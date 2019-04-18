Бросить вызов грязи и мусору: мировая акция #trashtag пришла в Ижевск

Мировую акцию #trashtag решили поддержать в Удмуртии. Акцию, которую в Удмуртии назвали «ЧистоПоУдмуртски» запустила совместно Региональный оператор, Общественная палата города и администрация Ижевска. В борьбе против мусора и грязи сможет принять участие каждый житель республики. По словам руководителя ООО «Спецавтохозяйство Ивана Маринина, будут созданы все необходимые условия для активных граждан, и акция продолжится из года в год.

- Всякий раз, когда я вижу сообщения в соцсетях о том, что тут мусор, там мусор, я задаюсь вопросом – а кто же его выбросил? И почему тот, кто это сделал, не берет на себя ответственность, а ждет, когда за него город чище сделает кто-то другой: власть, регоператор, активные горожане… Я считаю, наша основная задача – немножко повернуть, изменить сознание людей, что так быть не должно. И если уж мы с вами мусорим, тогда давайте все вместе и прибирать наш город, - считает председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова.

Фото: Амир Закиров

- Я не только руководитель регионального оператора, в первую очередь, я – человек, который родился, вырос и живет в Ижевске, и который искренне хочет сделать город лучше. Поэтому мне так близка идея акции, которую мы запускаем сегодня, - говорит руководитель регоператора ООО «Спецавтохозяйство» Иван Маринин. – И я уверен, что она будет не разовой, а продолжится из года в год.

Фото: Алексей Иванов

Фото: Анна Золотарева

Что такое #ЧистоПоУдмуртски?

Это акция, которую запустили и реализуют Региональный оператор, Общественная палата Ижевска и Администрация города. Проходит она в рамках месячника по благоустройству Ижевска. Уже сейчас городские власти активно приступили к «генеральной уборке»: вывезено почти 550 кубометров мусора с улиц столицы Удмуртии, с проезжей части собрано 2,8 тонн смета. В планах мытье дорог – сейчас этот процесс приостановили, так как за окном минусовые температуры. Городские субботники пройдут 27 апреля и 18 мая.

#ЧистоПоУдмуртски – это помощь горожан. Это вклад каждого в то, как будет выглядеть город в итоге.

- Мы планируем, что у нас глава республики Александр Бречалов, глава города Олег Бекмеметьев, во-первых, сами примут участие в акции, во-вторых, бросят вызов главам других муниципалитетов и районных администраций Ижевска. А дальше, как говорится, – дело добровольное. Хотите – включайтесь. <…> Мы надеемся, что реакция будет, и что это по цепочке все закрутится, - рассказала Анастасия Власова.

Правила участия в #ЧистоПоУдмуртски простые:

должны быть указаны следующие хэштеги: #trashtag #чистопоудмуртски #чылкыт

должен быть указан точный адрес, где была сделана уборка:

- Для Ижевска: улица, номер дома, номинация, в которой участвуют жители двора

- Для городов и районов Удмуртии: только геотег: г.Глазов, г.Воткинск, Сюмсинский район, Шарканский район, Ярский район и т.д.

Как #ЧистоПоУдмурстки шагает по городу и республике можно увидеть на специальном сайте. Там же можно уточнить, какие участки в городе уже прибраны.

- Мы очень надеемся, что та международная акция, к которой мы присоединились, позволит нам активизировать наших горожан, которые уже истосковались по чистому Ижевску, чтобы он был красивым и аккуратным, - заявил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Фото: Амир Закиров

Среди многоквартирных домов Ижевска Региональный оператор разыграет 100 сертификатов на установку контейнеров для раздельного сбора отходов. Победителей определят по 4 номинациям:

• Самая креативная фотография. Креативный необычный подход к снимку. Это может быть фото в прыжке, могут быть художественно выставленные мешки с мусором, или, возможно, участники наденут карнавальные костюмы.

• Самая массовая фотография. Чем больше на фото присутствует людей, тем больше шансов на победу.

• Субботник с раздельным сбором отходов. Мусор разделён "полезные" отходы: пластик, стекло, металл.

• Субботник вместе с детьми. Чем больше на фото детей, тем больше шансов на победу.Выбор победителей в каждой номинации будет осуществлять экспертная комиссия. Фотографии принимают до 8 мая.

- Мы готовы подарить контейнеры дворам, жители которых будут активно участвовать в акции. Если горожане объединяются, выходят на субботник, наводят порядок в своём дворе – для нас это лучшая заявка на установку контейнера: тот, кто за чистоту, тот готов и к следующему шагу – разделять мусор. Для акции мы закупили мешки. Можно будет обратиться также за ними и в районную администрацию, - заявил руководитель Регионального оператора по обращению с ТКО Удмуртии Иван Маринин. - Еще одна задача - обеспечить техникой и вывезти весь собранный мусор.

Но – важный момент, складировать весь собранный в ходе акции мусор необходимо в одной точке. Во дворах многоквартирных домов – это контейнерные площадки, в частном секторе есть точки, откуда мусор обычно забирают, в парках и скверах такое место согласовывается с администрацией. Собирать по одному пакету, оставленному у обочины регоператор и городские службы не смогут физически.

- Не надо 100 мешков в 100 местах, а где-то должно быть в одном месте, точка накопления. Это касается и многоквартирных домов, и частного сектора, - пояснил директор регионального оператора.

Вывозить мусор планируют в очень сжатые сроки – для этого дополнительно зарезервировали 80 единиц техники к уже имеющимся - всего более 200.

Всем необходимым инвентарем для самостоятельной уборки смогут обеспечить в районных штабах по благоустройству. Если есть желание убраться в собственном дворе или на другой территории, – в районом штабе помогут: выдадут грабли, метлы, лопаты, мешки, подскажут, куда нести мусор.

Итоги #ЧистоПоУдмуртски

Главный итог – чистый город и республика, отметили на пресс-конференции. Но для самых активных участников акции 12 мая парке им. Кирова пройдет «большой субботник», в финале которого объявят победителей среди дворов Ижевска.

- В 11.00 стартует «большой субботник», после обеда подведем итоги. Будем убираться под музыку, приводить в порядок птичью столовую, развешивать кормушки. Для детей мы подготовили дополнительные развлечения и сюрпризы. Команды, собравшие большее количество пакетов с мусором, получат подарки от Парков Ижевска и наших партнеров, а каждый участник субботника сможет поучаствовать в розыгрыше ценных призов. Приглашаем корпоративные команды, молодежь, волонтеров, семьи с детьми весело провести время и немного потрудиться, - сказал генеральный директор «Парки Ижевска» Сергей Буторин.

Фото: Амир Закиров

Напомним, что в Ижевске пройдут общегородские субботники. На уборку можно выйти 27 апреля и 18 мая.

Брось вызов грязи и мусору!

Районные штабы по благоустройству г.Ижевска:

- отдел благоустройства и ЖКХ администрации Индустриального района – 41-43-50;

- отдел благоустройства и ЖКХ администрации Ленинского района – 41-44-20;

- отдел благоустройства и ЖКХ администрации Первомайского района – 41-45-24, 41-45-23;

- отдел благоустройства и ЖКХ администрации Октябрьского района – 41-43-78, 41-43-80, 41-44-03;

- отдел благоустройства и ЖКХ администрации Устиновского района – 41-44-77.