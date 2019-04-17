2019-04-17T14:27:48+03:00
Спасатель

15 фотографий работы спасателей, которые доказывают их мужество

Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Ольга МихайловаФото: Ольга Михайлова

Спасатели – это те люди, которые ежедневно рискуют своей жизнью, ради других. Они не боятся огня и разрушений. Они не раздумывая бегут в горящий дом, чтобы вытащить оттуда людей. Они бросаются в рухнувшие здания, не переживая о том, что их может придавить бетонными плитами.

Не каждый сталкивался с настоящими героями лицом к лицу, поэтому «Комсомолка» решила показать, какова работа спасателя ГУ МЧС по Удмуртии.

Фото: Александра Букреева

Фото: Александра Букреева

Фото: Елена Андреева

Фото: Елена Андреева

Фото: Елена Андреева

Фото: Елена Андреева

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Никита Хамитов

Фото: Никита Хамитов

Фото: Ольга Михайлова

Фото: Ольга Михайлова

Фото: Никита Хамитов

Фото: Никита Хамитов

Фото: Ольга Михайлова

Фото: Ольга Михайлова

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: Ольга Михайлова

Фото: Ольга Михайлова

ИСТОЧНИК KP.RU

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