Проведи космическую экскурсию по Ижевску!

В честь Дня космонавтики «Комсомолка» совместно с завотделом внемузейных экскурсий Национального музея УР им. К. Герда и руководителем КИК-Антей Максимом Блиновым составила космическую экскурсию по Ижевску, которую вы сами можете пройти и узнать для себя много нового. Поехали!

Ижевский машиностроительный завод (проезд им. Дерябина, 3)

Фото: Архив

Он включился в работу над освоением космоса в конце 1950-х годов: предприятие занялось ракетами, предназначенными для измерения метеопараметров, важных при запуске и спуске космических объектов с орбиты.

Дом врача (Ленина, 15)

Фото: Архив

Василия Парина знают как основоположника космической медицины. Он проводил исследования в области влияния космического полета на сердечно-сосудистую систему. Он же участвовал в подготовке старта Юрия Гагарина. А его отец - Василий Николаевич Парин - один из создателей Ижевского мединститута (ИГМА - Прим.ред.) и жил на улице Ленина. Несколько лет его сын учился в столице Удмуртии.

Памятник Юрию Гагарину и АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» (Максима Горького 90)

Фото: Архив

В 2016 году на территории АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» открыли памятник Юрию Гагарину. Предприятие - одно из первых, начавших делать продукцию для освоения космоса. Например, именно здесь изготовили электромоделирующую станцию "Электрон", которая рассчитала траекторию полета корабля Юрия Гагарина. Сейчас предприятие производит бортовые аппараты, телеметрические системы для ракетоносителей, антенны для сближения и стыковки космических кораблей и так далее.

Дворец детского творчества (Кирова, 17)

Фото: Архив

Во дворце есть специальные направления для детей, где изучают астрономию. Программа «Путь к звездам» направлена на удовлетворение естественного любопытства каждого ребенка на созерцание и изучение во многом еще таинственных и загадочных явлений окружающего нас космоса, Вселенной. Кстати, там же есть единственная в Удмуртии обсерватория.

Школа имени Гагарина (Кирова, 56)

Фото: Архив

На следующий день после исторического полета Юрия Гагарина его именем назвали школу №62. Там есть музей космонавтики и авиации и в экспозиции более 9 000 экспонатов: автографы космонавтов, кусок обшивки космического корабля, тюбики с космической пищей, стартовый ключ с космодрома «Байконур», кусок обшивки корабля «Союз» и так далее.

ЕЩЕ МЕСТА

Памятник «Звездочке» (Молодежная, 34)

Собака Звездочка 25 марта 1961 года была отправлена в космос. В тот же день аппарат совершил посадку в Воткинском районе Удмуртии. Разыскал его ижевский летчик Лев Оккельман. Собачка некоторое время жила в Ижевске, потом вернулась в Москву.

Ижевский радиозавод (Базисная, 19)

С 1961 года здесь выпускают системы для освоения космоса, с помощью которых получают информацию обо всех процессах, происходящих в летательных аппаратах, например, в ракете-носителе «Восток». Сделали первую в России систему видеоконтроля для наблюдения за разделением ступеней. ИРЗ присоединился к международному исследованию космоса «ЭкзоМарс». Начали делать систему, которая будет управлять бортовой аппаратурой при доставке оборудования миссии с орбиты на поверхность Марса в 2020 году.

Парк Космонавтов (Воткинское шоссе, 118)

В парке есть памятник героям анимационного фильма «Ку! Кин-дза-дза». И есть версия, что сверху парк напоминает модель солнечной системы. В «Русском доме» часто проводят космические лекции.

А ЧТО ЕЩЕ?

- 31 октября 1980 в Ижевск приезжал летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Андриян Григорьевич Николаев. Он посадил дерево на аллее Дружбы.

- Лик Юрия Гагарина есть на торце дома по улице Карла Маркса, 262а. Про него известно только то, что он появился в 1968 году.

- Когда Сарапульский радиозавод начал выпуск приемника «Космос» (1963 год), первый образец подарили супружеской паре Андриану Николаеву и Валентине Терешковой. Через два года Англия купила 10 тысяч приемников, которые назовут в честь Гагарина - «Юра».

- Памятник дроидам C-3PO и R2-D2 из фильма «Звездные войны» появился в июне 2018 года на улице Кирова в Ижевске.

- Вторая малая родина казахского космонавта Талгата Мусабаева - Можга. Здесь жили его мама, родные, здесь он проводил школьные и студенческие каникулы. Талгат был председателем национального космического агентства Республики Казахстан, является 79-м космонавтом СССР/России, 309-м космонавтом мира.