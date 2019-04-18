«Каждый наряд был сшит для знаменитости»: одежду 15-летней ижевчанки представили на неделе моды «Мерседес Бенц»

Одежду от 15-летней ижевчанки Арины Максимовой представили на неделе моды «Мерседес Бенц». В число счастливчиков девушка попала не случайно – она приняла участие в конкурсе «Дай пять! Дизайнер будущего» и обошла 2000 участников со всей страны! «Комсомолка» выяснила подробности.

Арина считает: творческая жилка досталась ей от отца.Фото: Личный архив

МЕЧТАЛА О ПОБЕДЕ

- «Дай пять! Дизайнер будущего» - это конкурс для тех, кто интересуется модой, дизайном одежды и мечтает стать дизайнером-модельером. Ну я и согласилась. Сначала нарисовала карандашом пять эскизов одежды, потом отсканировала их и уже в компьютере наложила графику и отправила на конкурс, - рассказывает Арина.

Сейчас девушка учится в 9ом классе 46ой школы. Дизайном она увлекается с 7 лет. А с 14 лет занимается в школьном медиацентре PRo46*. Именно руководитель этого центра и предложил ученице принять участие в конкурсе. Девочка отправила заявку - эскиз буквально за 5 дней до дедлайна.

«Дизайн одежды – это определенно мое».Фото: Личный архив

– О своей победе я узнала спустя пару дней. Я была дома, занималась своими делами, как вдруг увидела, что меня отметили в сообщении нашего медиацентра. Открываю, а там: «Ученица нашей школы Арина Максимова стала победительницей в конкурсе «Дай пять!». Я расплакалась от счастья, я так хотела победить! – делится Арина.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОПЫТ

В качестве финалистки Арине предстояло отправиться в Москву на неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week 2019! Он состоялся 1 апреля. Показ прошел в необычном жанре «драматического дефиле» и стал подиумным представлением, участие в котором в качестве моделей приняли и звезды. По эскизам 21 финалиста конкурса для звезд сшили костюмы, известный дизайнер Игорь Гуляев лично следил за этим процессом.

Все начиналось с кукол Барби и юбок, которые Арина шила на уроке технологии.Фото: Личный архив

– Это было просто потрясающе, ведь каждый наряд был сшит специально для конкретной знаменитости! Например, по моему эскизу изготовили наряд для певицы Нади Дорофеевой (солистка группы «Время и Стекло»), но и здесь меня поджидал сюрприз. Мой жакет уже в день показа на репетиции примерила другая певица – Дарья Гривина. Моими первыми впечатлениями при виде Даши были: «Ой, она такая миниатюрная», – делится ижевчанка. – Вместе со звездами по подиуму прошли и мы, победители конкурса. Это было незабываемо! Кстати, после дефиле Дарья Гривина оставила себе мой жакет!

Отметим, что каждый эскиз, поступивший на конкурс, оценивало компетентное жюри: продюсер проекта «Дай пять!» Лина Арифулина, российский дизайнер Игорь Гуляев, генеральный продюсер Недели Моды Mercedes-Benz Fashion Week Александр Шумский, телеведущая Светлана Бондарчук и стилист Александр Рогов.

Кстати, скоро Арина снова вместе со своей командой из медиацентра отправится на финал всероссийского конкурса «Медиашкола в Анапе», где защитят свои медиапроекты в двух номинациях: «школьное ТВ» и «социальные сети».

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