Честные продукты – детям: общественники Ижевска проверят качество поставляемой в детские сады продукции

В Ижевске стартовал совместный проект Общественной палаты города, местной администрации и «Союза потребителей Удмуртии» «Честные продукты – детям», в рамках которого проверят качество поставляемой в детские садики продукции.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – НИЗКАЯ ЦЕНА, А НЕ КАЧЕСТВО

По данным Союза потребителей Удмуртии, за последний год количество жалоб, принятых ими от ижевчан по поводу качества питания в садиках и школах, выросло как минимум на 30%. А это значит, что не все гладко в этой сфере. Вероятно, связано это с несовершенной системой организации питания в детские учреждения. По закону, закупки осуществляются по государственному тендеру. Это значит, что при выборе поставщика внимание в первую очередь обращают не на фактическое качество товара, а на его стоимость и маркировку ГОСТ. Соответствует минимальному набору норм и требованиям? Устраивает цена? Значит – продукты годятся.

Плановые проверки Роспотребнадзор проводит раз в три года. Внеплановые – по жалобе родителей или в случаях ЧП. А у заведующих детскими садами просто нет возможности проверить качество продуктов, которые им поставляют по тендеру. Они могут разве что проверить декларацию соответствия, целостность упаковки, сроки годности… Но все мы понимаем, что и в целой упаковке непросроченный продукт может не соответствовать техусловиям.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?

К решению проблемы качества продуктов, поставляемых в детские сады, подключились общественники. Представители Общественной палаты Ижевска, «Союза потребителей Удмуртии», администрации города и Россельхознадзора по Удмуртии будут выходить «в рейды», во время которых возьмут пробы продуктов в детских садах. Эти пробы отправятся в сертифицированные лаборатории для анализа.

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

Через две недели результаты будут выложены в открытом доступе. Рейды по садикам будут регулярными и внезапными: поставщики попросту не смогут к ним подготовиться.

График проверок уже составлен: старт проекта намечен на апрель, а финал – на конец 2019 года. Трехстороннее соглашение об этом подписали глава администрации Олег Бекмеметьев, председатель Общественной палаты Анастасия Власова и исполнительный директор «Союза потребителей Удмуртии» София Гунина.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПРОВЕРКИ ВЫЯВЯТ НАРУШЕНИЯ?

Непрошедшим проверку поставщикам вынесут предписания. Тем, кто не устранит проблему, грозит расторжение контракта и лишение возможности участвовать в тендере.

– Результатом этой работы станет появление рабочих механизмов, способных снизить риск некачественных поставок в будущем. Самая глобальная же цель проекта – внесение изменений в ту законодательную базу, по которой сейчас совершаются закупки продуктов. По итогам проекта мы сформируем предложение об изменениях системы проведения тендеров по поставкам продуктов питания в образовательные учреждения республики. И направим его через Общественную палату Удмуртии в Госсовет УР для создания законодательной инициативы, – прокомментировала Анастасия Власова.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Возникли вопросы к качеству продуктов, из которых готовят блюда в детских садах? Обращайтесь в следующие организации:

– Союз потребителей Удмуртии: тел. 243-199, группа «ВКонтакте» https://vk.com/izhrevizorro

– Общественная палата Ижевска: тел. 41-45-18, e-mail opgi@izh.ru

– Управление образования администрации города: тел. 41-45-56, e-mail main@uo.izh.ru