15 фотографий работы спасателей, которые доказывают их мужество
Спасатели – это те люди, которые ежедневно рискуют своей жизнью, ради других. Они не боятся огня и разрушений. Они не раздумывая бегут в горящий дом, чтобы вытащить оттуда людей. Они бросаются в рухнувшие здания, не переживая о том, что их может придавить бетонными плитами.
Не каждый сталкивался с настоящими героями лицом к лицу, поэтому «Комсомолка» решила показать, какова работа спасателя ГУ МЧС по Удмуртии.
Фото: Александра Букреева
Фото: Елена Андреева
Фото: Елена Андреева
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Никита Хамитов
Фото: Ольга Михайлова
Фото: Никита Хамитов
Фото: Ольга Михайлова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
Фото: Ольга Михайлова
ИСТОЧНИК KP.RU
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