2019-04-26T12:01:01+03:00
Общество

Уборка мусора, борьба с «наливайками» и ремонт дорог: о чем рассказал глава Удмуртии в прямом эфире «Комсомолки»

Публикуем самые интересные и важные новости с эфира
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Гульназ ГырдымоваФото: Гульназ Гырдымова
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24 апреля Александр Бречалов провел программу «Утро с главой Удмуртии» в прямом эфире радио «Комсомольская Правда» - Ижевск (107.6 FM)(12+). Расскажем о самых интересных и важных новостях с эфира.

Фото: Гульназ Гырдымова

Фото: Гульназ Гырдымова

МУСОРНЫЙ ВОПРОС

В Удмуртии могут ужесточить наказание для тех, кто выбрасывает мусор в неположенном месте. Сейчас инициатива обсуждается с МВД по Удмуртии.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

- Часто встречаются сюжеты, когда едет автомобиль, останавливается на светофоре, опускается окно и оттуда вылетает кожура от банана или пепельницу вытряхивают. И меня больше всего забавляет, когда эти люди приходят в офис или домой, открывают социальные сети и начинают комментировать: «И здесь не так. И тут власть не правильно делает». Давайте начнем с себя, хотя бы гадить не будем там, где живем, - рассказал глава Удмуртии.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Он напомнил, какое громадное количество мусора было вывезено после субботника в сквере на улице Оружейника Драгунова.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

- Мы поддерживаем все акции, связанные с субботниками, но очень хочется, чтобы люди, которые вышли на уборку, увидели, какое количество мусора за зиму скопилось, - заключил Александр Бречалов.

Напомним, что сквер в Ленинском районе стал местом, где стартовал всемирный эко-челлендж #trashtag – акция «ЧистоПоУдмуртски».

РЕМОНТ ДОРОГ

Глава Удмуртии призвал жителей республики сообщать о всех местах, где дорога пошла трещинами. Часто ему пишут жители о том, что некоторые дороги, которые восстанавливали в 2018-2017 годах, уже покрылись трещинами, появилась колейность.

- Буду признателен, если вы оперативно будете сообщать о таких участках, - сообщил Александр Бречалов.

Кстати, дорожные работы начнутся в Ижевске с 1 мая. Рабочие выйдут на переулок Прасовский и улицу Бабушкина.

«НАЛИВАЙКАМ» - БОЙ

Планируют усилить меры по борьбе с нарушением правил продажи алкоголя. Также закрывать так называемые «наливайки», где ночью торгуют алкоголем.

- Это бич, это какой-то ужас! Я сам уже делаю рейды и вижу, что происходит. С наступлением тепла, эти развеселые компании ночью опрокидывают там стаканчик, выходят тут же во двор, ведут себя непотребно, вступают в конфликт с жителями. Мы будем категорически бороться, делать рейды и просто добьемся того, чтобы все эти питейные наши заведения были закрыты, - поделился глава Удмуртии.

Но главной проблемой является законодательство, в которое нужно вносить правки. Так, глава республики был удивлен, что депутаты городской думы Ижевска установили правило - расстояние от объектов социальной инфраструктуры должно составлять 20 метров!

- Друзья, вы хоть, прошу прощения, придите на один из объектов. У нас пять подъездов, в них пять «наливаек», напротив детский сад. 20 метров! - возмутился Александр Бречалов.

А ЧТО ЕЩЕ?

В ближайшее время начнется ремонт фасадов зданий, которые находятся на улицах Пушкинская и Советская в Ижевске. Власти, при взаимодействии с бизнесом, будут восстанавливать облик домов.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

В течение месяца глава Ижевска Олег Бекмеметьев и глава Удмуртии Александр Бречалов представят план появления в городе новых остановочных комплексов.

В 2019-2020гг. на ремонт социальных объектов выделят больше 3 миллиардов рублей. В списке около 709 объектов. Из них - 260 школ и 290 детских садов. Список постоянно пополняется и корректируется.

КСТАТИ!

Эфир в действии

Во время прямой линии удалось оперативно решить проблему с подтоплением детского сада по адресу Берша, 15. Местный житель обратился с этим вопросом к главе. А тот, в свою очередь, призвал главу города разобраться. Буквально через час Олег Бекмеметьев, через ведущего, ответил и прояснил ситуацию.

- Было подтопление подвала внешними грунтовыми водами. На сегодняшний день подтопления нет. Ведутся работы по просушиванию помещения. В течение летнего периода будут проведены предупредительные мероприятия по поводу отвода воды, - написал глава Ижевска.

Следующий эфир с главой Удмуртии пройдет в мае. Следите за анонсами!

ИСТОЧНИК KP.RU

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