15 фотографий работы спасателей, которые доказывают их мужество

Спасатели – это те люди, которые ежедневно рискуют своей жизнью, ради других. Они не боятся огня и разрушений. Они не раздумывая бегут в горящий дом, чтобы вытащить оттуда людей. Они бросаются в рухнувшие здания, не переживая о том, что их может придавить бетонными плитами.

Не каждый сталкивался с настоящими героями лицом к лицу, поэтому «Комсомолка» решила показать, какова работа спасателя ГУ МЧС по Удмуртии.

Фото: Александра Букреева

Фото: Елена Андреева

Фото: Елена Андреева

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Никита Хамитов

Фото: Ольга Михайлова

Фото: Никита Хамитов

Фото: Ольга Михайлова

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР