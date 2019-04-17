«Люди делали селфи на фоне горящего Нотр-Дама» Ижевчанка стала свидетельницей пожара в Париже

Вечером 15 апреля загорелся один из главных символов Парижа – собор Парижской Богоматери. Это событие стало большой потерей для всего мира. Тяжело переживают потерю и ижевчане, которые видели Нотр-Дам-де-Пари вживую или мечтали его посетить. Были и те, кто своими глазами увидел пожар.

- Мы ехали в Париж в надежде увидеть Эйфелеву башню и Нотр-Дам-де-Пари. Ведь это символы Франции и знаковые места города, - вспоминает ижевчанка Елена Бессчетнова. В день, когда загорелся собор, она как раз отдыхала в столице Франции и гуляла по городу. – В момент трагедии я была на другом берегу реки - перед собором были другие здания, и я не видела, как его тушили, не видела, как упал шпиль. Но видела момент, когда пламя сильно охватило здание. Горел собор долго. Вокруг кружила полиция и пожарные. Рядом стояли зеваки - делали селфи на фоне пожара, снимали на телефоны. Дыма было много, а вот запаха почему-то не было...

«ХОРОШО, ЧТО УСПЕЛИ УВИДЕТЬ ВЖИВУЮ»

А вот ижевчанка Юлия была в Париже в конце марта – путешествовала вместе с подругами. В Нотр-Дам-де-Пари компания попала случайно – увидев шпиль собора, девушки направились к зданию.

– Мы несколько минут просто стояли, задрав головы. Это было потрясающе! – вспоминает девушка. Больше всего ее впечатлили горгульи – они напомнили ей роман «Собор Парижской Богоматери». – Нужно побывать в Париже, чтобы понять грандиозность Нотр-Дама. В городе есть несколько близких по духу и масштабу строений, например, церковь Сент-Эсташ, но даже они не сравнятся с собором Парижской Богоматери. Здесь каждый камушек, каждая скульптура, каждый элемент несет свою историю. Внутри все пропитано особой атмосферой, и на долю секунды внешний мир перестает существовать.

Юлия говорит, что в Нотр-Даме невозможно заблудиться, несмотря на огромные размеры. А еще девушкам посчастливилось увидеть церковную службу и послушать живое органное пение.

– Я чуть не расплакалась, когда узнала о пожаре. Первая мысль была: «Как хорошо, что я успела это увидеть!»

«ТАК НЕЛЕПО СГОРЕЛ»

фото: Наталья Конева

А вот ижевчанка Наталья увидела собор буквально за неделю до пожара, он входил в программу тура, по которому ехала девушка. Правда, осмотреть достопримечательность удалось весьма бегло – на это было буквально 15 минут.

- К собору стоит огромная очередь, а времени в обрез. Поэтому осматривали постройку очень бегло. На смотровую площадку подняться не успели. Больше всего впечатлили витражи, - рассказывает девушка. - Первые эмоции после трагедии – боль утраты. Мне очень повезло увидеть собор до пожара. Но мне хотелось бы более детально осмотреть его в будущем. Конечно, жаль, что сгорел символ Парижа. Собор выдержал много войн, а тут так нелепо сгорел…

РАСПЛАКАЛАСЬ, КОГДА УВИДЕЛА НОТР-ДАМ

Семь лет назад ижевчанка Наталья уехала волонтером в Германию. Из Германии девушка вместе с друзьями внезапно сорвалась во Францию на несколько дней.

- Нас предупредили, что в Париже все дорого и что нам не хватит денег и на жилье, и на еду. Поэтому мы сварили картошку и повезли ее с собой в майонезных ведерках! У меня есть фотографии из Франции, где я с пакетом. В пакете была наша картошечка.

фото: архив героини

На второй день Наталья и компания отправились к собору Парижской Богоматери. Этот пункт был обязательным в поездке.

- Я расплакалась, когда увидела Нотр-Дам. Это первый огромный собор, который я посетила. В Германии церкви гораздо меньше. Жалко, что не услышали орган.

Больше всего в Нотр-Даме Наталью поразили… голуби! Девушка и ее друзья кормили голубей французскими булками.

- Около собора Парижской Богоматери туристы кормят голубей. Я поразилась тому, какие птицы страшные. Нигде в мире я не видела настолько тощих голубей! Мы кормили их французскими булками и багетами, - рассказывает ижевчанка.

О том, что случилось, девушке рассказали коллеги.

- Поначалу я не поверила: как Нотр-Дам может сгореть? Потом открыла новости и расплакалась. Это место, где я была, и мне больно смотреть, как оно горит, - признается девушка.

ПОСТРАДАЛ ОТ БЕСПЕЧНОСТИ?

Ижевчанка Ирина побывала в Париже в 2013 году.

- Я жила рядом с собором Парижской Богоматери. И в первый раз я увидела его не с «туристической» стороны. И надо сказать - Нотр-Дам прекрасен со всех ракурсов, - вспоминает она. – Французы любят праздники. Рядом с собором проводятся фестивали, там можно сесть на лужайку и выпить вина, закусить багетом. Я не эксперт, чтобы определять причины пожара. Но если рабочие были французы, они вполне могли и закурить на строительных лесах. Может, Нотр-Дам пострадал от некой французской беспечности.

фото: Ирина Шайдуллина

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