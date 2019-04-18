«Шансов его найти живым все меньше»: В Удмуртии два месяца ищут 14-летнего школьника

Вот уже два месяца в Удмуртии не могут найти 14-летнего Степана Кушаева из Можгинского района. Школьник пропал в ночь на 16 февраля, после того, как отпросился у мамы сходить с ночёвкой к другу. На протяжении всего этого времени добровольцы и полиция не оставляют надежды и еженедельно выходят на поиски школьника. Где в последний раз видели ребенка и почему он пропал? Разбиралась «Комсомолка».

ОБСЛЕДОВАЛИ ВСЕ СУГРОБЫ С ПАЛКАМИ

Впервые информация о том, что Степан Кушаев пропал, появилась 16 февраля, когда мальчик не появился у родных. На ноги подняли практически всю Можгу. К поискам привлекли добровольцев, задействовали весь личный состав полиции.

- Начали искать с места, где его видели в последний раз – в районе железнодорожного вокзала. Именно там ночью он расстался с друзьями, с которыми гулял. За все время поисков обследовали ближайшие микрорайоны, весь город, все заброшенные здания и места скопления подозрительных личностей, соседние от города деревни. Никаких следов, - рассказывает один из организаторов поиска Илья Ханжин.

При поиске помогали жители со снегоходами, которые могли обследовать непроходимую местность. Волонтеры брали лыжные палки и проверяли сугробы – вдруг его завалило снегом? Просматривали все камеры наружного наблюдения.

Сбор добровольцев на поиски Степана. Фото: Михаил Трофимов

- Каждый день собиралось 10, 15, 30 человек. Проходили по всем улицам и проверили, кажется, каждый сугроб. Но следов его так и не нашли. Конечно, в первые две недели поиска часто появлялись сообщения, что мальчика видели то здесь, то там… Однако, когда мы проверяли камеры, оказывалось, что это не Степан, - рассказывает Илья.

В последний раз добровольцы выходили на поиски 15 апреля. Сейчас решено обдумать детально план дальнейших действий и подождать, пока сойдет снег.

ПОДУМАЛА, РАЗ РЮКЗАК ДОМА, ЗНАЧИТ ВСЕ ХОРОШО

- Как рассказывает его мама, Степан долго уговаривал ее отпустить с ночёвкой к другу. Она согласилась только когда сам друг позвонил ей и сказал, что с родителями все согласовано и все будет хорошо. Было условие, что Степан в субботу после ночевки пойдет обязательно в школу, а потом отправится к бабушке, - рассказал Илья.

В субботу, когда мама пошла на работу в колхоз с утра, заметила рюкзак дома. Женщина подумала, что мальчик вернулся домой и все хорошо. Вернувшись днем, она вновь увидела стоящую сумку: «Ну значит вернулся из школы и поехал к бабушке» - подумала женщина. И лишь вечером, когда раздался звонок от взволнованной бабушки, все поняли, что случилась беда.

- Он никогда не уходил из дома. Вообще был не конфликтным, спокойным парнем. Ссоры были редкостью в их семье, поэтому причин скрываться у него не было, - рассуждает Илья.

ПОТАСОВКА И НОЧНЫЕ ПРОГУЛКИ

Что же все-таки случилось тем вечером удалось понять, пообщавшись с его друзьями и изучив записи с камер наблюдения. Известно, что из дома Степа отправился к своему другу, затем они поехали в одно из ночных заведений города. Почему несовершеннолетних пустили в бар – большой вопрос. По словам местных, в этом баре постоянно гуляют дети и никто уже не обращает на это внимания. Видимо, в том числе и администрация заведения.

- Их в баре было четверо, включая Степана. Судя по всему, он пытался познакомиться с какой-то девушкой, и это не понравилось ее молодому человеку. Он вывел Степана за угол кафе и ударил. После этого они разошлись, - рассказывает Илья.

Компания решила, что пора уходить из заведения. Ребята направились в гости к одному из них. Прошли по улице Наговицына, через парк, по мосту и оказались на железнодорожном вокзале.

- Далее у них произошел конфликт. У Степана, видимо, взыграла кровь, а остальные пытались его успокоить. Психанув, он ушел от них. Друзья кричали ему, чтобы пошел с ними обратно, но он уже не откликался, - говорит Илья.

С переулка Станционный он повернул на улицу Казанскую. После этого мальчика больше не видели.

- Мама у него понимает, что много времени уже прошло с момента его исчезновения и шансов его найти живым все меньше… Но надеется, - заключает Илья.

ОФИЦИАЛЬНО

- Поисковые мероприятия продолжаются все два месяца. Задействованы не только сотрудники из Можги, но и ближайших городов. Также постоянно находятся в контакте с добровольцами и администрацией города. Пока мальчик не будет найден, мероприятия не прекратиться, - сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

ПРИМЕТЫ

Был одет: спортивная вязаная шапка с помпоном черного цвета, куртка темно-синего цвета длиной чуть выше колена, серые спортивные штаны, кофта синяя с капюшоном, кроссовки зимние черного цвета.

Убедительная просьба ко всем! Если вам что-то известно о местонахождении Степана, звоните по телефонам: 8-999-362-06-17 или позвоните в полицию 02 (сот. 102), 3-15-11.