАШЕ Радио» завоевало сердца ижевчан

Более 600 призов, тысячи звонков и сообщений, десятки звездных гостей и приглашенных экспертов. Так прошел 18-й год «НАШЕго Радио» (12+) в Ижевске. А 25 апреля популярная радиостанция готовится отметить свое 19-летие. Давайте вспомним, чем запомнился прошедший год слушателям 103,8 FM.

«НАШЕ Утро» – новая и прорывная программа для Ижевска

Слушатели уже успели полюбить новое утреннее шоу «НАШЕ Утро», где в будни с 7:00 до 8:00 вместе с ведущими обсуждают самые интересные новости, получают подарки, шутят и настраиваются на нужную волну.

Фото: Архив

– Многие не верили, что жители Ижевска могут в 7 утра позвонить в эфир и принять участие в розыгрыше. Как оказалось, наши слушатели встают в 5 утра, и в 7 у них уже начинается активный рабочий день. И они готовы включаться в эфирное обсуждение. Мы были приятно удивлены, – рассказывает Юлия Кудрявцева, программный директор «НАШЕго Радио» в Ижевске.

Новый проект – новые ведущие. «НАШЕ Утро» ведут Глеб Санников и Саша Ядрова.

– Саша идеальная утренняя ведущая – хохотушка-оптимистка. Глеб – более спокойный и циничный. Так что они отлично друг друга дополняют. Глеб также запустил процесс с концертами наших групп. Он сам играет и пишет песни в группе «Долбушина и Пугач», поэтому и взял на себя организацию всех эфиров-концертов, отвечает за связь со звездами, которых мы пишем в другом новом проекте – «НАШ Live»*, – отмечает Юлия Кудрявцева.

«БезОбеда Шоу» развлекает акустической музыкой

В эфире по будням с 12:00 до 13:00. Ведут Юлия Кудрявцева и Александр Киршин. Помимо общения со слушателями и розыгрыша призов здесь в акустике играют НАШИ ижевские группы. А также приходят интересные гости, которые занимаются необычным делом для Ижевска.

Например, звезды «НАШЕго Радио» – Илья Чёрт, Спирин, Лусинэ Геворкян, а также создатели службы доставки орехов и сухофруктов ОРЕХ БОБРУ Дамир Мухутдинов и Андрей Дроздов, представитель компании «Флай-Флай» в Ижевске Екатерина Середа, банщик, чемпион Удмуртии по парению, финалист России Станислав Сусеков, директор студии индивидуального пошива мужской одежды и обуви INDEVER в Ижевске Александр Сурнин, начальник отдела продаж ЗАО «Ижторгметалл» Алёна Басова, директор представительства АО «Финам» в Ижевске Сергей Казанцев и многие другие.

Фото: Архив

– Проект очень круто работает. Гость рассказывает о своем бизнесе, слушатели ему задают вопрос, а за самый интересный вопрос гость вручает символические призы. Был опыт, когда пришел клиент на эфир и за это время ему написали 2 человека и оформили заказ на покупку товара, – вспоминает Михаил Коротков, руководитель рекламного отдела радиостанции «НАШЕ Радио»-Ижевск.

Проект «НАШ Live» заинтересовал не только ижевских музыкантов

Фото: Архив

«НАШ Live» – часовой полноценный концерт с интервью, записанный на профессиональной студии. В эфире – 2 раза в месяц с 22:00.

– «НАШ Live» записывается в аудио- и видеоформате. Первый уходит в эфир, второй – в соцсети. Причем начинали мы с группами ижевскими: «Виноградная лиса», «Трали-Вали», Vere dictum*. Потом разогнались, стали приходить известные группы, приезжающие в Ижевск с концертами: «План Ломоносова», Znaki*, «Тараканы!», – рассказывает Юлия Кудрявцева.

Самые яркие выпуски программы смотрите в группе «НАШЕ Радио | Ижевск».

«НАШЕ Радио» в Ижевске в оффлайне

Многие проекты давно вышли за рамки эфирного времени и собирают любителей рока на крутые мероприятия.

Например, караоке-баттлы. На них приходят не только участники, но и их друзья, родственники. Это создает невероятно теплую и дружественную атмосферу.

Фото: Архив

Это и «Улётный ЗАГС», который на известном ижевском фестивале «Улетай» скрепляет сердца любителей рок-н-ролла.

– Прошлым летом мы поженили примерно 115 пар и 25 раз послушали песню «Джинсы порезаны, лето, три полоски», – смеется Юлия Кудрявцева. – Очень приятно, что, по сравнению с прошлым годом, пар, реально заморочившихся со свадебными костюмами, стало больше. Люди едут из Перми, Тюмени, Челябинска.

Фото: Архив

Ну и всеми любимая «Охота», которая в этом году уже в 19-й раз соберет любителей головоломок и гонок на автомобилях. Организаторы обещают ее видоизменить, но все сюрпризы держат в секрете.

Фото: Архив

Достижения

Звездные гости сходятся в одном: Ижевск – рок-город. Здесь очень любят эту музыку и тепло принимают приезжих музыкантов. Видимо, поэтому «НАШЕ Радио» играет во многих приемниках, а проекты радиостанции получают награды на различных профессиональных конкурсах. Так игра «Наши песни на салфетках» в 2018 году в номинации «Лучшая развлекательная программа» получила второе место Всероссийской радиопремии «Хрустальный микрофон».

Энергия и драйв «НАШЕго Радио»

– Когда ты слушаешь и любишь «НАШЕ Радио», ты понимаешь, как много вокруг людей, живущих в ритме хорошей музыки. Продолжают звучать на волне 103,8 FM любимые песни групп «ЧАЙФ, «ДДТ», LOUNA, Animal ДжаZ. При этом радиостанция не стоит на месте, меняется вместе со своими слушателями. Появляются новые исполнители, например, «План Ломоносова», легендарные коллективы дарят нам новые хиты. Но те, кто начал 19 лет назад слушать «НАШЕ Радио», остаются с нами до сих пор. Кто-то из них открыл свой бизнес, кто-то вышел замуж или женился, у кого-то родились дети или даже внуки. Но энергия и драйв НАШИх людей до сих пор в сердцах и передается из поколения в поколение. Это огромное счастье, что на концерты любимых музыкантов можно прийти вместе со своими детьми, – поделился исполнительный директор по собственным проектам медиагруппы «Центр» Антон Дёмин.

КСТАТИ

Уже 25 апреля в 19:00 «НАШЕ Радио» в Ижевске будет отмечать свой 19-й день рождения на закрытой вечеринке в компании с отличными ижевскими музыкантами: группами «Долбушина и Пугач», «Трали-Вали», Vere Dictum! Будет работать фотозона, на которой можно сделать фото со своими кумирами. Там же появится возможность обыграть наших ведущих в бир-понг и выиграть путевку на «Нашествие»! Билетов в продаже нет, их можно только выиграть в эфире: «НАШЕ Утро» – с 7:00 до 8:00 и «БезОбеда Шоу – с 12:00 до 13:00).

Количество билетов ограничено.

Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроке, месте и порядке их получения смотрите в группе ВК «НАШЕ Радио» в Ижевске».

Организатор: ИП Власова Анастасия Сергеевна

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*Лайв, Вере Диктум, Знаки