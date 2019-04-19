Субботники в Ижевске: кто должен наводить порядок во дворе и можно ли заставить жителей убирать за собой окурки?

Апрель – время субботников. Кто должен убираться во дворе, можно ли заставить жителей убирать чужие окурки и как выяснить, кто должен очистить участок, выяснила «Комсомолка».

ЧЬЯ ЗЕМЛЯ?

Чтобы определить, кто должен наводить порядок во дворе, сначала нужно выяснить, кому именно принадлежит эта земля.

Узнать это можно, попросив в своей управляющей компании кадастровые карты. Копию этих документов должны выдать не только председателю или члену совета дома, а любому собственнику жилья.

Но во дворе могут быть и участки в муниципальной собственности. Например, межквартальный проезд. Содержать их в чистоте должны городские службы.

- Каких-то конкретных сроков для очистки не установлено, заявки можно направлять в управление благоустройства и транспорта администрации города, - сообщил председатель общественной организации «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Александр Евсеев.

КОГДА ВЫХОДИТ «УПРАВЛЯЙКА»?

Участки придомовой территории, которые не относятся к муниципальной собственности, обслуживает управляющая компания или ТСЖ.

- По нормативам уборка придомовой территории от мусора проходит ежедневно. Вопрос больше в том, что в эту придомовую территорию входит, - пояснил Александр Евсеев.

Чаще всего каждый день дворники приводят в порядок пешеходные дорожки и территории, непосредственно прилегающие к дому. Их конкретные перечень прописывается в договоре управления многоквартирным домом.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СУББОТНИК?

Если вы хотите любоваться из окна чистотой и порядком как можно скорее, можете устроить генеральную уборку двора самостоятельно. Это добровольное решение, и выступить с ним может любой житель.

Как правило, организацией субботника занимается председатель совета дома. Он должен обратиться в управляющую компанию, чтобы согласовать время субботника и определить примерное количество его участников. Это необходимо для того, чтобы в УК могли подсчитать, сколько выделить инструментов, если у них есть такая возможность.

- Мы предоставляем инструмент и мешки для мусора. Вывешиваем объявления, делаем рассылку уведомлений в нашем мобильном приложении. Если появляется возможность -

предоставляем саженцы деревьев для посадки, - рассказали в одной из управляющих компаний города.

ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ

Субботники, как правило, проводят по вечерам в будни, чтобы как можно больше жильцов смогли в них поучаствовать. Однако надо помнить, что такая уборка – дело добровольное, и принудить к этому жильцов никто не имеет права.

- Мотивация - это все под нашими окнами. И дети, и взрослые пользуются этой территорией, если её не убирать - то будет грязно, - считает председатель ТСЖ в доме №105 на ул. Красногеройской.